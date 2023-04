2023年04月17日 14時00分 ゲーム

Steamのネガティブレビューを「役立つ」と評価した2439人のアカウントが制限されたことが発覚



2023年4月14日頃に、Steam上の特定の否定的レビューに「参考になった」という評価を付与したユーザーのアカウントが一斉に制限される事態が発生しました。記事作成時点ではユーザーに課された制限は解除されていますが、問題のレビューは非表示状態が続いています。



'Valve Restricts Accounts of 2500 Users Who Marked a Negative Game Review Useful' - Slashdot

https://tech.slashdot.org/story/23/04/14/175246/valve-restricts-accounts-of-2500-users-who-marked-a-negative-game-review-useful



Did anyone else get account restricted for upvoting the most upvoted review from this game? :: Warlander 総合掲示板

https://steamcommunity.com/app/1675900/discussions/0/6980058383072286962/



問題の発端となったのは、オンラインゲーム「Warlander」に対して2023年1月25日に投稿された1件の否定的なレビューです。このレビューには「ゲームを終了してもパケットを外部サーバーに送信し続ける日本製アンチチートツールが含まれている」といった内容が記されていたとのことですが、記事作成時点では「Steamのサービス規約に違反している」として非表示状態になっています。





上記のレビューには2439人のユーザーが「参考になった」という評価を付与していたのですが、これらのユーザーに対して2023年4月14日頃に「あなたが『参考になった』と評価したレビューは、規約違反に該当するため規制されました」「あなたのアカウントは、2023年5月13日までレビューに対して投票できなくなります」という内容の通知がSteam運営チームから届きました。





Steamからアカウントの機能を制限するというメールが届いた後、Warlanderのフォーラムには「Steamから同様の通知を受け取ったか尋ねるスレッド」が作成されました。このスレッドには「同様の通知を受け取った」という投稿が数多く寄せられ、上記のレビューに「参考になった」という評価を与えていた2439人のユーザーが全員規制されている可能性が浮上しました。





その後、問題のレビューを投稿したFREEDOMS117氏がSteamに問い合わせた結果、サポートチームから「モデレーターが当該レビューを『アンチチートツールを妨害して不正行為を実行する方法を記している』と誤解してしていました」という旨の連絡が届いたとのこと。この連絡と同時に各ユーザーへの制限は解除されました。また、問題のレビューについても「レジストリ編集について記した部分」を除外したうえで再表示する手続き進められています。