2023年03月29日 17時00分 ソフトウェア

Windows 11のスタートメニューにMicrosoft製品をオススメしてくる広告が追加されることが判明



2023年3月28日にリリースされたWindows 11の最新アップデート「KB5023778」のプレビュー版で、スタートメニューにMicrosoft製品の広告を表示する「Microsoftアカウントの通知」という機能が導入されることがわかりました。



2023 年 3 月 28 日 — KB5023778 (OS ビルド 22621.1485) プレビュー - Microsoft サポート

https://support.microsoft.com/help/5023778

Windows 11 KB5023778 update adds promotions to the Start menu

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-11-kb5023778-update-adds-promotions-to-the-start-menu/



Microsoftは2023年3月28日、Windows 11のプレビューアップデートである「KB5023778」をリリースしました。「KB5023778」はセキュリティに関連しない細かい改善やバグの修正が含まれているほか、新機能である「Microsoftアカウントの通知」が導入されています。



「Microsoftアカウントの通知」についてMicrosoftが公開したスクリーンショットが以下。サインアウトする際のメニュー画面に「Back up your files(あなたのファイルをバックアップする)」というプロンプトが表示され、その下に「Folders like Documents and Pictures will be saved to the cloud to help keep them safe.(ドキュメントやピクチャなどのフォルダーはクラウドに保存され、安全に保管できるようになります)」と記されています。「Star backup(バックアップをスタート)」と記されたボタンをクリックしたらどうなるのかは不明ですが、テクノロジー系メディアのBleepingComputerは、おそらくMicrosoftのクラウドストレージ・OneDriveの使用が推奨されるのだろうと述べています。





「Microsoftアカウントの通知」は、まず最初に少数のユーザーのみに展開され、その後数カ月でより広範なユーザーに展開されるとのこと。一部のデバイスではフィードバックを収集するため、見た目が他のユーザーと異なる可能性があるそうです。



Windows内に広告を表示するMicrosoftの試みは、今回が初めてではありません。2022年11月には今回と同様、Windows 11のサインアウトメニューに広告が表示されたケースが報告されており、Microsoftは以前から「Microsoftアカウントの通知」のテストをこっそり行っていた可能性があります。



Windows 11のサインアウトメニューに広告が表示される - GIGAZINE





また、2022年3月にはWindows 11のプレビュー版でファイルエクスプローラーに広告が表示されていることが発見されました。この件についてMicrosoftは当時、「これは外部に公開することを意図しない実験的な広告バナーであり、無効にされていたはずのものです」と述べていました。



Windows 11のプレビュー版で「エクスプローラー」に広告が表示されているのが見つかる - GIGAZINE





「KB5023778」に含まれている「Microsoftアカウントの通知」以外の主な改善は以下の通り。



・Windowsをダークモードに設定し、アプリをライトモードに設定した際、タスクバーの検索ボックスが明るくなる改善。

・メモ帳のメニュー欄に利用可能なすべてのオプションが表示されない問題の修正。

・Microsoft PowerPointのアクセシビリティツールを使用すると、PowerPointが応答しなくなる問題の修正。

・MicrosoftナレーターがExcelのドロップダウンリストを正確に読み取れない問題の修正。

・USBプリンターがマルチメディアデバイスとして誤認識される問題の修正。



なお、「KB5023778」は2023年4月のセキュリティアップデートに先行してテストされるプレビュー版であり、セキュリティ改善の更新は含まれていないためアップデートは任意です。



Windows 11を実行しているPCに「KB5023778」をインストールしたい場合は、設定画面から「更新とセキュリティ」をクリックし、「KB5023778」が利用可能であることを確認して「ダウンロードとインストール」をクリックすればOKです。