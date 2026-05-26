2026年5月26日のヘッドラインニュース

山口寿一オーナーは取材に応じ



「娘さんが書かれた手紙は私も読みまして。内容が事実その通りであろうと考えておりますけれども、だからと言って暴力を振るったと、そして逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力というのは非常に重い出来事でありますので、辞任は避けられない」