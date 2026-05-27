2026年05月27日 12時54分 レビュー

iPhoneでローカル動作する画像生成AI「Bonsai Image 4B」が登場したので使ってみた、FLUX.2 Klein 4Bを1bit版に魔改造してメモリ使用量を8.3分の1に削減



AI開発企業のPrismMLが画像生成AI「Bonsai Image 4B」を公開しました。Bonsai Image 4BはFLUX.2 Klein 4BにPrismMLの省メモリ化技術を適用したモデルで、スマートフォンでローカル実行できるレベルまでメモリ使用量を削減することに成功しています。Bonsai Image 4BをiPhoneで実行するための公式アプリも公開されていたので、実際に使ってみました。



PrismML — Introducing 1-bit and Ternary Bonsai Image 4B: Image Generation for Local Devices

https://prismml.com/news/bonsai-image-4b



PrismMLは「AIモデルを『-1』と『1』の2値、もしくは『-1』『0』『1』の3値でトレーニングする」という手法を用いて省メモリかつ高性能なAIモデルの開発を進めている企業です。2026年4月にはiPhoneで実行できるパラメーター数80億の言語モデル「1-bit Bonsai 8B」を公開して大きな話題となりました。



iPhone 17 Proでパラメーター数80億のAIモデル「1-bit Bonsai 8B」をローカル実行してみたよレビュー、無料アプリのLocally AIで簡単に実行できる - GIGAZINE





Bonsai Image 4Bは既存のAIモデルである「FLUX.2 Klein 4B」をPrismMLの手法でトレーニングしなおしたモデルです。「-1」と「1」の2値でトレーニングした「1-bit Bonsai Image 4B」と、「-1」「0」「1」の3値で学習した「Ternary Bonsai Image 4B」がオープンモデルとして公開されています。



FLUX.2 Klein 4Bのメモリ使用量は7.75GBですが、1-bit Bonsai Image 4Bでは0.93GB、Ternary Bonsai Image 4Bでは1.21GBに抑えられています。メモリ使用量を削減しつつ、生成画像の品質は1-bit Bonsai Image 4BがFLUX.2 Klein 4Bの88％、Ternary Bonsai Image 4BがFLUX.2 Klein 4Bの95％と高く維持できています。





「1-bit Bonsai Image 4B」「Ternary Bonsai Image 4B」「FLUX.2 Klein 4B」で同一プロンプトで生成した画像を並べたものが以下。Bonsai Image 4Bが品質を保ったまま省メモリ化に成功していることがよく分かります。





PrismMLはBonsai Image 4BをiPhoneで実行できるアプリ「Bonsai Studio」を無料公開しています。日本でもダウンロード可能だったので実際に使ってみました。



Bonsai Studio by PrismML - App Store

https://apps.apple.com/jp/app/bonsai-studio-by-prismml/id6767042620





Bonsai Studioをインストールして起動したら「Continue」をタップ。





初回起動時はAIモデルをダウンロードするように求められるので「Open Settings」をタップします。





「Bonsai Ternary」の下部にあるダウンロードボタンをタップ。ファイルサイズは3.89GBです。





ダウンロードが完了したら「Done」をタップ。





Bonsai Studioのメイン画面が表示されたら、入力欄に生成したい画像の説明を入力して「Generate」をタップします。今回は「ブロッコリーの盆栽。和風の庭園。フォトリアル」と入力しました。





しばらく待つと生成結果が表示されます。右下の「Save」をタップすると生成した画像を保存できます。





保存した画像が以下。しっかりと指示通りの画像になっています。





実際にiPhone 17 Proで画像を生成する様子を録画してみました。512×512ピクセルの画像を約12秒で生成できています。



iPhoneで画像生成AI「Bonsai Image 4B」を実行する様子 - YouTube





ほかにも生成してみました。「盆栽を眺める若い女性」というプロンプトで生成した画像が以下。





「盆栽を眺める若い女性。アニメ。イラスト」だとこんな感じ。





Bonsai Image 4BはiPhoneだけでなくWindows PCやMacでも実行可能。モデルは以下のリンク先で配布されています。



Bonsai Image - a prism-ml Collection

https://huggingface.co/collections/prism-ml/bonsai-image

