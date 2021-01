第12世代CPU「Alder Lake」シリーズやゲーミングノートPC向け「Tiger Lake H」シリーズなどIntelのCES 2021発表内容まとめ

新型コロナウイルス流行の影響で、史上初めての完全オンライン開催となった世界最大のIT家電見本市「 CES 2021 」で、チップメーカーのIntelが2021年中に投入予定の第11世代プロセッサについていくつかの発表を行いました。さらに、次世代プロセッサ「 Alder Lake 」シリーズについてもチラ見せが行われました。 CES 2021: Intel Starts Production of 10nm Xeon Scalable Processors | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/articles/ces-2021-intel-starts-production-10nm-xeon-scalable-processors/ CES 2021: Intel Announces Four New Processor Families | Intel Newsroom https://newsroom.intel.com/news-releases/ces-2021-intel-announces-four-new-processor-families/ ◆1:Ice Lake Xeonの生産開始 Ice Lakeマイクロアーキテクチャ を採用したデータセンター向けCPUのIntel Xeonシリーズがすでに生産を開始しており、2021年第1四半期(1月~3月)には市場に登場するとのこと。

2021年01月12日 12時07分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

