2026年05月18日 11時45分 ネットサービス

ファストファッション大手のSHEINがアメリカのファッションブランド・Everlaneを買収



「持続可能性」や「透明性」を掲げて2011年に創業したファッションブランド・Everlaneが、中国のファストファッション大手として知られるSHEINに売却されることがわかりました。



Everlane Is Selling Out… to Shein - Puck

https://puck.news/everlane-is-selling-out-to-shein/





'Cleaner Fashion' Brand Everlane Reportedly Being Sold to Fast-Fashion Company Shein - Just Jared - Celebrity News and Gossip | Entertainment

https://www.justjared.com/2026/05/17/cleaner-fashion-brand-everlane-reportedly-being-sold-to-fast-fashion-company-shein/



E-Commerce Giant Shein Buys Apparel Brand Everlane, Reports Say - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/e-commerce-giant-shein-buys-apparel-brand-everlane-reports-say



Everlaneは2011年、マイケル・プレイズマン氏とジェシー・ファーマー氏が創業したファッションブランドです。





プレイズマン氏は、カーネギーメロン大学を卒業したあとベンチャーキャピタルに勤務していたとき、大量生産・大量廃棄による自然環境破壊や劣悪な労働環境といった問題を抱えるアパレル業界に目をつけ、高品質でありつつ「持続可能性」や「透明性」を掲げたブランドとしてEverlaneを興しました。



当初は実店舗を持たずアメリカ国内でのネット直販に特化してベーシックブランドとして定着、日本を含む国外や実店舗の展開など、ビジネスの幅を大きく広げていました。



Everlane

https://www.everlane.com/





しかし、近年は業績不振に陥っており、2026年3月の時点で9000万ドル(約143億円)もの負債を抱え、投資家を探していました。



関係者によると、SHEINによる買収額は1億ドル(約159億円)で、すでに取締役会によって承認されているとのこと。なお、Everlaneには2020年から投資会社のL・キャタルトンが出資しており、今回の売却話の時点での筆頭株主はL・キャタルトンとなっています。

