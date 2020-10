2020年10月14日 21時00分 サイエンス

「長年連れ添った夫婦はだんだん顔が似てくる」という説は間違っていたと判明



「長年連れ添った夫婦はだんだん顔が似てくる」という説は世界中で広く受け入れられており、科学的に証明された事実であるかのようにいわれることもあります。この説についてスタンフォード大学の研究者らが豊富なデータとAIを用いて調査した結果が、科学誌のScientific Reportsに掲載されました。



Spouses’ faces are similar but do not become more similar with time | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73971-8



Do Couples Start Looking More Alike Over Time? New Study Finally Solves The Mystery

https://www.sciencealert.com/do-couples-start-looking-more-alike-over-time-a-new-study-finally-solves-the-mystery



Researchers crack question of whether couples start looking alike | Science | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/2020/oct/12/researchers-crack-question-of-whether-couples-start-looking-alike





長い間ともに暮らした夫婦の顔が似るという説は、ミシガン大学の社会心理学者らが1987年に発表した論文に基づいたものです。この論文では、12組のカップルの顔写真をボランティアに見てもらう実験を行った結果、「25年間連れ添った夫婦は時間が経過するにつれて顔が似てくる」との結論が得られたと説明されています。



また、研究チームは長年連れ添った夫婦の顔が似てくる理由について、「長年にわたり人生を共にしてきた相手の顔を無意識のうちに模倣した結果」だと主張。無意識のうちに配偶者の顔をまねすることで顔の筋肉組織が少しずつ変化していき、やがて顔の身体的特徴が類似してくる可能性があると研究チームは示唆しました。



この説は心理学の分野でも日常の文脈でも広く受け入れられていますが、スタンフォード大学の博士課程学生であるPin Pin Tea-makorn氏と計算心理学者のMichal Kosinski氏は、長年連れ添った夫婦の顔が似るという説を支持する証拠が乏しいと指摘。そこで、実際にこの説が正しいのかどうかを再調査することにしたと述べています。





Tea-makorn氏らはさまざまなオープンソースのデータを探し、517組ものカップルについて「結婚生活を開始した時の写真(結婚から2年以内)」と「数十年後に撮影された写真(結婚から20年~69年以内)」を収集しました。非白人や同性愛者については意味のある分析を可能にする十分なサンプルが得られなかったため、集められた夫婦は全て白人の異性愛者だったとのこと。



実験では、153人のボランティアに対して夫婦のうち一方の顔写真と、ペアとなる配偶者およびランダムに選ばれた5人の顔を含む計6人の顔写真を見せました。ボランティアは夫婦のうち一方の顔写真と比較して、6人の顔がどれほど似ているのかをランク付けしました。また、顔の類似性を認識する上で人間よりも優れている「VGGFace2」というアルゴリズムにも、同様のランク付けを行わせたそうです。





ボランティアとアルゴリズムによるランク付けを分析した結果、いずれのランク付けにおいても、「長年連れ添った夫婦の顔が似る」という説を支持する証拠は得られなかったと2人は述べています。この説は非常に広く受け入れられているため、「長年連れ添った夫婦の顔が似てくることを示す証拠を見つけられるだろう」と考えていたTea-Makorn氏にとって、結果は意外なものだったとのこと。



時間経過によって夫婦の顔が似ることは確かめられなかった一方で、2人は「ランダムに選ばれた相手と比較して、長年連れ添う夫婦の顔は結婚の開始時点で似ている傾向があった」と主張しています。これは過去の研究結果とも一致しており、「配偶者の顔は似ていますが、時間と共に収束することはありません」と、2人は述べています。





The Guardianは今回の研究について、過去の研究を振り返ってその妥当性をチェックすることの重要性を示していると指摘。Kosinski氏は、「間違いなく心理学の分野は更新が必要です」とコメントしました。