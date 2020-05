2020年05月28日 13時00分 ソフトウェア

Windows 10の大型アップデート第9弾「Windows 10 May 2020 Update」が配信開始



2019年11月のWindows 10 November 2019 Updateに続くWindows 10の9つ目の大型アップデートとなる「Windows 10 May 2020 Update」の配信が、2020年5月27日に開始されました。



What’s new in the Windows 10 May 2020 Update | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/27/whats-new-in-the-windows-10-may-2020-update/



How to get the Windows 10 May 2020 Update | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/05/27/how-to-get-the-windows-10-may-2020-update/





Windows 10 May 2020 Updateは段階的にロールアウトしているとのことで、更新をかけてもアップデートが始まらない可能性があります。どうしても早くアップデートしたいという人は、以下のページから手動でアップデートを行うことが可能です。



Download Windows 10

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10



Update nowをクリックすると、EXE形式のインストーラーをダウンロード可能。ファイルサイズは約6MBです。





ローカルに保存したWindows10Upgrade9252.exeをダブルクリックして起動します。





Windows 10 May 2020 Updateはバージョン2004になります。「今すぐ更新」をクリック。





使っているPCがWindows 10と互換性があるかどうかがチェックされます。「次へ」をクリック。





すると、更新プログラムのダウンロードとインストールが始まります。インストールが終わると数回の再起動が自動で実行され、更新が完了します。





Windows 10 May 2020 Updateの主な変更点は以下の通り。



◆Windows 10の再インストールに「クラウドからダウンロード」が追加

Windows 10を再インストールするためには、あらかじめ作成したインストールメディアとWindows 10のプロダクトキーが必要でした。しかし、Windows 10 May 2020 Updateからは物理メディアがなくても、クラウドからWindowsをダウンロードして再インストールができるようになりました。



◆Bluetoothデバイスとの接続が向上

これまでWindows 10デバイスをBluetooth対応機器と接続する場合、その都度Bluetoothデバイスの設定アプリを開いて、ペアリングをする必要がありました。しかし、Windows 10 May 2020 Updateからはアクションセンターの通知からBluetoothのペアリングを行えるようになりました。





さらに、Windows 7に搭載されていたものの、Windows 8以降で排除されてしまったBluetoothのAdvanced Audio Distribution Profile(A2DP)に再び対応。Windows 10搭載のコンピューターをBluetoothスピーカーとしてスマートフォンとペアリングし、スマートフォンの音をPCで再生できるようになりました。



◆絵文字キーボードの導入

Windowsキー+ピリオドキーで、絵文字キーボードを出現できるようになり、IMEによる変換ではなく直接好きな絵文字を選んで入力できるようになりました。





◆仮想デスクトップに名前を付けることが可能に

Windows 10の仮想デスクトップはこれまで「デスクトップ1」あるいは「デスクトップ2」という名前に固定されていましたが、それぞれにユーザーが任意の名前をつけられるようになりました。



◆DirectX 12 Ultimateの導入

2020年3月に発表されたDirectX 12 Ultimateが、Windows 10 May 2020 Updateから導入されます。DirectX 12 Ultimateによって、レイトレーシングやメッシュシェーダー、可変レートシェーディングが可能になります。



◆メモ帳の刷新

30年の歴史があるメモ帳はいくつか機能が改善されたとのこと。また、Windowsの標準アプリだったメモ帳やワードパッド、ペイントはオプション機能となり、アンインストールが可能になりました。



◆Microsoft Edgeのメモリ使用量の改善

Microsoft内部で行われたテスト結果によれば、Microsoft Edgeによるブラウジングのメモリ使用量が最大27%削減されたとのこと。



◆生体認証の「Windoes Hello サインイン」が簡単に

顔認識や指紋認証など、生体認証セキュリティ機能であるWindows Helloがサインインオプションから選べるようになりました。もちろんデバイスに顔認識用のウェブカメラや指紋認識デバイスが接続されていることが前提です。また、セーフモードでもWindows Helloでサインイン可能になりました。



◆読み上げ機能の強化

Windowsのアクセシビリティの向上として、読み上げ機能の機能性と応答性が向上したとのこと。また、Outlookアプリにとどいたメールやウェブページを自動的に読み上げることも可能になりました。



◆Cortanaの強化

AIアシスタントのCortanaにチャットベースのUIが追加され、音声だけではなくキーボードによる入力でも指示できるようになったとのこと。ただし記事作成時点では、アップデート後に起動してみたところ、「日本語ではCortanaを利用できません」と表示されました。





◆IMEの強化

言語設定を刷新したことにより、中国語・日本語・韓国語のタイピングエクスペリエンスが向上しました。



◆WSL2の導入





仮想化ソフトウェアなしにLinuxカーネルの動作を可能にするWSL2については、以下の記事を読めばわかります。



