2026年4月16日のヘッドラインニュース
松屋が「豚ロースグリル定食」を2026年4月21日に販売開始することを発表しました。120gの厚切り肉を鉄板の上で焼き上げ、程よい弾力に仕上げるとのこと。価格は税込880円です。
噛むほど旨い、120gの厚切り豚ロース「豚ロースグリル定食」発売｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/147482.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
OpenAIが日本オフィス「OpenAI Japan」を設立＆日本語最適化版GPT-4も発表 - GIGAZINE
ボウリングでストライクを出すコツを数学的シミュレーションから解き明かした研究 - GIGAZINE
どう見てもガンダムな石像がインドネシアで発見される、地元民は数百年前のものと証言か - GIGAZINE
映画とは違う現実の「潜水艦の魚雷攻撃」をベテラン潜水艦乗りが語る - GIGAZINE
光の98％以上を反射する「最も白い塗料」が開発される、白すぎて塗った物体が冷える - GIGAZINE
原子力潜水艦に乗っていた元士官が学んだ「極度に外界と隔絶された状況で生きる方法」とは？ - GIGAZINE
ひろゆきの「4chan」が大規模ハッキングを受けてダウン、管理人のメールアドレスも流出 - GIGAZINE
Googleが「google.co.jp」の使用を停止、その他国別トップレベルドメインも「google.com」にすべてリダイレクトする処理へ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
2026年4月15日
ASMRの収録する時、正面から耳へ移動しながら〜みたいな台詞で毎回ゆっくりそーっと移動する動きに耐えきれず膝がﾊﾟｷﾎﾟｷﾍﾟｷｯ…みたいに鳴って自分でウケちゃうんですが真面目にあれどうしたらいいんですかね…グルコサミンしかないのか…— 高森奈津美 (@takamori_723) 2026年4月16日
2026年4月15日
2026年4月15日
ニューヨーク進出のために— 猫怪獣ノラ (@G_U0401Earth) 2026年4月15日
英語を勉強中のゴジラ pic.twitter.com/5BH8GL7orr
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
【#科学教養講義】第1回 科学哲学入門｜敷衍真理
2026年に「スーパーエルニーニョ」の可能性、NOAAが予測 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
「女王」しか存在しないアリ、世界初報告 日本生息の希少種 | 毎日新聞
極超音速実験機のマッハ5燃焼実験に成功 – Global Research Center (GRC) 早稲田大学 研究活動
反物質のトラック輸送に成功 | 理化学研究所
哺乳類の祖先、卵を産んでいた 2億5000万年前の化石で証明 南ア(1/2) - CNN.co.jp
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所／女王しかいないアリ、キノムラヤドリムネボソアリ —里山から、世界初の生態を報告—
秀吉の死後に豊臣政権支えた五大老の連署状、原本を発見 福井県立歴史博物館、宛先を特定 5月公開 | 社会,催し・文化 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエル諜報機関、首相の側近が次期長官に イランの政権転覆信じた人物(1/2) - CNN.co.jp
5キロ税抜きで3000円割れで販売も コメの“緊急値下げ”相次ぐ 2025年産の在庫抱え“損をしてでも減らす”状況｜FNNプライムオンライン
木原官房長官「しっかりと反省すべき」 自衛官が自民党大会で国歌：朝日新聞
パチンコ店で「油ゴト」目的か、公務員逮捕 店側「許されない行為」 [福岡県]：朝日新聞
情報BOX：中東情勢による日本企業への主な影響 | ロイター
ニュージーランド航空、エコノミークラスに「三段ベッド」を導入 - CNN.co.jp
トランプ氏と教皇の対立「西欧社会の反発強める」 元駐バチカン大使：朝日新聞
虚栄心というトランプ氏の弱点 混迷イラン、タカ派の権力工作許す - 日本経済新聞
木原官房長官「反省を」 自民党大会で自衛官国歌歌唱巡り | 毎日新聞
ブラジル政府、中国BYDの「奴隷労働」認定を撤回 責任者を解任 - 日本経済新聞
「イベント業者がなぜ隊員の連絡先を知っていた？」「謝礼は受け取った？」「業者への利益供与では」「制服許可した？」陸自トップに質問相次ぐ 自民党大会での隊員歌唱で | 政治 | ABEMA TIMES | アベマタイムズ
