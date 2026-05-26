2026年5月26日のヘッドラインニュース
2026年5月31日(日)に東京優駿(日本ダービー)の開催を控えて、史上最多・日本ダービー6勝の武豊騎手デビュー40年を記念した特別ムービーが公開されました。京都のロックバンド・Hakubiの書き下ろしソングに乗せて、武豊騎手が勝った1998年・スペシャルウィーク、1999年・アドマイヤベガ、2002年・タニノギムレット、2005年・ディープインパクト、2013年・キズナ、2022年・ドウデュースのレースを実写とアニメで表現しています。
武豊騎手デビュー40年記念ムービー『The Derby Dream Goes On～鳴りやまない、ダービーの夢～』 | JRA公式 - YouTube
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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「ケンタッキー州の仮想通貨王」がビットコインのパスワードを奪うため男性を監禁して2週間以上にわたり拷問する事件が発生 - GIGAZINE
Chromiumを使ってChromeよりもさらに高速なウェブブラウザを開発するプロジェクト「Thorium」とは？ - GIGAZINE
先進国の女性が産む子どもの数が減っている理由は何なのか？ - GIGAZINE
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2億円の価値を持つ中国・清王朝の宝物が一般家庭の台所で発見される - GIGAZINE
作曲家・澤野弘之インタビュー、『プロメア』から「機神大戦ギガンティック・フォーミュラ」までたっぷり語ってもらいました - GIGAZINE
1億円超で「世界で最も危険なマルウェア6つに感染したノートPC」が競売中 - GIGAZINE
東京駅から徒歩0分で宿泊できる「東京ステーションホテル」に泊まってみました、重要文化財のホテル内部はこんな感じ - GIGAZINE
とにかく文章を書きまくる人のための快適な機能が詰め込まれたデジタルメモ「ポメラ DM30」レビュー - GIGAZINE
NASAが木星探査機ジュノーで録音した「木星の歌」を公開、謎のビープ音の正体は不明 - GIGAZINE
大阪市西成区「あいりん地区」にある安宿に滞在して見た景色 - GIGAZINE
4Kテレビの4倍の情報量＋さらなる高画質・高音質を実現する「フルスペック8Kスーパーハイビジョン」をNHK技研公開2016で見てきました - GIGAZINE
現時点で世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」の展望台に上って見えたドバイの今 - GIGAZINE
アポロ11号が月面から持ち帰ってきた「月ダスト」が40年ぶりに発見される - GIGAZINE
「スプレー式食用オリーブオイル」をいろいろな料理にシュシュッとスプレーしてみました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
#見た人は無言でストーリー性を感じさせる pic.twitter.com/d8m4JTET8Z— ToMoS -旧キット万博は6/7だよ- (@ToMoS_Qkit) 2026年5月22日
レッサーパンダが威嚇して止めてくれる立入禁止の看板考えました。 pic.twitter.com/rq1Yevoevu— いしかわかずや (@issikazu20) 2026年5月22日
New Order(新たなる秩序)きたああああああああああああ pic.twitter.com/SZPViFu8B0— シュヤラ@5/30(土)れつおん2nd (@690chocolate) 2026年5月25日
……しいか…力が欲しいか…— ichika (@ichika_nikoma) 2026年5月26日
バーガーキングでクーポンにない1500円くらいするバーガーを何のためらいもなく購入できる、胆力が欲しいか…
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
今世紀中にも海に飲み込まれる恐れ 科学者ら米ニューオーリンズの住民に移住呼びかけ - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
性被害の聞き取り「検察官に侮辱されて苦痛受けた」 女性が国を提訴：朝日新聞
【速報】教皇、バチカンの奴隷制正当化を謝罪|47NEWS（よんななニュース）
ローマ教皇、回勅で「正当な戦争」は時代遅れと一蹴 AIの倫理的課題にも警鐘 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
「殺意なかった」旭川女子高生殺害で被告の女 旭川地裁で初公判 [北海道]：朝日新聞
電気・ガス代3カ月で5000円抑制の先 “補助金頼り”に暗雲 | 毎日新聞
イラン、ホルムズ海峡の「航行サービス料」徴収を説明 通航料は否定 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
辺野古事故めぐり記者と共産・小池氏がバトル「平和丸の船長が説明すべきでは」「海保の聴取に応じている。国交省には文書で回答」 互いにカットインの応酬 | 政治 | ABEMA TIMES | アベマタイムズ
