2026年4月17日のヘッドラインニュース
セブン＆アイ・ホールディングス傘下のセブン銀行が創業25周年を記念して、セブン銀行のATMと同じ打鍵感のキーボードなどが当たるキャンペーンをXで実施中です。キャンペーンに参加するにはセブン銀行公式Xアカウント(@7BankOfficial)をフォローし、以下の投稿をリポストすればOK。抽選で5人にセブン銀行ATMと同じ打鍵感の東プレ製「REALFORCE」R4 Keyboard/R4HA21オリジナルデザインキーボードとオリジナルキーストラップが、抽選で20人にオリジナルキーストラップとセブン銀行ATM風ミニチュアストラップが当たるとのことです。
◤— セブン銀行【公式】 (@7BankOfficial) April 17, 2026
25年分の感謝を込めて
プレゼントキャンペーン開催！
◢
ATMと同じ打鍵感の「REALFORCE特別デザインモデル」など、ここでしか手に入らない限定セットを合計25名様に。
■応募
①@7BankOfficialをフォロー
②本投稿をリポスト
詳細はコメント欄へ↓ pic.twitter.com/nVdea8Z2Vd
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
ZoomやSkypeでリアルタイムに他人になりすませるオープンソースのディープフェイクツール「Avatarify」 - GIGAZINE
ペットボトルを分解できる酵素が実験施設で偶然に生み出されたことが判明 - GIGAZINE
Googleが「広告ブロックするユーザー」から料金を回収して運営者に還元するツール「Funding Choice」の正式提供を発表 - GIGAZINE
Windows 11の最新バージョンでシステム速度が低下するバグが発生、対処方法はコレ - GIGAZINE
画像生成AIで作った画像が写真コンテストで優勝、制作者は「AI画像は写真ではない」と述べ賞を辞退 - GIGAZINE
1060時間かけて夜空を撮影し1枚の写真におさめた猛者が登場、美しい星雲の画像が公開中 - GIGAZINE
動かなくなったMacBook Airをオーブンで焼くと完全にぶっ壊れることが改めて証明される - GIGAZINE
Steamのネガティブレビューを「役立つ」と評価した2439人のアカウントが制限されたことが発覚 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
『瀬尾ウイルス』と表示される知らない番号から何度も着信があり、留守録の音声も怖い→その正体が判明するまでの話「ショートホラーとして出来すぎ」 - Togetter
2026年4月17日
世の中を舐めている（褒め言葉）友人が、8時間30分働いたら8.5時間ではなく8.3時間で処理される職場にいたとき、1時間の休憩を、12時〜12時50分までの0.5時間と13時〜13時50分までの0.5時間の2回に分けてとってるって話を聞いてゲラゲラ笑ってる。— 蒼山皆水 (@sdkddsk0254) 2026年4月16日
【臨時休園のお知らせ】— 鈴原動物園 (@su_zoo_hara) 2026年4月16日
本日4/17(金)ウサギのリンちゃんが奇声をあげ、その音に反応してなのか園外から大量の鈴虫が集まり、非常にうるさい状態のため、臨時休園とさせていただきます。
皆様には申し訳ございませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
胸をもっと大きくしてくださいでリテイクを3回貰って、— 玉城きら (@kawaii_is_curse) 2026年4月16日
「もうこれ以上大きくできません…！」って送ったら
「先生なら出来ます！諦めないでください！！」
って追加で送金したスクショが送られてきた事
未だにあれを超える爆乳を描いたことがない https://t.co/ZXZ95mEluq
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
大西洋の重要な海流循環システム、想定よりも崩壊に近い恐れ 新研究 - CNN.co.jp
気温40度以上の新たな呼び名は「酷暑日」に 気象庁発表 SNSで話題になった名称は？ | NHKニュース | 気象、気象庁、熱中症
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエルNGO、スペイン首相をICCに提訴 対イラン輸出通じて「戦争犯罪ほう助」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国人留学生の男、交際相手の女性を昏睡レイプ・撮影で拘禁11年3月 独 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ドクターヘリ飛べず、10都府県あわせて487日「命救えなくなる」：朝日新聞
