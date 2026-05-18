なぜ「脳移植」は不可能なのか？
「脳を健康な体に移植して延々と生き続ける」というアイデアはSFの世界でなじみ深いものですが、実際にアメリカの非営利団体・アルコー延命財団は将来的な脳移植技術の確立に備え、液体窒素による超低温で人間の頭部を保存しています。しかし、記事作成時点では「脳移植」は不可能だとのことで、科学系メディアのLive Scienceが課題や将来の展望について解説しています。
Why aren't brain transplants possible? | Live Science
https://www.livescience.com/health/neuroscience/why-arent-brain-transplants-possible
ウィスコンシン医科大学の神経外科助教であるマックス・クルコフ氏は、患者の体に心臓や肝臓を移植する場合とは異なり、脳を移植すると体の持ち主が変わると指摘。「あなたの主体性やアイデンティティは、あなたの脳の中に宿っているのです」と述べています。
クルコフ氏によると、依然として脳や脊髄を含む中枢神経系の神経間における信号伝達が確立されていないため、記事作成時点では脳を移植することは不可能だとのこと。
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in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
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