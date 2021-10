Intelが第12世代Coreプロセッサ「Alder Lake」を正式に発表

・関連記事

Intelの見直されたプロセスルールと新たなロードマップについてIntel技術幹部が語る - GIGAZINE



Intelのゲーマー向け超小型ベアボーンキット「NUC 11 Extreme Kit」分解、中身は一体どうなっているのか? - GIGAZINE



15年前のCPU「Intel Pentium 4」でWindows 11は動くのか? - GIGAZINE



Zen4アーキテクチャベースの次世代Ryzenプロセッサは2022年に発売予定 - GIGAZINE



Intelが第2世代ニューロモルフィックチップ「Loihi 2」を発表、試作段階の「Intel 4」プロセスノードを採用 - GIGAZINE



IntelがAMDに対抗するべくサーバー向けCPUを値下げしているとの報道 - GIGAZINE



Intelが2兆円以上を投じてヨーロッパに半導体工場を建設する予定であることが判明 - GIGAZINE





2021年10月28日 11時35分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.