2026年04月28日 18時53分 ヘッドライン

2026年4月28日のヘッドラインニュース



森永乳業が「MOW」シリーズの新商品「宇治抹茶～抹茶×ミルク～」を2026年5月11日より全国で発売するとのこと。「宇治抹茶～抹茶×ミルク～」は抹茶ラテの味わいをヒントに開発されており、抹茶の渋みとうまみを味わいながらミルクのコクもしっかり感じられる仕上がりとなっています。



数量限定での販売となっており、販売価格は税別で180円とのことです。







ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



「一般プレイヤーがチーターを一方的にボコれるシステム」をCall of Dutyが実装、チーターからは一般ユーザーが透明化 - GIGAZINE



食欲とうまく付き合うための3つの方法 - GIGAZINE



スピルバーグ監督がE.T.の改変について「現代の価値に合わせた過去作の改変は過ちである」と述べる - GIGAZINE



AppleがiPhone 13・iPhone 12・iPhone SEの「自分で修理プログラム」開始 - GIGAZINE



Dropboxが全従業員の16％にあたる500人を解雇、原因はAI - GIGAZINE



「貨物の津波が来る」と海上輸送会社が語る、太平洋で一体何が起きているのか？ - GIGAZINE



「未確認飛行物体」を捉えたムービーをアメリカ国防総省が機密解除 - GIGAZINE



未解決事件の犯人をDNA解析サービスで絞り込み12人を殺害し50人以上をレイプした犯人が40年の時を経て逮捕へ - GIGAZINE



大学教員の両親が博士号を持っている割合は一般人の25倍 - GIGAZINE



仮想通貨のマイニング需要でHDD・SSDが品薄状態に陥っている - GIGAZINE



自分の胸を13歳の少年に触らせた女性が終身刑に - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

貞子もまさかこんなに早くビデオデッキ自体が廃れるとは思ってなかっただろうな…「貞子はデジタルでこそ輝く気がする」「なんならYouTubeチャンネル持ってる」 - Togetter



子どもが0歳のときに銀行口座を作りに行ったら窓口で「一応確認事項として皆様にお尋ねしておりますが...ご本人は反社会的勢力ではありませんか？」と聞かれて爆笑した - Togetter







Cat Gatekeeper - Chrome Web Store





哲ガキ pic.twitter.com/MlupBkdoY8 — tenten (@tentenchan2525) 2026年4月27日





哲ガキ、哲学と一文字しか違わなくて草。

人間は考えるあーしである（哲ギャル）。 — 小津 (@oz3000) 2026年4月27日











「スイスには何がJAPANなのか分からないケーキが売られています」→材料にも見た目にもまったく日本要素がないお菓子に賛否両論「ステレオタイプすぎる...」 - Togetter







【AIサメ映画】空き家に現われた最凶サメvs伝説のカンフーマスター《空き家シャーク》 - YouTube





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界初「宇宙太陽光発電」で地上に電気供給 JAXA、マイクロ波で - 日本経済新聞



がんステージ4「新薬で一変」 免疫や抗体…開発は中国が主戦場に - 日本経済新聞



桜が散るのが早すぎる、理由は「二季」？ 気候変動の影響は世界中に：朝日新聞



宇宙の3次元地図が完成、「暗黒エネルギー」の正体解明へ 国際研究 - 日本経済新聞



クローンマウスの限界は何を語るか 浮かび上がった有性生殖の意義 - 日本経済新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】財務省、高齢者医療費原則3割負担を提言|47NEWS（よんななニュース）



