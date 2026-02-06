ニンニク＆シャキシャキもやしな大盛りカップ麺「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」試食レビュー
ニンニク入りのスタミナスープとピリ辛のシャキシャキもやしが特徴の大盛りカップ麺「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」が2026年2月2日に登場しました。カップ麺でどれほどのシャキシャキ感とスタミナパンチを味わえるのか気になったので、実際に買って食べてみました。
「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2026/01/post_20211095.html
コンビニエンスストアのカップ麺コーナーで「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」を発見。
買ってきました。
原材料を確認。かやくはもやし、味付挽肉、にんじん、香味油脂が使われています。調味料にはしょう油やチキンエキス、香辛料、香味油脂、ポークエキスなどが含まれています。
カロリーは1食当たり529kcal。食塩相当量はめんとかやくが2.7gでスープが5.4gです。
容器の中にはもやし調理品、粉末スープ、液体スープが入っていました。
麺の上には味付挽肉がのっています。
熱湯を注ぐ前に味付けもやしを投入。
熱湯を注いで液体スープをフタの上で温めつつ3分待機します。
3分経過したら粉末スープを投入。
液体スープも入れます。
よく混ぜたら完成。
完成した「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」の見た目はこんな感じ。
スープはニンニクのパンチが効いたピリ辛な味。ピリ辛と言っても口が痛くなるような辛さではなく、風味付け程度の辛さです。
麺をすするとシャキシャキした食感のもやしも一緒に口に入ってきます。もやしがたくさん入っていて、特に意識せずとも一口ごとにもやしが数本口に入ってきます。麺の量が多いことに加えて、もやしの食感を楽しむためにかむ回数が自然と増えるため、かなり満足感の高い一杯でした。
「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」の希望小売価格は税別285円です。Amazon.co.jpでは12個セットを税込3696円(1個当たり308円)で入手できます。
Amazon.co.jp: マルちゃん でかまる バリシャキ！辛もやしスタミナ醤油ラーメン (150g×12個) カップ麺 大盛り (にんにくやみつきスープ/旨辛醤油味) 即席 カップラーメン 東洋水産 : 食品・飲料・お酒
