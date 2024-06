2024年06月28日 12時00分 サイエンス

人はルックスが自分と同じくらいの異性と付き合うことが研究で裏付けられる



恋人のルックスが好きすぎて「ひょっとして自分は不釣り合いかも」と思いがちな人には朗報なことに、人は自分や異性の外見的な魅力をかなり正確に評価しており、男女ともに自分とお似合いの相手を結婚や交際の相手に選ぶ傾向があることがわかりました。



Dyadic secondary meta-analysis: Attractiveness in mixed-sex couples - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886924001909



We date, marry people who are attractive as we are, new analysis finds - News - University of Florida

https://news.ufl.edu/2024/06/attractiveness-ratings/







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する