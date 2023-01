2023年01月04日 20時00分 デザイン

Windows 11のあちこちに過去のWindowsのUI要素が残っている

by okubax



Windows 11ではデザインの一貫性がWindows 10から大きく改善され、「Fluent Design」という新しいデザイン言語に合わせてUIが大幅に再設計されました。また、WinUI 3の導入によって開発者はこれらの要素を自分のアプリに簡単に統合することもできます。デザインの面で大きく進化を遂げているWindows 11ですが、そのデザイン改善は完全なものではなく、要所要所にWindows 10やWindows 8、Windows Vistaなど過去のWindowsのUI要素が残っていると、Windowsのビルドについて扱うブログ・NTDEVが解説しています。



State of the Windows: How many layers of UI inconsistencies are in Windows 11? – NTDEV

https://ntdotdev.wordpress.com/2023/01/01/state-of-the-windows-how-many-layers-of-ui-inconsistencies-are-in-windows-11/



Windows 11の根本的な変更点は、スタートボタンの位置が左隅から画面中央寄りに移動したこと。





さらに、エクスプローラーはタブ切り替え機能が搭載され、コンテキストメニューなどのデザインも変わりました。





スタート メニューは再設計された結果、Windows 8で導入されたライブタイルは消滅しました。Windows 11のもうひとつの大きな改良点は、Windows Vista以来更新されなかったファイアウォールのプロンプトや多くのModern UIのように、カジュアルなユーザーにはほとんど表示されない部分まで更新されたことだとNTDEVは述べています。





メールやカレンダーなど一部のアプリはデザインが更新されていませんが、2023年にはProject Monarchというコードネームの新しいアプリケーションに置き換わると言われています。



一方で、Windows11のカーネルはWindows 10から大きく変わっておらず、バージョンナンバーも10.0となっています。





また、Windows DefenderのUIも更新されていないため、他のUIに比べるとかなり古くさく見える、とNTDEV。





音声AIのCortanaもWindows 11に搭載されていますが、OSのデザイン刷新とは連携がされておらず、CortanaのUIはWindows 10から変化していません。





さらに自動実行のプロンプトや互換性のないプログラムを実行した時に表示されるエラーなどはWindows 8のデザインをそのまま引き継いでいます。





アプリケーションのインストール画面はWinUI 3で更新されていますが、一部のロード画面はMetro UIのままとなっています。





そして、Windowsを回復する時の画面もWindows 8とほぼ同じまま。





リモートデスクトップ接続プログラムに至っては、Windows 7やWindows VistaでおなじみのWindows Aeroに基づいたUIが残っています。





ドライバーのコピー画面はWindows XPのまま。





この画面に使われている修復・削除のアイコンはWindows 2000で採用されたもの。





スクリーンセーバーの設定画面は、Windows 11(左)とWindows 95(右)を比べると、フォントやウィンドウのデザイン自体は変わっていますが、パネルのUIそのものは変わっていません。





フォルダのプロパティも、フォントやデザインが変わっていてもUIの構成自体は同じ。





そして、Windows 11にはWindows 3.1のアイコンが内蔵されています。





ODBCデータソースユーティリティにはWindows 3.1風のデータ選択ウィンドウがあります。





NTDEVはWindows 11のデザインについて、「その一貫性はWindows 10で導入されたものよりも明らかな改善が見られますが、やや表面的で、改善の余地がたくさんあります」と評価しています。ただし、2023年にWindows 11は3つの新しい改善があると報告されており、新しい機能とUIの修正が期待できます。NTDEVは「Microsoftは過去のWindowsから残っているUI要素をさらに修正することに取り組んでいると考えられるため、多くの改善がより迅速に行われると思います」と述べました。