ナフサ高の影響、身近な商品に プラ3割高騰で食品包装材など値上げ - 日本経済新聞
自衛官 自民大会で「君が代」斉唱/陸幕監修本でも“違反行為” | しんぶん赤旗｜日本共産党
ナフサ調達は6月までめど、中間財の値上げ避けられず＝旭化成社長 | ロイター
ポーランド極右議員、イスラエルをナチス・ドイツになぞらえ「ジェノサイド」批判 国旗のダビデの星をかぎ十字に 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
埼玉県内の企業でもナフサ仕入れ難 知事明かす：東京新聞デジタル
「炎上覚悟」 ゆで太郎社長が外国人雇用を積極発信する深いわけ | 毎日新聞
韓国、ホルムズ海峡迂回ルートで原油2億7000万バレル確保 国内需要3か月分 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
今のロシアに希望はないのか 作家ウリツカヤ氏が語る「権力と沈黙」：朝日新聞
元文化庁長官が警鐘鳴らす「論理の飛躍」「地方への影響」。国立博物館・美術館に課せられた「収入ノルマ」の問題点とは｜Tokyo Art Beat
モスクとして使われている世界遺産「アヤソフィア」で正教の旗、ギリシャ人2人逮捕 トルコ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】在日本中国大使館に殺害予告の脅迫状|47NEWS（よんななニュース）
【速報】首相、情報機関の政治利用を否定|47NEWS（よんななニュース）
【速報】京都男児遺棄容疑者「首絞めて殺した」|47NEWS（よんななニュース）
安達優季容疑者として別人を放送 関テレ「旬感LIVE―」|47NEWS（よんななニュース）
不明当日「家でごたごた」 男児遺棄、逮捕の父親欠勤連絡|47NEWS（よんななニュース）
安達容疑者の乗用車を17日中にも押収へ、京都府警 京都府南丹市・男児遺体遺棄事件｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
家宅捜索での「押収物は三十数点」京都府警 京都府南丹市・男児遺棄事件｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
ローマ教皇「世界は暴君に蹂躙されている」 トランプ米大統領は反発 - CNN.co.jp
日本は「殺傷武器を売る国」になる 週明け正式決定へ、政策大転換なのにブレーキ外れた与党でスピード決着：東京新聞デジタル
ルフトハンザ航空子会社27機運航停止へ 燃料費高騰など受け | NHKニュース | 航空、ドイツ、原油価格
ローマ教皇、世界荒廃させる「暴君」批判「宗教と神の名を利用する者に災いあれ」 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
＜独自＞校長説明と食い違い 辺野古船長が生徒に「抗議船」と明言 昨年研修報告に記載 - 産経ニュース
「首絞めつけ殺した」 京都・南丹の男児遺体遺棄、養父が逮捕前の聴取で供述 - 産経ニュース
京都府警が養父名義の乗用車を押収 ドラレコを解析、鑑識作業実施へ 遺体運搬に使用か - 産経ニュース
イスラエルとレバノン 10日間の停戦に合意 | NHKニュース | 中東、イスラエル、レバノン
イスラエルとレバノンの１０日間停戦が発効…米イラン協議、前進か : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
仕事でミュシャのクリアファイルを持参したら、上司から「そのアニメの絵は職場に向いてないと思う」と言われた→「えっ、ミュシャ知らないんですか！？」 - Togetter
この郵便物、何で料金不足なのか一瞬わからなかった「こんなところから教育が必要なのですね」確かにもう知らない人が多いかもしれない - Togetter
鮮魚店『298円のたらフライ弁当、なぜ売れない…』→おかず追加の提案やごはんの味付け、容器の変更など様々な改善案がみんなから集まってきた - Togetter
関東の中学校 修学旅行先を京都・奈良から北海道へ 猛暑避け「新幹線で函館」選ぶ学校が急増：北海道新聞デジタル
「富山市の財産」富山港線LRT化20年 利用者数は開業前から大幅増（2026年4月16日掲載）｜KNB NEWS NNN
最高気温４０度以上の日は「酷暑日」、気象庁が名称発表…アンケートで「超猛暑日」「極暑日」上回り最多得票 : 読売新聞
気温40度以上の新たな呼び名は「酷暑日」に 気象庁発表 SNSで話題になった名称は？ | NHKニュース | 気象、気象庁、熱中症
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
バイト仲介「タイミー」を提訴へ…「マッチング時点で労働契約は成立した」としてスキマバイトの直前キャンセルは違法と主張、労働者９人が未払い賃金など求める : 読売新聞
