2026年4月17日のヘッドラインニュース

【臨時休園のお知らせ】



本日4/17(金)ウサギのリンちゃんが奇声をあげ、その音に反応してなのか園外から大量の鈴虫が集まり、非常にうるさい状態のため、臨時休園とさせていただきます。



皆様には申し訳ございませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。