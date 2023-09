たらこやわかめの魚介のうまみが麺をすするたびにフワッと広がるエースコックの「たらこラーメン」を食べてみた

・関連記事

即席麺の常識を覆すもっちり極太麺が濃厚スープに絡む明星食品「麺神」の新生カップ麺2種と袋麺3種試食レビュー - GIGAZINE



カフェイン配合で「ゲーマー向け」なゲーミングカップヌードルとゲーミングカレーメシは一体どんな味なのか確かめてみた - GIGAZINE



わかめラーメンの具をご飯にぶちこむ「わかめラーメシの素」は炊き込みご飯としての完成度が高すぎる出来栄え - GIGAZINE



日清カップヌードルの「担担」が登場、カシューナッツや花椒が入った超本格的仕上がりの「カップヌードル 坦坦」を食べてみた - GIGAZINE



日清食品から「特上 カップヌードル」が新登場、ノーマル・カレー・シーフード・チリトマトの全4種を通常品と比較してみた - GIGAZINE



超コッテリからしマヨに溺れるぜいたくカップ焼きそば「明星 贅沢一平ちゃん夜店の焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



カップ麺なのにもやしのシャキシャキ食感が楽しめる「マルちゃん正麺 カップ もやし&背脂 醤油豚骨」を食べてみた - GIGAZINE

2023年09月26日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.