2022年08月30日 13時25分

AMDの「Ryzen 7000」シリーズが2022年9月27日に登場、価格は約4万円から



AMDが2022年8月30日に開催した新製品発表会で、次世代CPUアーキテクチャ「Zen 4」を採用したデスクトップ向けCPU「Ryzen 7000」シリーズの4モデルを発表しました。これにより、「Ryzen 9 7950X」「Ryzen 9 7900X」「Ryzen 7 7700X」「Ryzen 5 7600X」の発売日が9月27日であることや、価格が299ドル(約4万1000円)~699ドル(約9万6000円)であることなどが明かされました。



今回発表されたRyzen 7000シリーズ4モデルのスペックをまとめた表は以下の通り。



モデル コア数/スレッド数 ベースクロック ブーストクロック L2キャッシュ L3キャッシュ TDP 希望小売価格 AMD Ryzen 9 7950X 16C / 32T 4.5GHz 5.7GHz 16MB 64MB 170W 699ドル(約9万6000円) AMD Ryzen 9 7900X 12C / 24T 4.7GHz 5.6GHz 12MB 64MB 170W 549ドル(約7万6000円) AMD Ryzen 7 7700X 8C / 16T 4.5GHz 5.4GHz 8MB 32MB 105W 399ドル(約5万5000円) AMD Ryzen 5 7600X 6C / 12T 4.7GHz 5.3GHz 6MB 32MB 105W 299ドル(約4万1000円)



発表によると、Ryzen 7000シリーズは前の世代であるRyzen 5000シリーズに比べてIPCが平均13%向上しているほか、シングルスレッド性能も最大29%高められているとのこと。





各種ベンチマークの結果が以下。Zen 3アーキテクチャに比べて1~39%のパフォーマンス向上を果たしています。





Intelの第12世代Coreプロセッサーとの比較では、6コアのRyzen 5 7600Xでさえ2021年10月に発表されたCore i9-12900Kに比べて平均5%優れたゲーミング性能を見せています。





さらに、最上位モデルのRyzen 9 7950Xに至ってはV-Rayベンチマークのスコアでレイトレーシングが57%、ワット当たりのパフォーマンスで47%もの差をつけました。





また、同時に詳細が明かされたCPUソケットのSocket AM5は最大24のPCIeレーンを搭載する「これまでで最も拡張性が高いデスクトッププラットフォーム」と位置づけられており、2025年までサポートされる長寿命設計とのこと。



AMDは、Ryzen 7000シリーズ向けに新開発され、Socket AM5用に最適化されたDDR5メモリのオーバークロック技術である「AMD EXPO Technology」により、ゲーミング性能が最大11%高速化されるとしています。



AMDのリサ・スーCEOは発表の中で、Ryzen 7000シリーズは9月27日からグローバル展開される予定だと話しました。