2026年04月15日 18時52分 ヘッドライン

2026年4月15日のヘッドラインニュース



アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』が1作目放送開始から35周年を迎え、新作ショートアニメが作られることになりました。



[新世紀ＧＰＸサイバーフォーミュラ] 【シリーズ35周年】新作ショートアニメ公開決定！福田己津央シリーズ総監督によるコメント／河森正治による新型サイバーマシンデザイン公開！｜作品紹介｜サンライズ

https://www.sunrise-inc.co.jp/work/news.php?id=23486



福田己津央監督によると、新作は1998年から2000年にかけてリリースされたOVA『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』の正統続編で、「サイバーフォーミュラの新たな1年」を6分に凝縮したものになるとのこと。マシンデザインを担当した河森正治氏による新規マシン「ゼニスアスラーダAKF-S0/G」が登場予定です。



【新作ティザーカット公開】『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』OVA SERIES MEMORIAL PROMOTION VIDEO - YouTube





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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しょうゆ流行前に使われていた江戸の万能調味料「煎り酒」とは？2種を食べ比べてみました - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）













◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

道路生態学という観点から、道路と生物を考え直す、ルポタージュの傑作─『道路をわたる動物たち』 - 基本読書



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

英仏、 米国のホルムズ封鎖に不参加 多国間枠組み策定へ | ロイター



中道「大胆な党改革が不可欠」、党名変更の検討も 衆院選の総括素案 [中道改革連合]：朝日新聞



【速報】ローマ教皇「戦争反対の声を上げ続ける」|47NEWS（よんななニュース）



【速報】政府、武器輸出緩和を近く決定へ|47NEWS（よんななニュース）



「5類型」を撤廃、武器の輸出を原則可能に 国会には事後通知 自民党が政府案を大筋了承 | TBS NEWS DIG



各党支持率 「自民」38.2％ 「支持なし」32.8％ NHK世論調査 | NHKニュース | 選挙、国会



自民党大会で陸上自衛隊員が国歌歌唱 防衛省幹部「軽率な判断だ」 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



自衛官が自民党大会で歌唱 政治行為制限の法に抵触か | NEWSjp



自民幹事長「法には抵触せず」 党大会での自衛官国歌斉唱巡り | 毎日新聞



高市内閣支持率61％ 不支持22％ NHK世論調査 | NHKニュース | NHK世論調査、選挙、国会



事故後からの流れ 3月17日｜辺野古ボート転覆事故遺族メモ



中国、南シナ海係争海域に毒物放出か 比軍主張 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【解説】 なぜアメリカがホルムズ海峡を封鎖するのか - BBCニュース



英首相、ホルムズ海峡封鎖を支持せず 「完全開放に全力」 | ロイター



対スノーピーク訴訟における当社勝訴判決の確定に関するお知らせ



住民投票1回で大阪「都」 維新・吉村流テクニックに広がる波紋 | 毎日新聞



【速報】自維、主婦年金縮小方向で一致|47NEWS（よんななニュース）



高市首相「法律的に問題ない」 自民党大会の自衛官歌唱|47NEWS（よんななニュース）



宮崎県内初 ポメラニアンの警察犬が誕生 | TBS NEWS DIG



【分析】ハンガリー総選挙、オルバン首相の敗北が示すポピュリズムの限界(1/2) - CNN.co.jp



イラン、2025年に1639件の死刑執行 1989年以降最多 報告書 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン外相、和平協議で合意まで「あとわずか」だったと明かす 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



生活保護引き下げ問題 解決をどう目指すか 時論公論 清永聡 | NHKニュース | 解説委員室、時論公論、清永聡



自衛官の歌唱「不適切でない」 陸自トップ、指導徹底表明 | NEWSjp



「違法ではない」「中立性に疑惑」 自衛官の国歌に与野党反応 | 毎日新聞



自民・有村総務会長「防衛省も課題がないと言っているとの回答」 党大会での制服自衛官による国歌斉唱 中道・重徳国対委員長「自民が自制心を持って判断すべき」と苦言｜FNNプライムオンライン



