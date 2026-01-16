2026年01月16日 12時45分 AI

1秒未満の爆速画像生成AI「FLUX.2[klein]」が登場、VRAM13GBで家庭用PCでも動作可能



ドイツのAIスタートアップであるBlack Forest Labsが画像生成AIモデルファミリー「FLUX.2」から、高速・統合型のAIモデル「FLUX.2[klein]」をリリースしました。モデルサイズが比較的小さく、画像生成が1秒未満で完了する低レイテンシ性を重視したモデルとなっています。



FLUX.2 [klein]: Towards Interactive Visual Intelligence | Black Forest Labs

https://bfl.ai/blog/flux2-klein-towards-interactive-visual-intelligence







Introducing FLUX.2 [klein]. Blazing fast. Beautiful.



Generate stunning images in under a second while maintaining exceptional quality.



Great for fast editing, changing styles, and developing ideas from 0 → 1.



Available via API, or run it locally - Klein 4B under Apache 2.0,… pic.twitter.com/6MlLm6OSXS — Black Forest Labs (@bfl_ml) 2026年1月15日



FLUX.2[klein]はBlack Forest Labsの画像生成AI史上「最速」の画像モデルとなっており、生成と編集を単一のコンパクトなアーキテクチャに統合することで、エンドツーエンドの推論を1秒未満で実行しつつ最先端の品質を実現することを可能にしています。モデル名に含まれている「klein」とはドイツ語で「小さい」という意味で、コンパクトなモデルサイズと最小限のレイテンシといったモデルの特徴を反映しています。





FLUX.2[klein]は品質を犠牲にすることなくリアルタイムの画像生成を必要とするアプリケーション向けに構築されており、13GB程度のVRAMを搭載したコンシューマー向けハードウェアでも動作するとのこと。最新の消費者向けハードウェアを用いると0.5秒未満で画像を生成または編集可能だとBlack Forest Labsは述べています。



FLUX.2[klein]には、主に3系統のモデルが用意されています。フラグシップ相当で高速かつ高品質な「FLUX.2[klein] 9B」、消費者向けGPUで最も実用的なモデルの「FLUX.2[klein] 4B」、研究やファインチューニング向けの基礎モデルである「FLUX.2[klein] Base(9B/4B)」です。これに加えて、NVIDIAと共同で開発したRTX GPUでVRAM消費量や推論時間をさらに削減できる「FP8/NVFP4」の量子化モデルも用意されています。



FLUX.2 [klein] 4B + 9B are the newest BFL models in the Flux family—combining image generation + image editing in one compact architecture.



Built for interactive workflows and quick iteration, with extremely fast inference on distilled variants. Two models. Two modes. ⚡️ pic.twitter.com/4t5GhgejgW — ComfyUI (@ComfyUI) 2026年1月15日



以下は、画像の生成品質を示すEloスコア(縦軸)と処理時間を示すレイテンシ(横軸)をグラフに表したもの。テキストから画像を生成する Text-to-Image、1枚の参照画像を使うImage-to-Image、複数の参照画像を用いるMulti-Referenceの各タスクにおいて、Alibabaの画像生成AIモデル「Qwen-Image-2512」と同等またはそれ以上のEloスコアを、はるかに低いレイテンシでFLUX.2[klein]が実現していることが示されています。





また以下は、縦軸がEloスコア、横軸がVRAM使用量を示したグラフ。FLUX.2[klein]はここでも、Qwen-Image-2512やQwen-Image-2509と比較して同等以上のEloスコアをはるかに少ないVRAM使用量で実現しています。特に複数の参照画像を用いるMulti-Referenceのタスクでは、VRAM使用量を大幅に削減しながら画像の品質もかなり高くなっていることがわかります。





これまで高速化と高品質化はトレードオフになりがちでしたが、FLUX.2[klein]は生成と編集を単一モデルに統合しつつ高速化と高品質化の両立を達成しています。Black Forest Labsは「ビジュアルインテリジェンスは新たな時代を迎えています」と述べており、AIエージェントの能力が向上するにつれて、それに追いつくリアルタイムで応答して迅速に反復処理を行うビジュアル生成が可能なモデルが必要になってくると主張しています。



Black Forest Labsは「FLUX.2[klein]は単なる高速モデルではありません。インタラクティブな視覚知能という私たちのビジョンへの一歩です。未来は、リアルタイムで視覚化し、創造し、反復処理できるAIを持つクリエイターと開発者の手に委ねられると私たちは信じています。FLUX.2[klein]はリアルタイムデザインツール、エージェントによる視覚的推論、インタラクティブなコンテンツ制作といった、新たなカテゴリーのアプリケーションを可能にするシステムです」と語っています。



FLUX.2[klein]は以下のページから、モデルを「FLUX.2[klein] 9B」「FLUX.2[klein] 4B」に選択することで使用できます。



FLUX Playground - Black Forest Labs

https://playground.bfl.ai/image/generate



また、以下のデモでは登録不要でFLUX.2[klein]の画像生成を試すことができます。



FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs

https://bfl.ai/models/flux-2-klein#try-demo





さらに、ComfyUIもFLUX.2 [klein]での画像生成にすでに対応しています。



FLUX.2 [klein] 4B + 9B are the newest BFL models in the Flux family—combining image generation + image editing in one compact architecture.



Built for interactive workflows and quick iteration, with extremely fast inference on distilled variants. Two models. Two modes. ⚡️ pic.twitter.com/4t5GhgejgW — ComfyUI (@ComfyUI) January 15, 2026