提案型「建設野党」へ転換 中道衆院選総括、党名変更に言及：時事ドットコム
高市首相 総額100億ドル程度支援表明へ 日本の物資確保も | NHKニュース | 資源・エネルギー、高市内閣、イラン情勢 日本への影響・対応
トランプ、メローニ伊首相を攻撃──教皇擁護で欧州の貴重な盟友と亀裂 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）
【4月14日大臣会見】高額療養費の月額限度額の引き上げは患者団体の意向ではない - 全国保険医団体連合会
ローマ教皇、民主主義の危機警告 「多数派の専制」を懸念 | ロイター
辺野古沖転覆、沖縄県が方針提起へ「責任感もって取り組む」 市民団体への誹謗中傷やまず
マンション家賃、東京23区は手取りの4割弱 大阪・神戸も「危険水準」 - 日本経済新聞
【独自】37歳父親が安達結希さん（11）殺害も認める供述 死体遺棄容疑「間違いありません」【京都小学生行方不明】 - YouTube
「私のやったことに間違いありません」安達結希さん（11）の遺体遺棄した疑いで父親（37）逮捕 京都・南丹市 - YouTube
「私のやったことに間違いありません」 父親（37）を死体遺棄容疑で逮捕 安達結希さんが遺体で見つかった事件 京都・南丹市｜TBS NEWS DIG - YouTube
「私がやった」京都・男児遺体 37歳父親を逮捕 不明翌日消防団に「捜索のお願い」も【羽鳥慎一モーニングショー】(2026年4月16日) - YouTube
死体遺棄容疑で逮捕された義父の人物像は 元警察官が挙げる4つの不審な行動【知ってもっと】【グッド！モーニング】(2026年4月16日) - YouTube
安達結希君の養父、逮捕前の任意聴取に「殺した」とする趣旨の供述…遺体を複数回移動させた可能性 : 読売新聞
TOTO、ユニットバスの受注を4月20日から再開へ - 日本経済新聞
株価 終値の最高値更新 米イランの協議進展に期待 | NHKニュース | 株価・為替、金融、アメリカ
トランプ凱旋門、正式名称は「合衆国凱旋門」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、中国がイランへの武器不供与に同意と主張 習氏本人から確約とも 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】新浪氏、麻薬取締法違反疑いで書類送検へ|47NEWS（よんななニュース）
逮捕の父親「イメージと違う」 幼少期は「おばあちゃん子」|47NEWS（よんななニュース）
男児遺棄疑い、37歳父逮捕 殺害認める、遺体何度か移したか|47NEWS（よんななニュース）
精神科病院への賠償請求棄却 弁護士「院長が患者置き去り」|47NEWS（よんななニュース）
違法サプリ輸入疑い、サントリーHD元会長・新浪氏を16日にも書類送検へ 福岡県警 - 産経ニュース
ウクライナ軍、地上ロボット用いた攻撃を100回以上実施「人員へのリスクを最小限に」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ローマ教皇「世界は平和のメッセージ必要」、トランプ氏との応酬続く中 共存訴え | ロイター
イラン軍、米国が港湾封鎖継続するなら紅海封鎖と警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「インド料理店が閉じてしまう。元に戻して」立民・打越氏「経営・管理」ビザ厳格化を批判 - 産経ニュース
安達結希君の死体遺棄容疑、父親の安達優季容疑者を逮捕「私のやったことに間違いありません」と容疑認める : 読売新聞
逮捕の容疑者「戸籍上は養父」と京都府警、虐待の相談なし 発見場所の山林以外でも隠匿か - 産経ニュース
原油2億7300万バレル確保 中東など歴訪で韓国 3カ月分に相当：朝日新聞
「残業削減求める指導の見直しを」 自民が提言 その背景は？ | 毎日新聞
トランプ氏、キリストと並ぶ画像をまた投稿 | ロイター
【速報】政府、アジアに1.6兆円支援へ|47NEWS（よんななニュース）
中国、南シナ海スカボロー礁入り口を封鎖の動き 衛星画像で判明 | ロイター
ＩＭＦ、広範な燃料補助金「避けるべき」 対象絞った現金給付推奨 | ロイター
しんぶん赤旗日曜電子版 | 沖縄・辺野古 船転覆で２人死亡/運航団体が謝罪「償いに全力」/構成団体として真摯に対応 田村委員長が哀悼の意
トランプ氏、米イラン再協議を示唆「2日以内に何かが起きるかも」 米紙報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
高市首相、アジアのサプライチェーン強靭化策「パワーアジア」発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン、中国スパイ衛星を軍事利用 米軍基地の特定に利用と報道 - 日本経済新聞