個人情報法改正案、衆院を通過 企業が同意なき病犯歴収集可能に | NEWSjp
電気・ガス代５０００円支援 補正予算３兆円規模―高市首相表明：時事ドットコム
【速報】中国とパキスタンの共同声明、軍国主義反対|47NEWS（よんななニュース）
「障害年金の判定を、職員が納得するまでやり直す恐れがある」明かされた年金機構の内部文書 厚労省の結論は「恣意的ではなかった」…でも職員は「身内の調査では誰も真実は話せない」|47NEWS（よんななニュース）
佐賀市立図書館が2年間の全面休館へ 2027年度から大規模改修 市民への周知進まず困惑も | 行政・社会 | 佐賀県のニュース | 佐賀新聞
国家情報局法案 高市首相出席で質疑 与党は27日成立目指す | NHKニュース | 参議院、国会、高市内閣
「突然殴られて…」クルド人への暴力や嫌がらせが深刻化 超党派議連は罰則付き「差別禁止法」制定を訴える：東京新聞デジタル
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
今は海外の方にも届くので、これに少し補足すると、日本人のクリスチャンは少ないですが、クリスチャンでない人もキリスト教には好感を持ってる人が多いんですよ。歴史上の良からぬ事案や、一部の鬱陶しい種類の信者・宗派はさておき、キリスト教やクリスチャンへの一般イメージはいいんです。… https://t.co/ZP5llShVVI— 𝑷𝑲𝑨 (@PKAnzug) 2026年5月25日
せっかくなので旧海軍の話をひとつ。— 板野かも（作家の亡霊） (@itano_or_banno2) 2026年5月23日
「海軍では洋上で曜日感覚を失わないために毎週金曜にカレーを出す習慣があり、その伝統が現在の海上自衛隊にも受け継がれている」という俗説があるが、ここには何重もの嘘がある。…
スーパーでたい焼きを買って目の前のベンチで食べてたら通りすがりの幼児連れたママさんから「子どもが羨ましがるからやめてください！」と言われた→こういう親がけっこういるという話 - Togetter
旦那がよくベランダからシャボン玉を吹かすので何がそんなに良いのか聞いたら出会って9年目にして全然知らない一面が見えて...→「旦那さん上位存在か何か？」 - Togetter
5年付き合ってた彼女に海外旅行先でプロポーズするも断られて帰国までの3日間は地獄みたいな空気になった→「付き合っててプロポーズ断るのってどういうことなん？」 - Togetter
出勤途中で突然割り込まれ急ブレーキ、その後も煽り運転をされるがずっと進む方向が一緒でそのままうちの職場に...→実は面接希望者でその場で不採用を伝えた - Togetter
「佐川で～す」とインターホンが鳴ったので出て見たら訪問購入の業者...佐川って言いましたよね？と聞き返したら「アサガワで～す！」→冗談みたいな手口だが流行っているらしい - Togetter
外国人『寿司の基本はご飯の上に魚の切り身を乗せるだけなのに、なぜ日本で寿司職人になるには特別な訓練が必要なのでしょうか？』 - Togetter
デザインフェスタの件。（最終報）…— 足立区民放送 (@adachi_fm) 2026年5月26日
デザフェスの悲しい投稿がたくさん流れてくるので、ここで心が温まる話を発表します！！！…— sara (@sara2626_if) 2026年5月25日
いま、ツイッターで最もホットな千葉県北西部の道路事情— まね™ (@mane247) 2026年5月25日
国道14号の狭さがコレ
市川本八幡近辺は未だに2車線。駅近くの商業ビルへの荷降ろしの車が止まって一車線を通せんぼ
歩道は1mあるかないか……
二桁国道でこの路線幅は日本中探してもそうないと思う pic.twitter.com/3gV9zRfUA8
リアル被害者のうちの1人です。— 作 (@supersub_aka) 2026年5月26日
本当に一瞬でも敷地内に入ってしまったら最後。
写真のように車の前に立たれて一歩も動きません。
数年前の話ですが、自分の場合は近くのスタジオに行く際に集合場所の駐車場と勘違いしてここに入ってしまい、気づいて出ようとしたらずっと塞がれて動けませんでした。… https://t.co/pklFSkWp0V pic.twitter.com/8RBn9BpxHQ
ドトールでトーストと抹茶を頼んだのになかなか呼ばれない...店員に確認したら「トーストが品切れでどうしましょう💦」と言われドリンクだけでもと思ったらなぜか全額返金され並び直しに - Togetter
電通の最前線を走っていたはずが、気がつけば「働かないおじさん」予備軍になっていた。〜あの頃の自分に、もう黙ってられないから言う〜｜野澤 友宏
大戸屋の毎日定食、めちゃ気に入ったんですが厨房でブチギレてるんじゃないかと思うと注文しづらさがある→むしろ楽なんじゃ？ - Togetter
ガス代請求額“480万”って書かれてて、家を手放さなきゃいけなそうで滅「火力発電所かな」町でも焼き払ったので？」何でこんなことになるのか有識者が教えてくれた - Togetter
私有地に勝手に入って勝手に査定の紙が貼られていてシンプルに気持ち悪い→どうやら買い取り自体が目的ではなく盗難の下見で貼ってあるらしい... - Togetter
小学校から電話があり、先週長男がお友だちの傘を踏んで曲げてしまったとのことだが、長男自身は一言も言わないので初めて聞いた…都合の悪いことをちゃんと報告できる子は稀かも - Togetter
