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Intelが13世代Coreプロセッサ「Raptor Lake」を発表、最上位モデルは24コア32スレッドでマルチスレッド性能が41％向上


Intelが第13世代Coreプロセッサ「Raptor Lake」を2022年9月27日(火)に発表しました。発表されたモデルにはGPUを搭載した「i9-13900K」「i7-13700K」「i5-13600K」とGPU非搭載の「i9-13900KF」「i7-13700KF」「i5-13600KF」が含まれており、「i9-13900K」と「i9-13900KF」の動作周波数は5.8GHz、コア数は24コアに達しています。

Intel Launches 13th Gen Intel Core Processor Family Alongside New...
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/13th-gen-core-launch.html#gs.du4e8c

Intelは、2022年9月27日(火)に開催したイベント「Intel Innovation 2022」の中で、第13世代Coreプロセッサ(コードネーム：Raptor Lake)を発表しました。第13世代Coreプロセッサにはパフォーマンスを重視した「Performance-cores(P-core)」と電力効率を重視した「Efficient-cores(E-core)」という2種類のコアが搭載されており、シングルスレッド性能は最大15％、マルチスレッド性能は最大41％向上していることがアピールされています。


発表されたCPUは、内蔵GPUを搭載した「i9-13900K」「i7-13700K」「i5-13600K」と、内蔵GPU非搭載の「i9-13900KF」「i7-13700KF」「i5-13600KF」の合計6モデルです。6モデルのスペックおよび希望小売価格は以下の通り。

モデルi9-13900Ki9-13900KFi7-13700Ki7-13700KFi5-13600Ki5-13600KF
コア数(Pコア・Eコア)24(8・16)16(8・8)14(6・8)
スレッド数322420
L3キャッシュ36MB30MB24MB
L2キャッシュ32MB24MB20MB
Pコアのターボ周波数最大5.8GHz最大5.4GHz最大5.1GHz
Eコアのターボ周波数最大4.3GHz最大4.2GHz最大3.9GHz
Pコアのベース周波数3.0GHz3.4GHz3.5GHz
Eコアのターボ周波数2.2GHz2.5GHz2.6GHz
アンロック
内蔵GPUIntel UHD Graphics 770非搭載Intel UHD Graphics 770非搭載Intel UHD Graphics 770非搭載
PCIeレーン20
対応ソケットLGA1700
対応メモリDDR5 5600,DDR4 3200
最大メモリ容量128GB
ベース電力125W
ターボ電力253W253W181W
希望小売価格589ドル(約8万5200円)564ドル(約8万1600円)409ドル(約5万9200円)384ドル(約5万5600円)319ドル(約4万6200円)294ドル(約4万2500円)


上記のスペックに加えて、第13世代CoreプロセッサはPCIe 5.0に対応していることや新チップセット「Intel 700シリーズ」が登場することも発表されています。また、第13世代Coreプロセッサの発売予定日は2022年10月20日(木)で、同日にZ790チップセットに対応したマザーボードも発売予定です。

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in ハードウェア, Posted by log1o_hf

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