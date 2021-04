ライオンのあくびには「仲間との結束を強化する」役割があるかもしれない

大きく口を開けて息を吸う「 あくび 」はある人から別の人にうつることが知られており、過去には「乳幼児は他人からあくびがうつされることがなく、あくびがうつるのは5歳頃から」との 研究結果 も報告されています。人間だけでなくサルやイヌ、ネコなどの哺乳類やインコをはじめとする鳥類もあくびをすることが知られていますが、新たな研究では「ライオンのあくび」が社会的に重要な役割を果たしている可能性が示されました。 Yawn contagion promotes motor synchrony in wild lions, Panthera leo - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003347221000579 Yawning helps lions synchronize their groups’ movements | Science News https://www.sciencenews.org/article/lion-yawn-contagious-synchronize-group-movement-hunt 人前であくびをすると「眠い」「退屈している」といった印象を与えてしまいがちですが、実際のところ「なぜ人間はあくびをするのか?」という疑問についてはさまざまな説があります。たとえば、あくびには頭部への血流を増やして脳に酸素を供給する生理的機能があるため、休息から覚醒への移行を促すという説があるほか、脳を冷却する働きを持っているという説も提唱されています。 また、特定の個体から別の個体へとあくびがうつる現象から、特定のグループ内における集団行動を促進する役割があるとの説もあるとのこと。人間においては共感力が高い人ほどあくびをうつされやすく、 自閉症の傾向がある子どもではあくびがうつりにくい との報告もあります。

