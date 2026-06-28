2026年06月28日 08時00分 乗り物

テスラが運転支援機能「FSD」の移行に2万ドルを請求



テスラの「サイバートラック」に安価なモデルが登場し、当初「既存のモデルからフルセルフドライビング(FSD)を移行できる」と案内されていたのですが、二転三転して一部のユーザーが移行のために追加料金を支払わなければならなくなったと報じられています。



Tesla Apparently Won't Let Cybertruck Buyers Transfer FSD Without Spending Another $20k

https://insideevs.com/news/798281/tesla-cybertruck-fsd-transfer-switcharoo/





Tesla updates rules to allow FSD transfer ahead of Cybertruck AWD deliveries, but it comes at a cost - Drive Tesla

https://driveteslacanada.ca/news/tesla-cybertruck-fsd-transfer-policy-clarification/



テスラはサイバートラックの安価なモデルを発売した際に「FSD移行プログラム」を展開し、FSDを既に購入したオーナーが現在所有している車両から新たに注文したテスラ車に機能を移行できるようにしました。FSDを新規で導入するとコストがかさむため、このプログラムはオーナーから歓迎されました。





ところが、2026年2月28日にこのプログラムの適用要件が突如として変更されました。



当初の要件は「2026年3月31日までに新しいテスラ車を注文すること」でした。



ところが、新たな要件は「2026年3月31日までに納車されること」となり、たとえ事前に注文していても納車が遅れた場合はFSD移行プログラムを受けられないようになってしまいました。



この変更に対し、「2026年3月31日までに注文すれば十分だ」と解釈していたユーザーが不満を抱きました。テスラは対象外となったユーザーに注文手数料を返金するという対応を取りましたが、そのような対応では十分ではないと考えるユーザーが多いようです。





2026年6月、このプログラムに新たな動きが見られ、対象外となったユーザーに新たな選択肢が与えられました。ただ、その選択肢が「最低でも2万ドル(約320万円)高い上位グレードのサイバートラックに注文し直す」というものだったため、さらなる反発を招いています。



サイバートラックの安価なモデルは5万9990ドル(約970万円)で、上位モデルは最低でも7万9990ドル(約1280万円)から。この差額を支払わないとFSDを移行できないならば、そもそも最初から低グレードのモデルを買う理由はなかったとユーザーは不満げです。なお、FSDを新規で導入する場合は月額99ドル(約1万6000円)の料金がかかります。以前は買い切り版も提供されていましたが、2026年2月に廃止されました。





サイバートラックの安価なモデルは発売当初から納期の遅れが目立ち、発売直後で2026年6月納車予定となっていました。その後、発売開始からわずか1週間弱で納期は2027年にまでずれ込んでいます。



テスラはFSD移行プログラムの対象者について「当初の納車予定日が2026年3月31日以前だった顧客、テスラ側の遅延により納車が4月にずれ込んだ場合も含まれる」としていますが、「注文さえ済ませておけばいい」と考えたユーザーから「おとり商法のようだ」として苦情が出ています。なお、テスラは「FSD移行の資格を得る可能性がある」と記し、当初から逃げ道を用意していたことが指摘されています。