夫と子供が前日の残り物をあまり食べてくれず、足りなければ「追加作って」と言うので冷蔵庫内の管理に困っている話 - Togetter
1990年代、サントリーからPekoeという紅茶が発売され、机に飾りたくなるほど完璧で美しいデザインだが、売上が芳しくなかった…そこで少し野暮ったくしたら売れたという話 - Togetter
SAPIX→有名中高一貫→東大に進むも後悔ばかりしている人の文章を読んだが、かなりキツい… 全てのステージで「〜が得」「〜が有利」な話に終始していて、そのステージを楽しむという観点がない - Togetter
うなぎの養殖にしてもタコの養殖にしても成功するのはすごいしテクノロジーが資源問題を解決していくのは痛快だけど、一方で日本の水産行政がクソオブクソであることは何も変わらないまま誰かが解決してくれるみたいな態度をより固定するだけな気がしてあまり正直に喜べない気持ちもある— オオバ=タン (@obashuji) 2026年5月25日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Claude Code の Hooks と Skills で「社内展開していいか」を自動チェックする仕組みを作った
はてな、2026年夏にフォーラムサービスをリリース。本日よりクローズドベータ提供を開始 - プレスリリース - 株式会社はてな
子どもにNHKを見せるのは良くてYouTubeを見せるのはNGという意見は何故なのか→素朴な疑問に子育て経験者からのポストが集まる 「いかにEテレがすごいか実感する」 - Togetter
Agentic AI時代における メルカリのAIガバナンスとガードレール実装 - Speaker Deck
薬の画面で最近の薬や処方せんの情報を確認できるようになりました | マイナポータル | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション
マイナポータルでは、より良いサービス提供のため継続的な改善を行っています。
2026年5月25日に「薬」画面の改善をおこないました。これまで、前月までに薬局や医療機関で受け取った薬の情報を確認できましたが、これからは直近100日以内に受け取った薬や処方せんの情報も、ひとつの画面でまとめて確認することができます。
京都最強の通りをPageRankで決めたい - KMC活動ブログ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
大阪：高槻に活気 やよい旋風 ：地域ニュース : 読売新聞
※6.6— 恋々 (@inoriyurushi) 2026年5月25日
ジェイドとナヒーダ pic.twitter.com/Q6vtMH8Kos
適当に考えました pic.twitter.com/xbnSvfIrQo— あおい (@tFSLdkb92vRiYlo) 2026年5月25日
マリ「過去にタイムスリップした少女が話題…？」— マリ・ワカ公式 (@mariwaka_anime) 2026年5月25日
ワカ「あなたじゃないから座ってなさい」 pic.twitter.com/oVbTZizJZc
＿人人人人人人人人人人＿— 『超かぐや姫！』公式 (@Cho_KaguyaHime) 2026年5月25日
＞ 5月26日(火)21:00は ＜
＞ ニコニコに集まれ！ ＜
￣Y^Y^ Y^Y^Y^Y^Y^Y￣
『ray 超かぐや姫！Version』MV
YouTube再生数2,000万回突破記念🎊
ニコニコ動画にて
5月26日(火)21:00よりライブ公開決定！
一緒に視聴して、めでたししちゃお～！ pic.twitter.com/Cbg6z7Xp2Q
【みんなのGOLF4】風力999kmhにしてみた【改造】 - ニコニコ動画
開発に6年かけた？！鬼難易度のアウターワールドの精神的続編！【ハートオブダークネス／Windows プレステ】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
イラストレーターに依頼をしたら「いくらがいいですか？」と問われたので「これくらいでどうです？」と聞いたら「そんなに安くできない！この位はかかる、今回は無しで！」と交渉もできず流れた - Togetter
マリオの映画でクッパが描いたピーチ姫との夢絵をマリオに「ゴミだね」と言われるけど画力が高いのになぜゴミ扱い？…あれは画力ではなくシチュエーションへの評価 - Togetter
「なんのために生まれて何をして生きるのか」2歳児が太鼓の達人に興味を示したのでお金を入れたら走り去ってしまい孤独にアンパンマンマーチを叩いた話…これ育児あるある - Togetter
ポケモンのかわいさだけに興味がある人にポケモンを遊ばせてみたら「カメックスだけ育ててクリア」したのすごかった…子供の初見プレイだいたいそれでは？ - Togetter
マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」および「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の販売につきまして、2026年5月25日（月）よりご購入に必要な条件を下記の通り変更いたします。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2026年5月25日
＜変更前＞
・2025年12月21日（日）23時59分時点で、Nintendo…
2026年5月26日