政府内で消費減税「1％案」浮上 レジ改修の期間短縮|47NEWS（よんななニュース）



【速報】高市総理「自衛隊法違反にあたらない」 自民党大会での自衛官による国歌斉唱「特定の政党への支援を呼びかけたわけではなく国歌を歌った。法律的に問題ない」｜FNNプライムオンライン



自民大会での自衛官国歌歌唱「事前に報告なかった」 小泉防衛相「自衛隊法違反ではない」 - 産経ニュース



ナフサ供給上の問題ない、国内で必要な量を確保と認識＝木原官房長官 | ロイター



ネタニヤフ氏、ホロコースト記念日に「イランへの打撃」強調 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



バチカンは「道徳問題に専念すべき」 バンス米副大統領 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】大阪・道頓堀広告、半数超が違法|47NEWS（よんななニュース）



「日本は戦争阻止の姿勢欠けている」関西経済連合会の松本会長が政府に苦言、中東情勢巡り - 産経ニュース







共産党・小池晃議員の「国会議員に逆らうな」動画拡散が波紋…辺野古ボート転覆事故で「謝罪なし」の党の姿勢に批判 | 週刊女性PRIME



【動画】京都府警が死亡男児の自宅の家宅捜索を開始、死体遺棄容疑で - 産経ニュース



京都府警が死亡男児の複数の親族から任意で事情聴取 浮かぶ不自然な経緯、全容解明へ - 産経ニュース



京都・南丹の男児遺体 府警、死体遺棄容疑で自宅を捜索 | 毎日新聞



京都・南丹の男児遺体 府警、親族から任意で事情聴取へ | 毎日新聞



京都 男子児童 遺体遺棄疑いで捜査 死亡の経緯確認へ | NHKニュース | 京都 南丹 男児死亡、事件・事故、京都府



本人の自宅を捜索 14日に京都府南丹市で男児の遺体発見 - YouTube





京都・山林に不明男児の遺体 死体遺棄容疑で自宅を捜索(2026年4月15日) - YouTube





遺体は不明男児 土地所有者「2日前気づかなかった」 死亡推定は先月下旬、傷などなく【知ってもっと】【グッド！モーニング】(2026年4月15日) - YouTube





大阪市内に「EVバスの墓場」 トラブル相次ぎ、万博後に負の遺産に [大阪・関西万博2025]：朝日新聞



中道、落選者支援制度を発表 党本部選定の対象者に月40万円支給 30人規模で5月スタート - 産経ニュース



数時間待ちの行列なのに？ 「さわやか」の人気店舗が閉店へ ファンから「納得」の声も - 静岡ライフ



トランプ大統領 近くイランとの再協議示唆 仲介外交も活発に | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イスラエル



木原官房長官 自衛官国歌歌唱 “政治的に誤解招くようなことがないかは別問題” | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、高市内閣



イタリア イスラエルと防衛協定更新せず 米とも関係冷え込み | NHKニュース | イタリア、イスラエル、アメリカ



モスクワ・ピョンヤン直行便 「観光客ほぼいない」ロシア報道 | NHKニュース | ロシア、航空



スーダン衝突3年 5万人以上が死亡 人道状況の悪化続く | NHKニュース | スーダン



ローマ教皇、戦争に反対し続け平和を語り続けると表明 トランプ氏に批判され - BBCニュース



「高市さんは“女王様”と化している」 高市首相が官邸での求心力を急速に失っている理由 「秘書官たちは支える気がなくなっている」 | デイリー新潮



長岡市で発見の遺体、行方不明の樋口まりんさんと判明 ［記事更新］ | 新潟日報



【速報】長岡市で発見の遺体 十日町市で行方不明の女子中学生と判明《新潟》動画ニュースあり（2026年4月15日掲載）｜TeNY NEWS NNN



停戦下のイラン、地下に埋もれたミサイル発射装置の掘り出し進める 衛星画像で判明 - CNN.co.jp



焦点：目論見外れたネタニヤフ氏、イラン攻撃で成果出ず支持率低下 | ロイター



駐日イスラエル大使がテレ朝に懸念書簡 玉川徹氏がトランプ氏娘婿を「ユダヤ人ですよね」 - 産経ニュース



アングル：オルバン氏敗北で支柱失う欧州極右、ＭＡＧＡ接近も諸刃の剣に | ロイター



大紛糾・れいわ臨時総会 元看護師の地方議員が山本太郎代表に“決死の質問”「多発性骨髄腫“一歩手前”であってもみんな治療をしながら仕事しています」 | デイリー新潮



