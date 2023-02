アメリカのTwitter有料プラン加入者数はわずか18万、有料プランの年間収益は約37億円で借金返済には焼け石に水

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD

2023年02月07日