「不誠実なんだよ！」「直してないじゃない」再審修正案議論の自民部会 稲田朋美氏ら怒号 - 産経ニュース
ＴＯＴＯ、中東情勢で停止のユニットバス受注を20日から再開へ | ロイター
自由な同志社国際 研修旅行でガイドが突然、安倍政権批判 卒業生や在校生も抱く違和感 - 産経ニュース
新潟 東京電力柏崎刈羽原発6号機が営業運転 首都圏などに電力供給 | NHKニュース | 原発、原子力規制委員会、資源・エネルギー
「メルカトル図法」は使わないで 国連に廃止求める決議案提出へ 西アフリカのトーゴ - YouTube
「40秒弱」で自動車1台を生産！ 中国政府が「テスラ巨大工場」を公開 不透明感強まる経済は“外資系頼み”…撤退も相次ぐ中で積極アピール｜TBS NEWS DIG - YouTube
【影響】取材中にも「受注停止」 リフォーム店「売り上げが立たない」 TOTOユニットバスなど新規受注を停止 LIXILも出荷調整を発表 - YouTube
【速報】京都府南丹市・男児遺棄事件 結希さんのランリュック、発見者は「被疑者ではない親族」｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
成田空港で小型ジェット機が滑走路を逸脱 けが人なし A滑走路閉鎖 運用再開の見通したたず | NHKニュース | 航空、千葉県
京都 行方不明の小学生 遺体遺棄 父親が殺害も認める供述 “遺体は数か所に移転とみられる” 警察が会見 | NHKニュース | 京都 南丹 男児遺体遺棄事件、事件・事故、京都府
原油とは？ナフサとは？なぜ注目されるのか ニュースでよく聞くことばをわかりやすく く | NHKニュース | こどもニュース
イラン情勢が食料にも波及？ 世界の肥料供給減少で 国際機関も警告 | NHKニュース | 深掘りコンテンツ、農業、イラン情勢 日本への影響・対応
【速報】自民、議員任期延長の集中討議を提案|47NEWS（よんななニュース）
辺野古転覆事故 海保のウエアラブルカメラが一部始終を克明に | 毎日新聞
辺野古沖転覆事故で亡くなった武石知華さんの父親がnoteで情報発信、学校の対応の問題点指摘…「初めて会った人にも自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明な子」 : 読売新聞
高市首相、アジア太平洋諸国に100億ドルの金融協力 原油などの調達支援 | ロイター
米抜きのNATO検討か 欧州各国、脱退に備え | NEWSjp
マイクロビーズ、ごみ出し注意 破裂し飛び散るトラブル多発 明石市「袋二重など対策を」|明石|神戸新聞NEXT
東南アジアでの信頼度 日本が8年連続トップ みみより！解説 藤下超 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説、藤下超
NATO加盟の30か国の大使らが来日 “異例の規模”の訪問団 | NHKニュース | NATO、東京都、中国
大阪 国税局職員が警察名乗るうそ電話で250件余 情報漏えい | NHKニュース | 事件・事故、大阪府
焦点：日本の武器輸出緩和、欧州や東南アが関心 米国依存低減へ | ロイター
北朝鮮の核兵器製造能力が「深刻に増大」 IAEAトップ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
橋本教授が正しい。紙面の都合上説明されていない部分を以下簡単に敷衍する。— 筋肉弁護士 (@kinnikuben) 2026年4月15日
まず、「国歌を歌っただけ」は完全な論点ずらし。問題の本質は、制服着用・肩書明示で特定政党の党大会に登壇した行為の全体的評価にある。… https://t.co/w3vpYmC7dc
ラップや住宅部品の値上げ不可避か 旭化成社長「事業が成り立たなくなる」 ペルシャ湾にはいまだ日本関係の船42隻足止め | TBS NEWS DIG
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
渋谷のIKEAがそうだけど、エスカレーターの上りと下りが互い違いになっていて、フロアをぐるりとまわらなければ上れないタイプの店舗設計に怒りに近い嫌悪感がある。— 横川良明 (@fudge_2002) 2026年4月15日
高知：路面電車現状維持が「優位」 とさでん検討会調査：地域ニュース : 読売新聞
とさでん電車線、乗務員不足対応や更新車両数削減などでの部分廃止を「利用者が少ない」朝倉以西と「鏡川橋梁の補強回避」での鏡川橋以西の廃止で検討したところ朝倉以西では廃止による効率化がほとんどなく、鏡川橋以西をバッサリ切ったら市街区間の利用減少が大きく残存区間経営改善にならない、と…— せき のりかず (@kotonoha_s) 2026年4月15日