勝訴ハンターの猟銃、返還されず 検察「適正に廃棄」：時事ドットコム









検察・警察は証拠を自在に破棄し紛失し発見するようです。



「乳腺外科医事件」では唾液検体が破棄され、再鑑定ができませんでした。



「杏林割り箸事件」では、司法解剖の脳標本が処分されたはずが、二審で検察が発見して提出しました。… — 白石 淳, 救急医 / Shiraishi Atsushi, MD, PhD (@shiraishia_md) 2026年4月14日









一連の経緯が酷すぎてひく。



行政の要請で熊駆除に出動

↓

池上さん、子グマだからこれは殺処分不要と助言

↓

役所の要望で殺処分決定

この場での発砲は問題ないかと警察に確認。警察許可。

↓

殺処分

↓… https://t.co/cvv9cDcWi8 — ＤｉｎｏＳｗｉｆｔ (@dino_swift) 2026年4月14日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

娘に『もう使わない』と言われた教科書が、実は新学期から使う教科書の方だった事が今朝発覚した「日曜日の朝全部縛って古紙に出した もう手遅れモームリ」 - Togetter



書字障害がある息子に対して集荷に来た某ネコさんが「漢字のサインが欲しい」というので事情を説明したら「無知ゆえに失礼なことを言ってしまった」と丁寧に謝罪された - Togetter



バイトしてた本屋が「エロ本地獄」と化すまでの流れに納得→「エロ本のシルクロード」「こういう本屋が地域に1つはあった」 - Togetter



叔母が約40年前に着用していたスカート、ふとタグを見たら衝撃の文字があった「真面目な国民性のため質の良いスーツが安価で作れた」「『東海』産のアサリが売られていた」 - Togetter



かれこれ6年以上も鼻の角栓で悩んでるんだけど、きれいな鼻になるにはどうしたらいいの？→湯船につかる、皮膚科に行く、おすすめの洗顔料などアドバイスが集まる - Togetter



父親が神奈川県警のパトカーに轢かれた｜いぐぞー@5月書籍発売『すごい仕事術』



母親のお下がりのセリーヌのバッグを持って歩いていた娘さん、見知らぬ男に「中国人？」「盗んだの？」と言われ通せんぼされる→実はナンパの手口だった - Togetter



小学生の時、憧れの職業が「裁判官」だったが、職業見学で判事に質問したら怪訝な目を向けられ興味が失せた→「興味持ってくれた子どもをこうやって失うの勿体ない」 - Togetter





第39回岐阜お城研究会「岐阜城はこれからどうなる？」を開催。岐阜城の発掘調査の成果と今後の整備についてご報告。後半は、柴田代表が日本の城郭、韓国やドイツの復元事例を紹介しながら、今後の岐阜城の城郭景観復元について解説しました。会場いっぱいのご参加をいただき、ありがとうございました。 pic.twitter.com/4Upw5udXbp — 柴橋正直 岐阜市長 (@shibahashi_m) 2026年4月14日



酔っ払いのおっさん3人位が電車の女性専用車両に乗ってきてうわっと思ってたら、自分たちで気づいて中川家のおっさんまんまなテンションで去って行ってなんか良かった - Togetter



車椅子で回転寿司に行ったとき若いお兄さんが扉を開けてくれ案内順も先に譲ってくれた結果、お兄さんは10分くらい待つ羽目になり申し訳なかった→そのお兄さんならきっと… - Togetter