選挙による独裁の始まり？ 日本政治を否定した「高市大統領」 | 毎日新聞



“伝家の宝刀”なんてない 「異常で恐ろしい」首相の衆院解散権 | 毎日新聞



高市首相「防衛力を抜本強化」 継戦能力、核抑止も議論|47NEWS（よんななニュース）



【速報】首相、国民への節約要請に否定的見方|47NEWS（よんななニュース）



【速報】新しい戦い方や長期戦への対応必要と首相|47NEWS（よんななニュース）



高市内閣の支持率3ポイント低下69% 節電・節約「必要」7割 - 日本経済新聞



高市早苗首相「トランプ氏無事で安心」 銃撃事件「暴力容認せず」 - 日本経済新聞



【速報】高市総理「暴力は世界のいかなる場所でも決して容認できない」 トランプ大統領出席の夕食会付近で銃撃事件 | TBS NEWS DIG



革命防衛隊、ホルムズ海峡の制圧はイランの「明確な戦略」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



日銀が利上げ見送り、中東情勢見極め 審議委員3人は利上げを主張：朝日新聞



欧州で航空燃料不足、6月に欠航拡大の恐れ ANA・JAL途中給油探る - 日本経済新聞



家計負担「年間4万円増も」 原油高で忍び寄るさらなる物価上昇 | 毎日新聞



「入荷のメドない」薬局不安 粉薬まとめる分包紙在庫減 石油化学製品の供給綱渡り



重油不足で「一番茶」製造に影響 ナフサ供給滞り包装もままならず



東京ガス 46年ぶり料金値上げ



4月に続き…大手油脂メーカーが食用油値上げ



立民、現職玉城氏支援へ 沖縄知事選、水岡代表表明 | NEWSjp



「メディアは沈黙」は本当か…辺野古転覆事故を1か月追って分かった、沖縄2紙と産経新聞の決定的な違い | 文春オンライン



NPTへ「格下げ」派遣の日本 防衛政策転換で試される本気度 | 毎日新聞



Tシャツの「言葉」理由に、裁判所で足止め 着ていた女性「理不尽」 [福岡県]：朝日新聞



前川喜平氏「私立高校の死亡事故は時々」と主張、SNSで批判相次ぐ～修学旅行中の事故は50年間で6件 #エキスパートトピ（石渡嶺司） - エキスパート - Yahoo!ニュース



辺野古沖転覆事故 学校法人が同志社国際の旅行内容を把握せず 文科省調査で判明 - 産経ニュース



なにわ筋線の総事業費、ほぼ２倍に膨らむ試算…大阪府や大阪市など出資の３セクが建設中 : 読売新聞



大阪の新線「なにわ筋線」、総事業費2倍の試算 6500億円に - 日本経済新聞



日本初の“眠れて安い”フルフラット型夜行バス 「許可出ない」「料金高すぎる」業界の常識と闘い苦節10年の開発物語｜FNNプライムオンライン



無名の79歳新人に5千票の衝撃 当選しても重苦しかった市長陣営 [宮城県]：朝日新聞



＜独自＞辺野古沖転覆死の船長、自著に「仲間が命落とした」 海上抗議の危険を明白に認識 - 産経ニュース





【お知らせ】

当店では万引きが発覚した場合は、すべてのケースで警察に通報のうえ、しかるべき対処をします。手ぶらで返すということのリスクを痛いほどわかっているので。どんな事情でも必ず警察を呼びます。

万引きは何度も経験してますので対処の流れは把握しております。… — BOOKS 青いカバ (@hippopotbase) 2026年4月27日



自衛官、他党行事「出席なし」：時事ドットコム



「メラニア氏は未亡人となるのを待つ女性のよう」 トランプ夫妻、キンメル氏のジョークを非難 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



財務省、健康保険「被扶養」の見直しを提起 世帯→個人単位へ | 毎日新聞



JR西日本 りそなグループと資本業務提携の方向で最終調整 傘下銀行の株式約20％取得で銀行サービス参入か | NHKニュース | 鉄道、金融、交通・インフラ



【速報】検事正性的暴行、被害訴えた女性検事退職へ|47NEWS（よんななニュース）



辞職への想い 2026年4月30日｜empathy│ひかり



【ご報告】

4月30日、検察庁に辞表を提出します。



共産・小池氏「平和の問題を勉強して沖縄まで来られた方が…」「事故は事故として反省」 - 産経ニュース



新幹線の延伸、「20～30年では無理」 責任不明確なまま続く議論：朝日新聞



【速報】自民が滋賀知事選擁立断念、各地の苦戦背景|47NEWS（よんななニュース）



陸自、3人死亡戦車事故で葬送式 小泉防衛相も参列し献花、大分・玖珠駐屯地 - 産経ニュース



中学教科書の平和学習 パレスチナと沖縄並べる東京書籍、「対日本」と読める教育出版 教科書はこう書いている - 産経ニュース



厚生年金の「強引徴収」で倒産危機に…法で定められた“猶予制度”あるのになぜ？「こんな人たちに預けてていいのか。怒りよりも恐怖」 窮地の運送会社が全国の年金事務所を独自調査すると…驚きの結果が | TBS NEWS DIG



動物園のカメラに謎の生き物、当局が正体推測を呼び掛け 22年テキサス州 - CNN.co.jp



ゼレンスキー大統領 アゼルバイジャンと防衛協力で一致 | NHKニュース | ゼレンスキー大統領、ウクライナ情勢



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





3歳の甥っ子が機嫌が悪くなると「チッ💢」と舌打ちするようになり注意したらまた舌打ち...誰がそんな事をやってるのか聞いたら保育園の先生の影響だった - Togetter