AI時代のクリエイターはどう自分の表現を守っていけるのか？ 福井健策弁護士に聞く、著作権と規約から考えるSNS生存戦略｜美術手帖
プラグイン、グローバルスタイル、その他の機能がWordPress.com 全有料プランで利用可能に
米海軍、スターリンク通信障害で1時間訓練中断 スペースＸ依存の危うさ | ロイター
【独自】京都男児遺棄 安達容疑者のスマホやカーナビの位置情報を分析、遺体やスニーカー発見 府警｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
AIが標的を「魔法のように発見」 イラン攻撃で「クロード」活用か [AIの時代]：朝日新聞
【笠原一輝のユビキタス情報局】サブスクか永続かを選べるバンドル版Office、Microsoft 365 Personal (24か月)搭載PCとは何か？ - PC Watch
あ…ありのまま今起こった事を話すぜ!— ryoppippi (@ryoppippi) 2026年4月17日
これは俺の個人サービス作ってたやつなんだけど（まだリリースしてない）
localでdevを立ち上げた状態で、backendのapiの実装をclaude codeにデバッグしてって頼んだの。
で、basic認証(仮）つけてたことをすっかり忘れてお願いしたのね
そしたら
0.… https://t.co/IOAJK7sYwB
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【レトロゲームゆっくり実況】GGの無茶移植！【スペースハリアー／ゲームギア】 - ニコニコ動画
『ながい窖』が法政大学出版局より出版されます。｜虫ん坊｜手塚治虫 TEZUKA OSAMU OFFICIAL
#skeb pic.twitter.com/Yg4X2fxpBY— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2026年4月16日
【オタクに優しいギャルはいない!?】オープニングテーマ『HIDE AND SEEK』（i-dle）ノンクレジット - YouTube
TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』ノンクレジットOP映像 - YouTube
『杖と剣のウィストリア』 – taigaai
版権ヒロインにありとあらゆる性的妄想をぶつけるエロ同人文化は、日本オタクのほとんどが認めてるのに、これがゲームのMOD文化になるといきなり 「法律を守れ!」連呼厨になるのだいぶウケるな。普通に考えてアニメのヒロインに人格排泄ゼリー脱糞とかさせるより、よほど上等な文化やろ。 - posfie
【AKASAKI】シャケナベイベー / Shake Na Baby（TVアニメ『マリッジトキシン』Collab MV） - YouTube
劇場アニメ『パリに咲くエトワール』本編冒頭映像｜ 絶賛上映中！ - YouTube
✨🎉情報解禁！🎉✨#ちゃやまち推しフェスティバル— ちゃやまち推しフェスティバル (@oshifestival) 2026年4月17日
📢出展社ブース＆ステージイベントを公開しました！
📅6/20(土)・21(日)
会場を盛り上げる出展社ブースやステージが盛りだくさん💖
公式HPでチェックしてください👀✨
▼詳細はこちら👇https://t.co/w9OoFWeAtX#推しフェス pic.twitter.com/mibsfz0sZ3
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【特報】新番組『ウルトラマンテオ』7月4日(土)スタート！ - YouTube
「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」ファイナル予告｜「親は子を守る、そして…子は親を守る」｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube
映画『国境』オール関西‘撮影中’会見レポート到着！！ - K2 Pictures
りくりゅう引退、米も速報 NBC「王者として引退」 - 産経ニュース
◆新商品（衣・食・住）
重量級仕様で再び登場！「超厚切りロースかつ」発売｜松屋フーズ
プレミアム チョコクロ&スイーツ 祇園辻利 濃密抹茶｜濃密ピーチ｜サンマルクカフェ
トマたまカレーうどん｜ここのうどんは、生きている。丸亀製麺
(PDFファイル)【ロイヤルホスト】ハンバーグの粗挽き感がアップ・伝統のソースにより合う味わいに「黒×黒ハンバーグ」刷新＆「ロイヤルホストハンバーグ」誕生
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in ヘッドライン, Posted by log1h_ik
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