「このあたりで空き巣があって」警察官に言われてカバンを見せたがそこに女装服が入ってた…その後、理解ある行動をされたがある種公開処刑 - Togetter



スペインの航空会社のHP『旅行中に何が起こりましたか？』おめーんとこの乗務員ストライキで欠航だよ！「すごくヨーロッパを感じる」 - Togetter



昔、叔母が任意保険未加入の車で死亡事故を起こし夫と4,000万円ずつ損害賠償債務を負う→叔父が孤独死し1億6,000万円の負債が判明、急遽相続放棄することに - Togetter













次のバス15分後らしくて本格的に法政大学多摩キャンパスを相原駅に向けて押す会を始動させようか迷うし、バスの誘導員さんが「月曜と水曜は『絶対』遅刻になるので早めに来てください」とかありえないこと言い初めて終わった 神奈中さん見ていますか この惨状を https://t.co/2EQujBARP3 — たまやかり (@NEOtama0000) 2026年4月15日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

SNS「ブルースカイ」が4回目の交流会 新任の高野直子カントリーマネージャーが講演 - 産経ニュース



東京都の団体用宿泊施設が一ヶ月に倍に？パブリックデータの扱いからデータエンジニアリングを学ぶ



GitHub Copilot CLIのBYOK機能でOllamaのローカルモデルを使ってみた | DevelopersIO



「娘のLINEは2000件」娘が食事中に携帯を使用していたので取り上げて画面を見た父親、困惑してしまう「最近の中学生ってそんなもんなの？？？」 - Togetter





Google Pixel ユーザーとそのご友人のみなさまへ。 pic.twitter.com/DZcpQO04Sk — Google Japan (@googlejapan) 2026年4月10日



ソフトバンク NECやホンダなどと新会社設立 “国産AIを開発” | NHKニュース | 生成AI・人工知能



iPhone充電を、もっとワクワクする体験へ。｜Anker史上初、iPhoneのモデルを検知可能なスマートディスプレイ付きUSB急速充電器 | Anker Japan 公式オンラインストア



自宅で迫力のある映画体験を実現するサウンドバー2機種とホームシアターシステムを発売 | ニュースリリース | ソニー



著名人なりすまし、確認義務化を 詐欺広告対策、自民PT提言案|47NEWS（よんななニュース）



「ブログを読んでもらう」のは、もう、「無理ゲー」なのかもしれない。 - いつか電池がきれるまで



東海道新幹線の個室、音漏れや通信遅れ抑える NTTやAGCの技術採用 - 日本経済新聞



「AIは間違えることがあります」という注意書きを見て「おれは人間であり、間違えることがあります」と明記したいという意見に賛同集まる - Togetter



後輩へ…質問してくるのは良いけど、貴方の席のマウスを私は使いこなせません。普通のマウスにしてください…ババアSEより - Togetter



Twitterの“青い鳥”生みの親 サイモン・オクスリー氏死去、56歳 GitHubの“半ネコ半タコ”もデザイン - ITmedia NEWS



【報道発表】過半数の企業が「テレワークを今後も維持・拡大」と回答 厚生労働省が「令和7年度テレワークの労務管理等に関する総合実態調査」を公表｜お知らせ｜日本テレワーク協会







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

TVアニメ『魔女と傭兵』公式サイト



TVアニメ『魔女と傭兵』ティザーPV - YouTube













TVアニメ『魔女と傭兵』ボイスドラマ Vol.1 「期待と不安」 - YouTube





幻のポケモンとの出会い方の見直しについて – 『Pokémon Sleep』公式サイト



ホロスタまとめて引き抜いてみた。 - YouTube





『北斗の拳』新作アニメ、製作側の「俺達は原作の矛盾だらけだけどとにかく勢いがあって死ぬほどおもしれえ北斗の拳が大好きなんだよ！！」みたいなオーラを感じて凄かった - Togetter



【レトロゲームゆっくり実況】悪魔城の外伝アクション！【バンパイアキラー／メガドライブ】 - ニコニコ動画





【悲報】絵を描く時間がない – taigaai





＜イラストレーター様変更のお知らせ＞



平素よりアース・スターノベルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



『反逆のソウルイーター～弱者は不要といわれて剣聖（父）に追放されました～』シリーズにつきまして、… — アース・スター ノベル公式 (@es_novel) 2026年4月14日