塩味を「えんみ」と読むのが馴染まない、少し前は「しおあじ」って言ってたと思うけどいつから言うようになったのか「昔から読み方はあるけどここ数年急に言われるようになった」 - Togetter
田舎でピアノを弾ける人が少なく、自分のクラス以外の伴奏もさせられていたが、「歌っていないから」という理由で音楽の成績を5段階評価の3にされ、理不尽さを感じた話 - Togetter
夜行高速バスが価格崩壊を起こしており梅田→大宮が1400円だったので用もないのに乗車してしまった「そんなに安いの？」「4列シートか…」 - Togetter
よく知らんのですがこんなにポコポコ高層マンション建てまくって将来大丈夫なんですか？→修繕工事などで問題が起きる場合があるらしい「50年後どうなってるかわからない」 - Togetter
運転してたら、バッテリーがあがったと思われるお兄さんがいたので手伝ってあげたら立ち去る時に「ちょっと！」と呼ばれ説教された - Togetter
警官は懲戒処分、裁判では違法捜査と認定され無罪になる可能性も...尊厳を捨てた「パトカー失禁メソッド」は警察にダメージを与えることができる - Togetter
東京の電車へ ２階建てになりませんか？→「あったんだよ、そして失敗した」試行錯誤の歴史と見えてきた課題 - Togetter
ケンタッキーで骨に衣が付いているだけのチキンが入ってた...逆にどうやって作ってんだよ→「元KFCキッチンバイトだけどこれは運過ぎてどうにもならない...」 - Togetter
日本で食べた料理はすべて醤油の味がしたというインド人にカレーを例に同調したらこうなった「不毛な日印戦争勃発(笑)」 - Togetter
知り合いの偽坊主は震災直後に宮城を訪問、家族を亡くした被災者達に縋られてお経をあげることに→偽物である自分が供養してしまった後悔から罪滅ぼしのため、本当に僧侶となった話 - Togetter
JR東日本山形— 元祖イコネンくん (@dig_kunita) 2026年4月16日
😭「減車したいからもっと奥まで詰めてほしいのにロングシートしてもみんなドアに固まってばかりだよ」
JR西日本岡山
😁「お前らどうせロングだろうがクロスだろうが詰めないからドアにクソデカ立ちスペース作ったからここに滞留してなw」
↑
これ好き pic.twitter.com/O6gPwRE8LP
「車の整備を任せるけど、助手席のシートの位置だけは変えないでくれんか」自動車整備士が受けた依頼の真意が切ないけど良い話だった - Togetter
「高専卒はステータスだ」ある企業が高専卒の初任給を大卒より上乗せする決定「よくわかんない大学よりマシ？」「即戦力を評価するのは大きい」 - Togetter
「高速バス」がはみ出しているし、「ス」に至っては失踪している ー2,000点— やたてつ／Yata-Tetsu (@yyyy_yatatetsu) 2026年4月15日
英語表記が「Kobe Airport Terminal 2」ではない ー2,000点
「Dai 2 Terminal」←ローマ字で行きたいのか英訳したいのかどっちなの？ ー200,000点 pic.twitter.com/5foDM3AOHb
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ソフトウェアや知能が安くなったときに起きること - 🐴 (馬)
Internet Protocol Version 8 (IPv8)
【RAG】企業のナレッジを、AIで書き直す。
新SPADセンサー搭載の超高感度カメラ“MS-510”を発売 低照度性能が向上し最低被写体照度0.0006luxを実現｜キヤノンMJグループ
Introducing the Canon MS-510 Ultra-High-Sensitivity Camera - YouTube
東プレさまのREALFORCE R4 Keyboard / R4HA21 にセブン銀行と25周年のロゴをひっそり入れました。この打鍵感、気持ち良すぎます✨現在、世界に6台しかない限定品。撮影サンプル以外、セブン銀行社員すら誰も持っていないキーボード、ぜひゲットしてください！キャンペーンは明日開始予定です📢 pic.twitter.com/BXueBjb5wp— セブン銀行【公式】 (@7BankOfficial) 2026年4月16日
低軌道衛星MIMO技術と衛星センシング技術の軌道上実証実験開始～海洋・山間部など地上通信網が整備されていない地域でのIoT活用や高精細観測の高度化に貢献～ | ニュースリリース | NTT
不正アクセスによる情報漏えいへの再発防止策及び進捗状況｜LINEヤフー株式会社
Linuxに移行してもう1年、戻れなくなった話
