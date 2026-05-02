2026年05月02日 11時45分 試食

シャキシャキしたもやしの食感が心地良くもう一辛欲しくなる「マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛」試食レビュー



味とボリューム、両方満足させることをコンセプトにしている東洋水産の「でかまる」シリーズに、レギュラー商品「もやし味噌ラーメン」を激辛にアレンジした「マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛」が2026年4月27日(月)から新たに加わったので、買ってきて食べてみました。



人気の一品が激辛仕様で登場！マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛 2026年4月27日（月） 新発売

(PDFファイル)https://www.maruchan.co.jp/news_topics/documents/66d55acf65eb25b0f79e8b715e1b576bbe3a479a.pdf



パッケージはこんな感じ。「激辛！辛いものが苦手な方はご注意ください！」という黄色い警告表示が目立っています。





原材料はこんな感じ。辛さの部分は「香辛料」や「香味油脂」「香辛料抽出物」などが担っているようですが、具体的にどういった香辛料なのかはわかりません。





1食150gで544kcal。食塩相当量は7g。





フタを開けると「もやし調理品」「粉末スープ」「液体スープ」の3つの小袋が入っています。かやくの味付挽肉とねぎは最初から麺の上に乗っています。





まず、もやし調味品と粉末スープを開封して入れます。粉末スープの封を切ったあと、鼻がムズムズするような刺激がありました。





お湯を注ぎ3分待ちます。液体スープはフタの上で温めます。





3分後、液体スープも投入。





よく混ぜたらできあがり。真っ赤な油膜がスープの上に広がっていて見た目から「激辛」をアピールしてきます。しかし、粉末スープの封を切った時に感じた「めちゃくちゃ辛そう」感が不思議と収まっていて、実際食べてみると舌にピリピリッと軽い刺激はあるものの、むせかえるような辛さではありませんでした。レギュラー品と同じように、もやしのシャキシャキ感が強く食べたときの満足感はあるのですが、「激辛」とうたうのであれば、もう一歩、辛口側に踏み込んでもよかったのではないかという印象。ひょっとするともやしの水分で辛さが軽減されているのかもしれません。





「マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやし味噌ラーメン 激辛」は希望小売価格税別285円(税込316円)での販売。Amazonでは12個セットが税込3694円(1個あたり308円)で販売されていました。



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