Intelが13世代Coreプロセッサ「Raptor Lake」を発表、最上位モデルは24コア32スレッドでマルチスレッド性能が41％向上
Intelが第13世代Coreプロセッサ「Raptor Lake」を2022年9月27日(火)に発表しました。発表されたモデルにはGPUを搭載した「i9-13900K」「i7-13700K」「i5-13600K」とGPU非搭載の「i9-13900KF」「i7-13700KF」「i5-13600KF」が含まれており、「i9-13900K」と「i9-13900KF」の動作周波数は5.8GHz、コア数は24コアに達しています。
Intel Launches 13th Gen Intel Core Processor Family Alongside New...
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/13th-gen-core-launch.html#gs.du4e8c
Intelは、2022年9月27日(火)に開催したイベント「Intel Innovation 2022」の中で、第13世代Coreプロセッサ(コードネーム：Raptor Lake)を発表しました。第13世代Coreプロセッサにはパフォーマンスを重視した「Performance-cores(P-core)」と電力効率を重視した「Efficient-cores(E-core)」という2種類のコアが搭載されており、シングルスレッド性能は最大15％、マルチスレッド性能は最大41％向上していることがアピールされています。
発表されたCPUは、内蔵GPUを搭載した「i9-13900K」「i7-13700K」「i5-13600K」と、内蔵GPU非搭載の「i9-13900KF」「i7-13700KF」「i5-13600KF」の合計6モデルです。6モデルのスペックおよび希望小売価格は以下の通り。
|モデル
|i9-13900K
|i9-13900KF
|i7-13700K
|i7-13700KF
|i5-13600K
|i5-13600KF
|コア数(Pコア・Eコア)
|24(8・16)
|16(8・8)
|14(6・8)
|スレッド数
|32
|24
|20
|L3キャッシュ
|36MB
|30MB
|24MB
|L2キャッシュ
|32MB
|24MB
|20MB
|Pコアのターボ周波数
|最大5.8GHz
|最大5.4GHz
|最大5.1GHz
|Eコアのターボ周波数
|最大4.3GHz
|最大4.2GHz
|最大3.9GHz
|Pコアのベース周波数
|3.0GHz
|3.4GHz
|3.5GHz
|Eコアのターボ周波数
|2.2GHz
|2.5GHz
|2.6GHz
|アンロック
|可
|内蔵GPU
|Intel UHD Graphics 770
|非搭載
|Intel UHD Graphics 770
|非搭載
|Intel UHD Graphics 770
|非搭載
|PCIeレーン
|20
|対応ソケット
|LGA1700
|対応メモリ
|DDR5 5600,DDR4 3200
|最大メモリ容量
|128GB
|ベース電力
|125W
|ターボ電力
|253W
|253W
|181W
|希望小売価格
|589ドル(約8万5200円)
|564ドル(約8万1600円)
|409ドル(約5万9200円)
|384ドル(約5万5600円)
|319ドル(約4万6200円)
|294ドル(約4万2500円)
上記のスペックに加えて、第13世代CoreプロセッサはPCIe 5.0に対応していることや新チップセット「Intel 700シリーズ」が登場することも発表されています。また、第13世代Coreプロセッサの発売予定日は2022年10月20日(木)で、同日にZ790チップセットに対応したマザーボードも発売予定です。
・関連記事
IntelがRTX 3060 Ti相当の性能を持つグラボ「Arc A770」を10月12日から329ドルで発売へ - GIGAZINE
Intelが第12世代Coreプロセッサ「Alder Lake」を正式に発表 - GIGAZINE
IntelがRTX 3060 Ti相当の性能を持つグラボ「Arc A770」を10月12日から329ドルで発売へ - GIGAZINE
5nmで製造されるAMD製CPU「Ryzen 7000シリーズ」の海外レビューまとめ、Intel製CPUとの性能差やゲーミング性能が明らかに - GIGAZINE
NVIDIAが次世代GPU・GeForce RTX 40シリーズの「RTX 4090」「RTX 4080」を発表、29万8000円のRTX 4090はRTX 3090Tiより2～4倍高速で24GBのGDDR6Xメモリを搭載して10月12日発売 - GIGAZINE
・関連コンテンツ