ダリアくんお誕生日おめでとう!!🎉お祝いしたいので年発行したダリアくん本の一部をWEB再録します！(1/3) pic.twitter.com/5AhOwQkp26— 稲 (@t_play1125) 2026年5月25日
普段から女児服を愛用している成人女性を描きました。 pic.twitter.com/JeuRNsNP3t— ミヤサカタカジ (@hoshi_no_kurage) 2026年5月25日
ちびぐるみは190人分作って欲しい！よ！ pic.twitter.com/nFO9wSM3cK— こけら (@kokera_mtbmtng) 2026年5月24日
🕵プリ クロスオーバー pic.twitter.com/CXbBb1ANzp— ちよさん★Skeb募集中 (@Chiyo9573) 2026年5月25日
はい…… https://t.co/gmbK6FGayx pic.twitter.com/00tBdxK2mN— ﾆｯｺﾘ😄オタク (@VeryBigEGAO) 2026年5月26日
心を許し始めたモン。 pic.twitter.com/OLvimy3D4Q— 菓子折り@skeb募集中 (@RvySZdQLYgdo6Db) 2026年5月25日
「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」最終回です。— ときた洸一 (@kouichi_tokita) 2026年5月26日
これまでお読みいただきありがとうございました。
最後のアストレイ、掲載誌面でお楽しみくださいませ。 https://t.co/jYblrGVpqy
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧— 『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』公式@Netflix映画 (@the_ribbon_hero) 2026年5月25日
𝕋𝕠𝕕𝕒𝕪 𝕒𝕥 𝟡𝕡𝕞
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ https://t.co/P9ycIZc64J pic.twitter.com/G16lx8HE11
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お姉さん達もプリキュア…？— あみど🎃🗻🪽 (@blu_e_moo_N) 2026年5月26日
（※中の人繋がり） pic.twitter.com/84VyqF0nwG
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「たった1時間弱で特定してる…」10年かそれ以上前に雑誌で読み、詳しい知人に頼っても見つからなかったマンガの情報をXに投稿したらすぐ判明 - Togetter
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暴行容疑の巨人・阿部監督 娘がチャットGPTに相談し児相通報 | 毎日新聞
阿部慎之助監督の娘「すでに仲直り」謝罪会見で手紙読み上げ チャットGPT相談し意図せず警察に通報か【全文】｜FNNプライムオンライン
【全文】巨人・阿部監督の娘が手紙で説明「父が警察に連行された姿見て泣き崩れてしまいました」 電撃辞任 - サンスポ
山口寿一オーナーは取材に応じ— 日刊スポーツ 巨人担当 (@nikkan_giants) 2026年5月26日
「娘さんが書かれた手紙は私も読みまして。内容が事実その通りであろうと考えておりますけれども、だからと言って暴力を振るったと、そして逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力というのは非常に重い出来事でありますので、辞任は避けられない」
巨人監督・阿部慎之助が逮捕されたきっかけは児童相談所への通報だが、軽い気持ちで親を通報したらどうなるのか「父親逮捕されて、1か月児相に入れられて」 - Togetter
月刊『ダ・ヴィンチ』休刊決定のお知らせ | KADOKAWA
【読者の皆様へ大切なお知らせ】— ダ・ヴィンチ編集部 (@davinci_editor) 2026年5月26日
雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10/6発売）をもって休刊することに決まりました。
創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、
並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます。…
トム・ヨーク、受賞式で音楽業界役員とストリーミングを痛烈批判。「僕らがいなかったら、お前たちなんて何の価値もない」。新曲披露、ニルヴァーナ、ソロ作についても語る (2026/05/25) 中村明美の「ニューヨーク通信」 ｜音楽情報サイトrockinon.com(ロッキング・オン ドットコム)
夫刺した妻の実話映画、公開中止 中国、犯罪事実歪曲と批判|47NEWS（よんななニュース）
◆新商品（衣・食・住）
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2026年5月25日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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