AMDが3D V-Cacheを搭載したゲーマー向けRyzen 7000シリーズCPUを発表

・関連記事

5nmで製造されるAMD製CPU「Ryzen 7000シリーズ」の海外レビューまとめ、Intel製CPUとの性能差やゲーミング性能が明らかに - GIGAZINE



AMDの「Zen 4」採用CPUではIPCが最大10%向上し「RDNA 3」採用GPUではワットパフォーマンスが50%向上することが明かされる - GIGAZINE



AMDがゲーム性能を底上げしたノートPC向けAPU「Ryzen 6000」シリーズを発表 - GIGAZINE



AMDが「Zen 4」プロセッサを2種類開発していることが判明、一体どんな用途に使われるのか? - GIGAZINE

2023年02月02日 11時16分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.