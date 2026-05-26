2026年05月26日 06時00分 サイエンス

なぜほとんどの人が右利きなのか？



人間の約90％が右利きとされていますが、その謎は記事作成時点でも解き明かされていません。オックスフォード大学の研究チームが、「なぜ人間は右利きが多いのか？」について分析しています。



Bipedalism and brain expansion explain human handedness | PLOS Biology

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003771



Why is almost everyone right-handed? The answer may lie in how we learned to walk | Oxford University

https://www.ox.ac.uk/news/2026-05-15-why-is-almost-everyone-right-handed-the-answer-may-lie-in-how-we-learned-to-walk





人間の約90％が右利きとされていますが、これほど高い割合で右利きが認められている霊長類は他に存在しません。利き手に関する脳・遺伝子・発達に関する研究は過去数十年にわたって行われてきましたが、なぜ人間は圧倒的に右利きが多いのかは謎のままでした。



オックスフォード大学が主導し、査読付き科学誌のPLOS Biologyに掲載された新しい研究によると、人間に右利きが多い理由は人類進化の2つの決定的な特徴である「二足歩行」と「脳の劇的な拡大」にあることが示唆されています。



この研究は、オックスフォード大学の人類学・博物館民族学研究科のトーマス・A・ピュシェル博士と、レイチェル・M・ハーウィッツ氏、レディング大学のクリス・ヴェンディッティ教授らが携わったものです。研究チームは41種類のサルと類人猿、計2025個体のデータを集め、種間の進化的な関係性を考慮した階層ベイズモデルを用い、利き手が進化した理由に関する既存の主要な仮説(道具の使用・食生活・生息地・体重・社会組織・脳の大きさ・運動能力など)を検証しました。





検証の結果、人間は他の霊長類を説明するパターンから明らかに外れていたものの、「脳の大きさ」と「腕と脚の相対的な長さ(二足歩行の標準的な解剖学的指標)」という2つの要素を考慮することで、その特異性は消えました。つまり、直立歩行と大きな脳を考慮に入れると、人間は進化上の異常な存在ではなくなったわけです。



さらに、研究チームは絶滅した人類の祖先の利き手についても推定。この推定から、利き手には段階的な傾向があることが明らかになりました。アルディピテクス属やアウストラロピテクスといった初期の人類は、現代の類人猿とほぼ同じように、「右利きがわずかに多い」という傾向があるのみだったと推定されています。しかし、ヒト属の出現に伴い、「右利きが多い」という傾向はホモ・エルガステル、ホモ・エレクトス、ネアンデルタール人を経て著しく強まり、現代のホモ・サピエンスで極限に達したと研究チームは推定しました。



ただし、ひとつだけ顕著な例外が報告されており、それがインドネシアに生息していた脳の小さなホモ・フローレシエンシスです。ホモ・フローレシエンシスは脳が小さく、完全な二足歩行ではなく直立歩行と木登りを組み合わせた歩行に適応した体を持っていたとされています。



今回の研究結果から、研究チームは2段階の進化過程を予測しています。ひとつは「直立歩行が起こり、手が移動の負担から解放され、繊細で左右非対称な手の動きに対する新たな選択圧が生じた」というもの。そしてもうひとつが、「脳が大きくなり、成長と再編成が進むにつれて、右脳優位性が今日見られるほぼ普遍的なパターンへと固まっていった」というものです。





この研究は右利きの安定化における累積的な人間文化の役割、左利きがそもそも存続してきた理由、オウムやカンガルーなどの動物に見られる同様の四肢における利き手パターンがより広範な動物界における深い収れん的な物語を示唆しているかどうかなど、今後の研究のための未解決の疑問を複数残していると研究チームは説明しています。

