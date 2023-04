2023年04月17日 13時00分 ソフトウェア

Windows 11の最新バージョンでシステム速度が低下するバグが発生、対処方法はコレ



2023年4月11日にリリースされたWindows 11の最新バージョンとなる「KB5025239(OS ビルド 22621.1555)」をインストールすると、システム速度が低下するという報告が複数上がっています。



海外掲示板のReddit上で、Windows 11の最新バージョンとなる「KB5025239」で、Windowsの標準ファイル閲覧ソフトであるWindows Explorerがクラッシュしたり、デスクトップからショートカットアイコンが消えたり、SSDの速度が低下したりするというバグが報告されています。



海外メディアのWindows Latestがまとめた、Redditユーザーや同メディアの読者から寄せられたKB5025239で確認されているバグのリストが以下です。



・SSDのパフォーマンス問題によりPCの起動時間が遅くなる

・Windowsセキュリティアプリのインターフェイスが壊れてしまいTPM 2.0がインストールされておらず、有効にするとLSA保護が無効になっているためデバイスが脆弱であると間違って報告される

・アップデートプログラムをインストールすると応答しないデスクトップアイコンができたり、デスクトップアイコンが消えたりする

・Windows Updateがスタックまたは失敗して役立たないエラーメッセージが表示される

・Windows Explorer、タスクバー、タスクマネージャーがクラッシュ

・まれにブルースクリーンが発生する



KB5025239にアップデートして何かしらのバグに遭遇しているユーザーについて、Windows Latestは「それほど多くないものの、問題に直面しているユーザーが増えているようです」と報告しています。





なお、Windows LatestとTechRadarはKB5025239のバグに遭遇しているというWindows 11ユーザーに対して、アップデートのアンインストールを推奨しています。KB5025239のアンインストール方法は以下の通りです。



設定アプリを開いて「Windows Update」→「更新の履歴」の順番にクリック。





更新の履歴が表示されるので画面を下にスクロールして「更新プログラムをアンインストールする」をクリック。





更新プログラムの中から「KB5025239」を見つけてアンインストールをクリック。