IntelがゲーミングノートPC向け第14世代Coreプロセッサ HXシリーズや第13世代リブランドのCoreプロセッサ シリーズ1を発表



2024年1月9日~12日にラスベガスで開催されている家電見本市・CES 2024で、IntelがゲーミングノートPC向けのHXシリーズを含む第14世代Coreプロセッサ、モバイル向けの「Intel Core モバイルプロセッサ シリーズ1」を発表しました。



CES 2024: Intel Delivers New High-Level Compute Solutions in Mobile, Desktop and Edge :: Intel Corporation (INTC)

https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1667/ces-2024-intel-delivers-new-high-level-compute-solutions



Intelはクライアント向けプロセッサブランドである「Core」のリブランドを行うことを発表しており、最新製品を「Core Ultra」、前世代の製品を「Core」として展開すると発表しています。



Intelがプロセッサの「Core」ブランドを再定義すると発表、新ブランド「Core Ultra」が追加されて「i」はブランド名から消滅 - GIGAZINE





今回発表された新型プロセッサはCore Ultraに当たるシリーズですが、「第14世代Coreプロセッサ」と呼ばれています。今後にリリースされるCoreプロセッサからは「第○○世代」という肩書きはなくなる予定です。



◆Intel 第14世代Coreプロセッサ

デスクトップ向けの第14世代Coreプロセッサはオーバークロックの倍率ロックフリーモデルであるKシリーズが2023年10月に登場していましたが、今回は通常シリーズと内蔵GPUが無効になっているFシリーズ、超省電力版のTシリーズが発表されました。





Product Brief: Intel® Core™ Desktop Processors - Product-Brief-Intel-Core-Desktop-Processor.pdf

(PDFファイル)https://download.intel.com/newsroom/2024/client-computing/Product-Brief-Intel-Core-Desktop-Processor.pdf



第14世代CoreプロセッサはIntel 7プロセスノードで製造されており、Wi-Fi 7に対応しています。





通常シリーズは全部で7モデル。内蔵グラフィックスはIntel UHD グラフィックスで、CPUは高性能コアであるRaptor Cove Pコアと高効率コアであるGracemont Eコアで構成されています。最上位モデルであるCore i9-14900はL3キャッシュが36MB、L2キャッシュが計32MB、Raptor Cove Pコアのターボ時最大周波数が5.8GHz、Gracemont Eコアのターボ時最大周波数が4.3GHz、熱設計電力(TDP)は65W、最大熱設計電力(MTP)は219Wです。





Fシリーズは4モデル。





Tシリーズは7モデル。





Core i9-14900(水色)と前世代のCore i9-13900(青)のパフォーマンスを比較した棒グラフが以下。第14世代Coreプロセッサのアーキテクチャは第13世代と共通ですが、さまざまなアプリケーションやゲームでのパフォーマンスで、Core i9-14900が前世代を上回っています。





◆Intel 第14世代Coreプロセッサ HXシリーズ

第14世代CoreプロセッサのHXシリーズはゲーミングノートPC向けのプロセッサです。





Product Brief: Intel® Core™ Processors HX-Series (14th gen) - Product-Brief-Intel-Core-Processors-HX-Series.pdf

(PDFファイル)https://download.intel.com/newsroom/2024/client-computing/Product-Brief-Intel-Core-Processors-HX-Series.pdf



プロセスノードはIntel 7で、Thunderbolt 5に対応しており、最大120Gbpsの転送速度を実現します。さらに最大192GBのDDR5-5600をサポートし、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4にも対応しました。CPUはRaptor Cove PコアとGracemont Eコアで構成されており、内蔵グラフィックスはIntel UHD グラフィックスです。





HXシリーズは5種類。最上位モデルはi9-14900HXで、Raptor Cove Pコア×8基+Gracemont Eコア×16基の合計24コアでスレッド数は32。Raptor Cove Pコアのターボ時最大周波数は5.8GHz、Gracemont Eコアのターボ時最大周波数は4.1GHz、熱設計電力(TDP)は55W、最大熱設計電力(MTP)は145Wです。





IntelはCore i9-14900HX(青)のパフォーマンスをAMDのRyzen 9 7945HX(赤)と比較した結果を公開しています。1080p解像度・High(高)画質でのパフォーマンスは、ほとんどのタイトルでCore i9-14900HXがRyzen 9 7945HXを上回っています。





Core i9-14900HX(青)と、Ryzen 9 7945HX(黄)とRyzen 9 7945HX3D(赤)でパフォーマンスとフレーム維持を比較したグラフが以下。





HXシリーズを搭載したノートPCはAcer、Dell、Asus、Gigabyte、HP、Lenovo、MSI、Razerなどから60以上のモデルが登場する予定です。





◆Intel Coreプロセッサ シリーズ1

Intel Coreプロセッサ シリーズ1はCoreプロセッサのリブランドにともなって第13世代Coreをリフレッシュしたモバイル向け製品です。





Product Brief: Intel® Core™ Processor (Series 1) - Product-Brief-Intel-Core-Processor-Series-1.pdf

(PDFファイル)https://download.intel.com/newsroom/2024/client-computing/Product-Brief-Intel-Core-Processor-Series-1.pdf



Intel Coreプロセッサ シリーズ1は3モデル用意されています。Intel Core 7 プロセッサ 150UとIntel Core 5 プロセッサ 120UのCPUはRaptor Cove Pコア×2基+Gracemont Eコア×8基の計10コアで、Intel Core 3 プロセッサ 100UはRaptor Cove Pコア×2基+Gracemont Eコア×4基の計6コア。





Intel Coreプロセッサ シリーズ1はWi-Fi 7とBluetooth 5.4、Thunderbolt 4×4ポートをサポート。また、最大 96GBのDDR5-5200またはDDR4-3200メモリもサポートし、PCIe Gen 4を2×4レーン、PCIe Gen×12レーンの接続が可能。さらにクロック周波数は第13世代Coreプロセッサより少し向上しています。





Intelによると、Intel Coreプロセッサ シリーズ1を搭載したノートPCは2024年第1四半期(1~3月)に登場するとのことです。