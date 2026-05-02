2026年05月02日 12時00分 ゲーム

映画「バイオハザード」の監督がゲーム版バイオの最も怖かったシーンについて語る、強烈すぎて途中でプレイを止めなければいけなかったシーンとは？



2026年秋公開予定の映画「バイオハザード」のザック・クレッガー監督が、原作ゲームであるバイオハザードシリーズをプレイしていて「一番怖かったシーン」について、PlayStation Blogのインタビューで答えています。



Resident Evil Movie Director Reveals The Scariest Scene In The Series That Made Him "Nope Out" - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/resident-evil-movie-director-reveals-the-scariest-scene-in-the-series-that-made-him-nope-out/1100-6539739/



映画「バイオハザード」は、医療品の配送を請け負った男ブライアンが、己の命運をかけた一夜に地獄のような事態に見舞われ、壮絶なサバイバルを余儀なくされるという作品です。監督は「バーバリアン」や「WEAPONS/ウェポンズ」といったホラー映画を手がけてきたザック・クレッガー、主人公のブライアンを演じるのはオースティン・エイブラムスです。



悪夢の新時代が、幕を開ける── 現代ホラー界の鬼才 ザック・クレッガー監督が放つサバイバルホラー 映画『バイオハザード』＜秋＞全国の映画館で公開 - YouTube





そんな映画「バイオハザード」のクレッガー監督が初めてプレイしたバイオハザードは「バイオハザード2」だそうです。バイオハザード2はクレッガー監督が初めてプレイしたサバイバルホラーゲームで、「資源を節約しなければいけない」という点が特に新鮮だった模様。クレッガー監督は「何を持っていくか、何を置いていくかといった難しい決断を迫られます。本当にユニークなシステムでした」と語っています。



そんなクレッガー監督が「バイオハザードシリーズで一番好きな怖いシーン」を聞かれたところ、「VRでプレイしていたことを先に言っておきますが、『バイオハザード ヴィレッジ』のワンシーンです。ドールハウス(ベネヴィエント邸)に入って地下室に降り、テーブルの上で巨大な人形を組み立てていると、巨大な赤ちゃんに追いかけられるんです。その赤ちゃんの出す音や、突然消える照明、廊下を走り抜けてベッドの下に隠れる場面が印象的でした」と言及。



さらに、「ゲームをプレイしていて、本当に途中でやめて休憩を取ったのは、あれが初めてでした。『これは強烈すぎる』って感じでした。ヘッドセットを外してコーヒーを飲んで、後からゲームに戻って続きをプレイしました。でも、あれは本当に怖かったです。正直言って、恐ろしかった」と語りました。





クレッガー監督が語る「ベネヴィエント邸に出てくる赤ちゃん」が以下です。



【バイオハザード8】赤ちゃんに捕食されるシーン【バイオハザード ヴィレッジ】RESIDENT EVIL 8 - YouTube





この他、クレッガー監督はバイオハザードの映画化に興味を持ったきっかけについて、「ゲームが得意とする、あるキャラクターがA地点からB地点へと移動していく物語を映画にしたかったんです。クレイジーな旅に出て、さまざまな環境を巡り、事態がどんどんエスカレートしていく。それが私にとってはすごく映画的なんです。だから、バイオハザードの世界を舞台にした物語でありながら、ゲームで既に語られた物語ではないものを描きたかったんです。レオンの物語を映画で描いても、ゲームが既に素晴らしい出来なので、結局は無駄になってしまうと思うんです。ただ単に冗長になるだけで、最終的には期待外れになってしまうでしょう。だから、ゲームの片隅で展開されるような物語を描くことで、私がゲームで愛するすべてを称えたいと思ったんです」と言及。



また、映画「バイオハザード」の主人公であるオースティンについて、「平均的なビデオゲームプレイヤーがゲームの世界に放り込まれたらどう反応するかを想像させるキャラクターなんです」と述べ、「ゲームと同じように最初はピストルから始まり、ショットガンにステップアップし、最終的にはMP5を手に入れるという流れを忠実に再現したかったんです。弾薬の残量を常に気にし、負傷するなど、さまざまなリスクを負うことになります。ゲームを映画として脚本化するのは、私にとって非常にやりがいのある挑戦でした」と語りました。



なお、映画「バイオハザード」はアメリカでは2026年9月18日、日本では2026年秋公開予定です。



PlayStation Blogによるクレッガー監督のインタビューは、以下のブログでチェックできます。



Resident Evil Q&A: Director Zach Cregger shares inspirations and a new film teaser – PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2026/04/30/resident-evil-qa-director-zach-cregger-shares-inspirations-and-a-new-film-teaser/

