2026年05月26日 17時25分 試食

具材はかつお節オンリーで「だし」コスト3倍な「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん／そば」を食べてみた



日清食品の人気カップ麺シリーズであるどん兵衛の発売50周年を記念して、だしのおいしさを追求した「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」が2026年5月25日(月)に登場しました。通常のどん兵衛と比べて「だし」に3倍以上のコストをかけ、鰹だしの香りと旨みを存分に引き出したというカップ麺がどういう味なのか気になったので、実際に食べてみました。



「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」 (5月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13743/



「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」(左)と「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(右)のパッケージはこんな感じ。





まずは「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」から食べてみます。





原材料は小麦粉・植物性たん白・大豆食物繊維からなる油揚げめんに、魚介エキス・しょうゆ、かつおぶし粉末などが入ったスープ、そしてかやくのかつおぶしのみ。余計な具材は一切入っていません。





1食86gあたりのカロリーは342kcalです。





「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」のフタを半分ほど開けると、中には先入れの「特製鰹粉」、後入れの「芳醇鰹だし(液体スープ)」、後入れの「追い鰹節」の小袋が入っていました。





先入れの特製鰹粉を入れて、お湯を注いで5分間待ちます。後入れの芳醇鰹だしはフタの上で温めておきます。





5分経過したら後入れの芳醇鰹だしを入れてよく混ぜ、最後に追い鰹節をのせたら完成です。





「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」のつゆは、表面にほんの少し油が浮いています。飲んでみると、鰹の風味とうま味がストレートに伝わってくるさっぱりした印象の味わい。つゆを飲み込んだ後もしみじみと鰹だしのおいしさをかみしめたくなります。





もちっとしたうどんは鰹の風味たっぷりのスープをよく吸っていて、スープのうま味を存分に味わうことができます。





続いて「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」。





原材料を見ると、うどんとは異なり油揚げめんにそば粉やかつおぶし粉末が入っており、スープにも発酵調味料が入っています。しかし、かやくがかつおぶしのみである点は同じです。





1個93gあたりのカロリーは365kcal。





容器の中には先入れの「特性鰹粉」、後入れの「コク旨鰹だし(液体スープ)」、後入れの「追い鰹節」の小袋が入っていました。





先入れの特性鰹粉を入れて、後入れ液体スープの袋を温めながらお湯を入れて3分間待ちます。うどんは5分ですが、そばは3分です。





3分経過したら後入れのコク旨鰹だしを入れてよく混ぜ、最後に追い鰹節をのせたら完成です。





さっそく「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」のつゆを飲んでみると、うどんのつゆと比較してしょうゆの印象が強く、より複雑でコクのある味わいに仕上がっています。





つるっとしたのどごしのそばにつゆがよく絡んで、もちろん相性は抜群です。





「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」は2026年5月25日(月)から全国で購入可能で、希望小売価格はいずれも税別248円となっています。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入でき、価格は「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」が12個セットで税込2634円(1個あたり約220円)、「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」が12個セットで税込2597円(1個あたり約216円)でした。



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