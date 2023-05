2023年05月09日 19時00分 ソフトウェア

Windows 11の設定画面にMicrosoft製品の広告を割り込ませる機能がテスト実装されている



2023年5月4日にリリースされたWindows 11の開発者向けプレビュー「Windows 11 Insider Preview Build 23451」で、設定画面にMicrosoft製品の広告を表示するテストが行われています。



Announcing Windows 11 Insider Preview Build 23451 | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/05/04/announcing-windows-11-insider-preview-build-23451/





Microsoft Tests Sticking Ads in Windows 11 Settings Menu

https://gizmodo.com/microsoft-ads-badging-office-365-onedrive-windows-11-1850414970





Microsoft could cram more ads into Windows 11 – this time in the Settings app | TechRadar

https://www.techradar.com/news/microsoft-could-cram-more-ads-into-windows-11-this-time-in-the-settings-app





Updates were made to the Microsoft Account portion of the upcoming Settings Homepage, here's how it looks now + a preview of end of product support notices that can appear in the Account page pic.twitter.com/DwYEKqOb9n — Albacore (@thebookisclosed)



2023年5月4日にリリースされた「Windows 11 Insider Preview Build 23451」では外観の刷新に焦点が当てられており、「エクスプローラーの詳細ウィンドウの近代化」「Windows スポットライトの改善」といった変更が加えられています。ところが、複数の変更と同時に「Microsoft 365の導入を勧める広告」が設定画面内に表示されるようになったことも報告されています。



TwitterユーザーのAlbacore氏は、2023年5月5日にWindows 11 Insider Preview Build 23451のスクリーンショットを投稿しました。掲載されたスクリーンショットには設定画面の「Home」に「Try Microsoft 365(Microsoft 365を試す)」と表示されており、Microsoft 365の無料試用版の導入が推奨されています。





また、「It's all here with Microsoft account(Microsoftアカウントですべて揃う)」というMicrosoftアカウントへのログインを推奨する通知も表示されています。





同様に「One account for everything Microsoft(1つのアカウントですべてをカバーできるMicrosoft)」というMicrosoftアカウントへのログインを求める通知も存在。さらに、「Office 2013のセキュリティサポートが終了している」という旨の通知も表示されています。





Windows 11内に広告を表示するMicrosoftの試みは今回が初めてではなく、2022年11月にはWindows 11のサインアウトメニューに広告が表示されたケースが報告されています。



Windows 11のサインアウトメニューに広告が表示される - GIGAZINE





また、2022年3月にはWindows 11のエクスプローラーに広告が表示されていることが発見されています。Microsoftはこの件について当時、「これらの広告は外部公開を意図していない実験的な広告バナーで、無効にされていたはずのものです」と述べていました。



Windows 11のプレビュー版で「エクスプローラー」に広告が表示されているのが見つかる - GIGAZINE





さらに2023年3月にリリースされたWindows 11の「KB5023778」のプレビュー版では、スタートメニューにMicrosoft製品を勧める広告が導入されていることが報じられています。



Windows 11のスタートメニューにMicrosoft製品をオススメしてくる広告が追加されることが判明 - GIGAZINE