はま寿司は営業時間が伸びすぎていて、寿司屋というよりも緊急寿司外来になりつつある「当直寿司職人」「そろそろ寿司を食わないと死にそうな時に」 - Togetter



BBQなんて見るからに馬鹿そうな日焼けした蛮族どもが奇声をあげながら雑に喰ってゴミを散らかして去ることだと思っていたが本当は手間のかかる高度な料理だと知って己の無知を恥じた - Togetter



義祖母が”真珠湾攻撃の翌日の新聞”を高校生くらいだった夫に託していた→「ここまで綺麗に保存されているの凄いな...」「昔の新聞は1級語彙の宝庫」 - Togetter





デザインの敗北 pic.twitter.com/AMvCJZ2UuN — 九州大学だめライフ愛好会 (@Qdamelife) 2026年4月27日



動物園で働いているお父さんが休日に動物園に遊びに行ったら、動物たち全員がお父さんを追ってきて他のお客さんがざわついた話「ディズニープリンセスお父さんだ」 - Togetter



スペイン語の「何が足りない？」と食べ物の画像の投稿に、日本人が一言「火」と返信…外国人が「初めて翻訳なしで日本人が何を書いたかわかった！」と盛り上がる - Togetter



『ご近所の農家さん、トラクターの見積もり取ったんだってさ…1億3000万円だってさ』農業機械ってそんな高いの！？「トラクターで家が建つ」 - Togetter



ライフハックのつもりが自然発火の危険！油の処分にはマジで気をつけて、市販の処理剤や廃油回収・再利用をしようね… - Togetter



家を建てている途中に、工務店が潰れた場合、払った着手金は戻らず、業者を探すところからやり直しだが、「住宅完成保証制度」という制度を利用すれば、工務店が倒産しても、家を完成させる仕組みだが、なぜ普及しないかという話 - posfie







「明らかな不法侵入」伝統のロードスターミーティングが18年の歴史に幕 エンジン空ぶかし、喫煙…マナー違反で苦渋決断 | ENCOUNT



個人的には”ハラール給食を体験してみよう”という教育的試みは全然アリだと思う→「ハラール食は作る側が苦労するだけ」「学校での宗教活動は絶対拒否」と議論に - Togetter









仮に今年から写真を始めた若者がいたとします。メキメキと腕を伸ばし、1年後にはプロ級の素晴らしい写真を撮る様になったとします。



彼が世間からAIではないと認められるまで、一体どれだけの苦労が必要なのでしょうか…



我々は逃げ切った世代となります。… https://t.co/qFMf99MFZg — 眼遊 GANYU (@ganyujapan) 2026年4月27日













北海道新幹線のB/Cを恣意的に下げた財務省の試算が話題ですが、国交省は本気でまずい案件にはB/Cの合計値を載っけない事を覚えておくと色々捗ります。画像は音威子府バイパスの例で、B/Cを計算すると423÷1758﹦0.24 しかない pic.twitter.com/8StbLkmCMp — ラインボーテ (@lrt_kyuu) 2026年4月24日





【南海GRAN天空 グランシートまとめ】



●出発駅での清掃中はカーテンクローズされる

●乗車時には既に食事はセッティング済

●グランシート予約以外のお客様の立ち入り禁止。

●常にアテンダントさんが居るのでドリンクの注文がし易い&混雑カウンター行かなくて良い… pic.twitter.com/GCuUdi5W1f — 関西の旅好き人🌿ちょっと贅沢で楽しい旅を "Luxury trip to Japan" (@TrainTravelLife) 2026年4月24日









あの、詳細は伏せますけど



「みっちゃんみちみち…」から始まる下品なわらべ歌、ご存知ですか…？

（最後もったいないから食べちゃうアレ）



今日５歳が保育園で覚えてきて、

令和の世にも歌い継がれてるのかと

大変驚きました。



え、全国区なのこの歌… — ぼこさん🌵🌼 (@saboko_fan) 2026年4月27日



















幼少期『ぼくは王さま』という児童小説が大好きだったが、ある話がすごく怖くて親に隠してもらうほどトラウマになった「王さまシリーズは不気味な話多い」「寺村輝夫の狂気いいよね」 - Togetter



とある戸塚ヨットスクールについて語る言葉が真理を語っていた「仮に正しかったとしても」「結果として死なせてしまえば失敗」 - Togetter



結婚式を挙げた翌日に離婚届が置かれていてご祝儀を持って出て行ってしまった→話し合いをするも「離婚は前から決めていた」と言われせめて挙式前に話をしてくれれば... - Togetter