3月頃から､ファミペイを起動した瞬間に､決済を妨げる形で全画面広告が強制表示される仕様に変わりました｡私自身もレジ前で実際に体験しましたが､控えめに言っても｢正気か？｣と疑いたくなるレベルの改変です｡…— 鈴木 貴久彦 (@Kikuhiko_Suzuki) 2026年4月14日
クラファン「うぶごえ」が閲覧できない状態に 支払い遅延の指摘も - ITmedia NEWS
クラウドファンディング「うぶごえ」がアクセス不可に 支援金未払いで告発も相次ぐ - KAI-YOU
2026年4月16日
AI小説、星新一賞を席巻 人間と区別つかず「人力小説部門」も議論 - 日本経済新聞
なぜ、日本のITシステム開発は丸投げユーザー企業と御用聞きベンダーという相容れない組合せで成立していたのか？
図書館の「仮想本棚」 ウェブ上で公開へ 東京 文京区 | NHKニュース
23年続くOSSの、9年越しのバグが直るまで - エムスリーテックブログ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ギルベルタ pic.twitter.com/mdwILQlSEF— こぐれに (@kgrn_12) 2026年4月14日
この子どえれえ作画コストや… pic.twitter.com/AH5bmatlYQ— こむらがえり (@komuragaeri222) 2026年4月14日
#重音テト #Ferrari pic.twitter.com/Qc8XzIjSgo— Freed0m (@Freed0m_0v0) 2026年4月13日
第23回博麗神社例大祭公式カタログの表紙イラストです！#東方Project #例大祭 pic.twitter.com/hPaCb9fFhI— 久蒼穹 (@kyusoukyu) 2026年4月14日
2026年4月14日
Temperance⛓節制 pic.twitter.com/hIRobCuQx4— 𝘲𝘵𝘰𝘯𝘢𝘨𝘪￤5月ﾃﾞｻﾞﾌｪｽB137-139 (@QTONAGI) 2022年1月14日
#これでフォロワーさんが増えました— ときち (@tokiti666) 2025年7月13日
オリジナル創作で描いてる少女死神執行官のアリス🐰 pic.twitter.com/1GZdLT7B9L
理の律者 pic.twitter.com/3izNJIXbqP— 遠坂あさぎ❷ (@asagi0398_rkgk) 2026年4月15日
Queen Dizzy / クイーン・ディズィー— にゃんごろもち (@Drowsy_sheep) 2026年4月13日
Mommy
ママ味がすごい pic.twitter.com/8wlV8Oth23
放送当日に描いてます✏ pic.twitter.com/NZ0ufd7wqA— 矢野茜🍜 (@if_224) 2026年4月14日
烏天狗🐦 pic.twitter.com/iPQhUuUCdC— popman3580/画集発売中 (@popman3580) 2026年4月5日
弊デア冠位ズ pic.twitter.com/EbVcY2TVq9— なすび@春コミ新刊通販中 (@nasubi_illust) 2026年4月14日
2026年4月14日
映像にもキャラにも歌詞にも興味がない人のための、ここから聴いてほしいボカロおすすめ曲集 - nomolkのブログ
東海林さだおさん死去 88歳「アサッテ君」 漫画家でエッセイスト | NHKニュース | 訃報、文化・芸術・エンタメ
「バニーガーデン2」先行プレイレビュー！キャストの人数、コミュニケーションの楽しさ、攻略の快適さ、沼に沈んだ主人公の生活困窮度、すべてが超パワーアップ！最後のはダメでは？ - GAME Watch
【特集】格ゲーの入力革命「レバーレス」、歴史と今選ぶべき7製品 - PC Watch
【レトロゲームゆっくり実況】せむし男のレトロ洋ゲー【スーパーハンチバック／ゲームボーイ】 - ニコニコ動画
【とんでもクライシス!】バカゲー探訪記 #66-1「仁義なきバカゲー」【爆発しすぎだろ】 - ニコニコ動画
タイタニックがヒットして『パイパニック』が生まれたように。— 桐乃フリゲート (@KirinoFrigate) 2026年4月15日
マトリックスがヒットして『マゾリックス』が生まれたように。
なろう本家で流行ったジャンルは、ノクターンノベルズでエロい感じにオマージュされることが多いんです。
それは、『クラス転移』が流行った初期のことでした。…
『とんがり帽子のアトリエ』 – taigaai
『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 完成披露上映会 トークパート生配信 - YouTube
ニコニコ生放送にて『地球少女アルジュナ Director's Edition』（全13話）の一挙放送、見放題配信が決定！ - V-STORAGE(ビー・ストレージ) 【公式】 produced by バンダイナムコフィルムワークス
