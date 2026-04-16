2026年4月16日のヘッドラインニュース

タイタニックがヒットして『パイパニック』が生まれたように。

マトリックスがヒットして『マゾリックス』が生まれたように。



なろう本家で流行ったジャンルは、ノクターンノベルズでエロい感じにオマージュされることが多いんです。



それは、『クラス転移』が流行った初期のことでした。…