カロリーメイトの上にあるミシン目はわかるけど、下にある将棋の駒みたいなミシン目って何に使うのかわからない→グリコ・森永事件というのがあってですね… - Togetter







息子が女子の髪を引っ張っている男子に大声で注意したら、その男子が泣き出して “いじめられた”と親に報告→その後の顛末がモヤる - Togetter



マクドナルドは子ども向けメニューを昔から充実させていたが逆に今「若者が来てくれない」と嘆いているのは高齢者・大人ばかり相手にした業界である - Togetter



オフィスランチ「予算1000円超え」7割、値上げに白旗 都心100人調査 - 日本経済新聞



母のスマホの検索履歴に『娘 可愛くない』『小学生 子供 育て方間違えた』を見つけてからずっとうっすら親のことを信用できないでいる→「お母さんも悩んでいたのかも...」 - Togetter



初ロピア楽しみすぎる…みんな『ロピア行ったらこれ買って！』があったら教えて→有識者が集まる「とにかく肉」「キムチの種類豊富」「耳まで美味しいピザ」「ほぼ具の寿司」 - Togetter



猫が明らかにぶつかる感じで歩いてきてそのまま体をぶつけて体をこすりつけながら去っていくあのふるまいは何だ - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

macOS 向けフリーテキストエディタ「Jedit」v1.0、Mac App Store にて公開



ナトリウムイオン電池を搭載した製品の航空機内への持ち込みに関する行政ルール更新のお知らせとお詫び | エレコム株式会社 ELECOM



WordPress 7.0：AI インフラを解説｜Abilities API・AI クライアントとは



AIオタクのセキュリティエンジニアが伝えたい、バイブコーディングのセキュリティリスク7選 - GMO Flatt Security Blog



データサイエンスのフォネティックコード: 不毛な議論に陥らないための提案 - ill-identified diary



非エンジニアの「作りたい」と「安全に公開したい」を両立する Sandbox MCP を作った



「スマホ農場」でつくる閲覧数 SNS時代の「正義」に現実が揺らぐ [AIの時代]：朝日新聞



ゼミ課題として大学生が書いた書評を読んだら、同じ本でもXやAmazonで目にする所感とは違う方向だった…「ネットにわざわざ感想を書く人」というだけで偏っている？ - Togetter



【2026年版】フロントエンド技術選定：React・Vue・Angularの現在地と「AI時代の生存戦略」



当社のIT環境への不正アクセスに関するお知らせ（第三報） | 村田製作所



【特別インタビュー】大橋太郎さんが語る『マイコンBASICマガジン』の歴史 - RetroPC NEWS



ブログのはてな、株価がストップ安気配 不正送金指示で資金流出 - 日本経済新聞



「おすすめ欄にあらわれて一瞬で消えたふわふわで可愛いハムスター…どこにいったの…」イラストの再現率が高すぎてあっという間に発見、ハムスターの飼い主からも喜びの声 - Togetter



AIによってプロダクトマネジメントとMVPの重心が変わった話｜numashi/LayerX バクラクVPoP



SQLiteやDuckDBで日本語全文検索をVaporettoを組み込んで実現する - A Day in the Life



Claude Code プラグインおすすめ 2026 — 公式マーケットプレイスから入れるべきプラグイン & MCP サーバー



ナトリウムイオン電池は飛行機へ持ち込み不可に、とエレコム公表も国土交通省は「以前からダメだった」 - ITmedia NEWS



WAFは安心を買う装置ではない #Security - Qiita



Claude Code を安全に使おう勉強会 / Claude Code Security Basics - Speaker Deck



PdMの仕事の半分は、AIに奪われた。残り半分で、私は病院に通い始めた｜oyamadashokiti



200万行のテーブルにDDLを打つ前に知りたかったこと



株式会社はてなは11億年存続しろと言え - 関内関外日記



DeNA南場会長、AIのOpenClawと格闘 ｢まだ同僚じゃない｣ - 日本経済新聞



CAMPFIRE 22.5万人情報漏えい — GitHub不正アクセスから何を学ぶか



Claude CodeのVSCode拡張が使いやすいよ #ClaudeCode - Qiita



会社で持たされているスマホに知らない番号から電話が...ネット検索すると大阪の警察署からだった→しかし留守電には海外の番号が表示されていて「なりすまし電話」だと後で気づいた - Togetter



大学で授業をしていて衝撃的だった事…学生達がAIを使ってプレゼン資料を作成していたが、自分の資料の内容を理解していなかった→指摘したところ驚くほどの変化があった - Togetter