第1話「狂人歯医者に気をつけろ」｜アニメ『キャンディーカリエス』本編 - YouTube
有名絵師にイラストを40万で依頼したのに、初期段階のラフ納期を(最終的に8か月)過ぎても何も連絡してこない上に当人はエルデンリング周回プレイをしており結局白紙にされた→本人が登場し謎の弁解を始める - posfie
丑若さんのFAです— たぴおかの造形工房 (@tapioca_zoukei) 2026年4月15日
本当に素晴らしいデザイン https://t.co/PJn1RALUaI pic.twitter.com/hxB0D8EAau
ショート映像ですけど6分で150カット越えという（編集前のコンテのラストはC228でした）、まさにかつてのサイバーフォーミュラのテイストそのままのアグレッシブでハイカロリーな新シリーズです。またしてもお察しな感じなので、お楽しみに! #CF35 #サイバーフォーミュラ https://t.co/B8jg0F5Aih— 福田 己津央 (@fukuda320) 2026年4月15日
【魔法科高校の劣等生】第３シーズン第１話～第４話 YouTube再放送｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
『彼女、お借りします』第5期 なきごと「204号室」｜ノンクレジットエンディング - YouTube
『NTE: Neverness to Everness』スペシャルトレーラー「Champion」| PS5® Games - YouTube
【発売日告知トレーラー】『学園祭の王子様』リマスター | テニスの王子様 (KONAMI) - YouTube
【発売日告知トレーラー】『ドキドキサバイバル』リマスター | テニスの王子様 (KONAMI) - YouTube
『エレバン シャドウ・レガシー』ローンチトレーラー - YouTube
『プランテラ２ 金のドングリ』トレーラー - YouTube
アングリーバードからレッド参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube
全11種ランダムの商品を10点購入したら同じキャラが9枚重複...確率は約2,400万分の1なのに販売会社も消費生活センターも「ランダム商品なので対応できない」の一点張り - Togetter
【攻殻機動隊展】メイキング総集編 Vol.1｜企画編 - YouTube
「自分はどうでもいいという熱意が感じられる」 浜辺で遊ぶフィギュアを撮影したカメラマンのポジショニングが、完全に覚悟を決めていた - Togetter
【大切なお知らせ】— 宇宙兄弟【公式】🚀 (@uchu_kyodai) 2026年4月16日
6月11日（木）発売のモーニングに『宇宙兄弟』最終話が掲載となります。
6月4日(木)・6月11日(木)と2週連続での掲載です。ともに表紙を飾ります。
長年のご愛読への感謝を込めて。どうか一緒に物語の最後を見届けてください！ pic.twitter.com/U2iseXs9oR
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
中学の時音楽の先生が佐村河内守について『彼はすごいんだ』とキラキラした目で力説していたが、その後ゴーストライター事件が発覚し先生はとても悲しい顔をしていた - Togetter
ドンデコルテ渡辺銀次 × オトナノススメ— マクドナルド (@McDonaldsJapan) 2026年4月16日
スペシャルMVバージョン公開！#もう一度ダブチ pic.twitter.com/l7GrpVAJTa
◆新商品（衣・食・住）
噛むほど旨い、120gの厚切り豚ロース「豚ロースグリル定食」発売｜松屋フーズ
昨年完売続出した“伝説”が再来！「冷凍チョコバナナ」が4月21日（火）から全国で発売。専用チョコと完熟バナナが織りなす極上の味わいで、おいしく食品ロス削減｜サステナビリティ｜ファミリーマート
新型乗用EV「INSIGHT」を発売 | Honda 企業情報サイト
ニュースリリース 『かっぱえびせん ごま油香るのりしお味』 ｜ カルビー株式会社
全国の産地を応援する「ニッポンエールプロジェクト」ＪＡ全農×伊藤園 共同開発商品「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」 ４月２７日（月）に新発売 | ＪＡ全農
ミニカップ『ショコラミント エクストラ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
・1つ前のヘッドライン
2026年4月15日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Headline news for April 16, 2026….