「この顔でこの愛読書である」春アニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』に登場するキャラクター達が読んでいる本がやたらイカついことに気づいてしまった - Togetter



TVアニメ『マリッジトキシン』ノンクレジットオープニング - YouTube





TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」ノンクレジットOP - YouTube





TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」ノンクレジットED - YouTube





TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像｜Leina「誓い」 - YouTube





『崩壊：スターレイル』3周年記念曲「Side Quest King」| PS5® Games - YouTube





『崩壊：スターレイル』 Ver.4.2PV 「そして、人々の笑いが響き渡る」| PS5® Games - YouTube





PRAGMATA - Eight Trailer - YouTube





『Necrophosis：完全意識』：発売日発表トレーラー - YouTube























MIKU pic.twitter.com/3TVkMlH68S — 革蝉 (@aozukikawasemi) 2026年4月13日









































光の中へ pic.twitter.com/OZW7cFweL3 — あんこま (@ankma_illust) 2026年4月14日









Enveloping all in mystery and secrets, Cure Arcana Shadow! 🃏🖤💜



Episode 11 of Star Detective Precure! is now streaming on @Crunchyroll. pic.twitter.com/bBvM7KImUB — Toei Animation (@ToeiAnimation) 2026年4月14日





怒りのオムレツ pic.twitter.com/rWUvdzBzb7 — Pt (@hakkinnpt001) 2026年4月14日





長命種のお姉さんが

ヒミツの話を教えてくれる pic.twitter.com/ppasnBhrg9 — 銀河ｾﾚﾓﾆｰ⭐︎⭐︎⭐︎W単行本4月8日 (@Ce_Lemony) 2026年4月14日





















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tips

①ざっくり影

②キッチリ影

③反射光やらハイライトやら

④ギラギラ色収差 pic.twitter.com/fw0T6oZzot — バニリゾ/BANILIZO (@bani_lizo) 2026年4月13日





























龍が死ぬ橋 pic.twitter.com/Zi1XcWMLC9 — Neg (@101Neg) 2026年4月14日









My art is good, the algorithm just ignores me

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Nicole pic.twitter.com/KVeYDnn29s — Nvl (@Nvl__11) 2026年4月13日













ふわふわセイバーGIF 再掲 pic.twitter.com/MCvK9pRFVx — 🈚️ryo (@muryo___55555) 2026年4月15日





Which one would your character wear? drop it below 👇🎨✨ pic.twitter.com/fZH4bpqOGx — MUSYCMOTYON© (@musycmotyon) 2026年4月14日













Kana Tosaoka (土佐岡加奈) pic.twitter.com/DT88bYefZb — Oratsu (@Oratsu_) 2026年4月13日









巨大化久美子…(え？ pic.twitter.com/LWmCiXOyFu — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年4月14日



【速報】漫画家でエッセイストの東海林（しょうじ）さだおさんが死去した。８８歳だった：時事ドットコム



東海林さだおさん死去、88歳 「タンマ君」「丸かじり」シリーズ：朝日新聞



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

ソフトテニスには「声出しで相手のミスを喜ぶ文化」があり、中でも女テニは本当にヤバいらしい→「あれマジ性格悪い」「やっぱ変だよねぇ！？」 - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

「日清の汁なしどん兵衛 だしソース焼うどん」「日清焼そばU.F.O. だしソースきつね焼そば」(4月20日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」「日清のどん兵衛 琉球そば」(4月27日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「ラーメン郷 味噌ラーメン」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



「赤いきつね焼うどん」「沖縄風ちゃんぷるー焼そば」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



ご当地の一杯 喜多方 醤油ラーメン／沖縄 島そば 2026年5月4日 新発売 | エースコック株式会社



『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』4月21日期間限定発売



『三ツ矢フルーツソーダプラム』4月28日から期間限定発売