AIコーディングエージェント向けのゲーム制作ベンチマークをしてみたい - ABAの日誌



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

突然のNTRはAIコメント君の脳を破壊できるか - ニコニコ動画



【レトロゲームゆっくり実況】レースゲー史上最強のクソゲー？【チキチキマシン猛レース／ゲームボーイ】 - ニコニコ動画





【レトロゲームゆっくり実況】中国産の任天堂非公式ゲー【トムとジェリー3／ファミコン】 - ニコニコ動画





琴葉セパレーション - ニコニコ動画





【重要】サービス終了のお知らせ - 最新情報｜『天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』公式サイト



好きなゲームをクリアして、満足してアンインストールしたらPCのデータ全部消される伝説のゲームが話題に - Togetter







ヤンデレの男が好きな人を監禁したがそこで「Slay the Spire」というゲームを与えてしまったためにおかしな展開になってしまうマンガ - Togetter









ニホンエイガオオカミ pic.twitter.com/RoKs2pmnxH — パピヨン本田 (@papiyonhonda) 2026年4月25日





謎インナー描いては定期的に我に返る pic.twitter.com/mKLMvS9FMZ — 絹漉とうふ (@MKG_Kabuto) 2026年4月25日









誇張されすぎているウサミン pic.twitter.com/XbqfpALMuE — まぺり (@mapery0) 2026年4月25日





太郎の成長記録 pic.twitter.com/0EiUcwWuqO — ロク (@hardestplus) 2026年4月25日



小栗上野介の子孫が、ジャンプギャグ漫画家になったワケ⑩『今なら考えられないあの「幕張事件」の真相とその時に本当に僕が思った事』｜小栗かずまた







「安田均さんは偉人。ただしどうしても中1の頃同じクラスだった安田くんのお父さんと知って驚いた印象が」→ご本人が反応「そういえば、あの時のあれはあなたですかね」 - Togetter





手のひらで

転がされていたのは私の方。 pic.twitter.com/WsMPKrHFKh — 元ヒグママ (@chiyuca919) 2026年4月27日



『カグラバチ』TVアニメ化解禁映像│《【週刊少年ジャンプ】ジャンプPRESS 2026.04.27》の『カグラバチ』TVアニメ化解禁パート動画 - YouTube





TVアニメ『カグラバチ』ティザーPV（JP） - YouTube





【本編冒頭映像公開】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 大ヒット上映中！ - YouTube





『最強の王様』Season2 エルダーウッド編PV - YouTube





TVアニメ『いびってこない義母と義姉』ティザーPV｜2026年7月放送！ - YouTube





劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』TVCM コナン旋風篇【大ヒット上映中！】 - YouTube





PS5(R)/PS4(R)『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』ゴッドガンダム＆フリーダムガンダム｜PS5/PS4版参戦PV - YouTube





『鳴潮』キャラクターPV丨緋雪丨春は見えず - YouTube





真島吾朗（キャプテン真島）参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube





ディアブロ IV：憎悪の帝王｜開発者ローンチメッセージ - YouTube





文化庁著作権課の広報活動におけるいわゆるパロディ・二次創作の取扱いについて – 日本同人誌印刷業組合



こうした理由から、ガイドラインを設けず「黙認」とし、大きく問題と見なせる事案のみ個別対応を行う従来からの方法は、現在においても有効な運用と考えます。

また、黙認している権利者にとっては、その事実を明示すること自体が不利益となる場合がある点にも留意が必要です。「黙認」はルールの不備ではなく、権利者の意思に基づく合理的な判断の一形態として尊重されるべきものです。

さらには、そうした余白が生まれることでファンコミュニティの発展に資したケースも少なからず存在します。ガイドラインの策定はファンの在り方に対する判断でもあり、それを定めるか否かを含め、個々の権利者に委ねられるべき性質のものと考えます。



文化庁著作権課の広報活動におけるいわゆるパロディ・二次創作の取扱いについて | 全国同人誌即売会連絡会



1984年にスタートした伝説的少女小説『まんが家マリナ』シリーズが復刊・完結へ→読者から「あの頃に最後まで読みたかった」「自分の作品に責任を持って」と厳しい声もあるが… - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

名古屋のライブハウスでトイレットペーパーが丸ごと何個も便器に詰め込まれるという悪戯が起きたが何か楽しくてこんなことをするんだろうか - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

「全国味くらべ 赤いきつねうどん 北海道・東・関西・西」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン／よこすか海軍カレーうどん 2026年5月18日 新発売 | エースコック株式会社

