2023年01月04日 11時51分 ハードウェア

Intelが最大24コアの第13世代Coreモバイル向けプロセッサを発表

Intelが2023年1月4日に、第13世代Intel Coreモバイルプロセッサ・ファミリーを発表しました。新しいラインナップには、ノートPC向けとしては初となる24コアのフラッグシップモデルである「Intel Core i9-13980HX」を筆頭とした32のプロセッサが含まれます。



CES:インテル、世界最速のモバイル・プロセッサーにより 性能におけるリーダーシップを拡大

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/newsroom/news/intel-announces-worlds-fastest-mobile-processor.html



13th Gen Intel Core Processors

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/13th-gen-core.html



Intel’s 13th Gen mobile processors include the first 24-core laptop CPU - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/3/23536804/intels-13th-gen-mobile-processors-specs-release-date-price-ces-2023



Intel Unveils 13th Gen Core Mobile Processors: Raptor Lake-HX, H, P, and U Series, Up To 24 Cores

https://www.anandtech.com/show/18703/intel-unveils-13th-gen-core-mobile-raptor-lake-hx-h-p-and-u-series



Intelの新しいモバイル向け13世代Coreプロセッサは、2022年9月に発表されたデスクトップ向けと同じアーキテクチャ「Raptor Lake」を採用しており、中でも目玉となるのが前世代に比べてシングルスレッド性能が最大11%、マルチタスク性能が49%高速化されたハイエンドノート向けのHXシリーズです。



特にフラッグシップモデルの「Intel Core i9-13980HX」は最大5.6GHzのターボ周波数を誇る24コアを備えており、Intelはこれを「世界最速のモバイル・プロセッサー」としています。



さらに、コア数はパフォーマンスコア6・効率コア8の最大14コアとフラッグシップモデルからは減少しましたが、ゲーマーなどエンスージアスト向けのCPUであるHシリーズも展開されています。



PシリーズとUシリーズは、薄型軽量ノートPC向けと位置づけられています。



Intelによると、新シリーズは2023年中にAcer、Asus、Dell、HP、Lenovo、MSI、Razer、Republic of Gamers、サムスンをはじめとするブランドから、300以上の製品として登場する予定とのこと。



Intelはまた、第13世代のデスクトップCPUも発表しました。メインストリーム向けに設計されたこれらのCPUは、前世代に比べてシングルスレッド性能が最大11%、マルチタスク性能が最大34%向上しているとのことです。

