2026年04月16日 11時40分 ネットサービス

YouTubeでショート動画を非表示にすることが可能に



YouTube公式アプリに、ショート動画を表示させないようにするオプションが追加されました。



YouTube now lets you turn off Shorts | The Verge

https://www.theverge.com/streaming/912898/youtube-shorts-feed-limit-zero-minutes



YouTube now lets you completely remove Shorts from feed - Dexerto

https://www.dexerto.com/youtube/youtube-now-lets-you-completely-remove-shorts-from-feed-3352583/



YouTubeアプリの設定には「時間管理」という項目があり、「ショートフィードの上限」というメニューがあります。これは設定した時間が経過するとショート動画のスクロールを止める機能です。





設定できる最小の時間はこれまで15分でしたが、新たに「0分」という設定が追加されていることが分かりました。





0分に設定してしばらく経過するとホーム画面からショート動画が削除されます。また「ショート動画タブ」をタップしてショート動画を再生しようとするとすぐさま「ショートフィードの上限に達しました」と表示されます。





この機能は子ども向けの視聴制限機能として追加されたもので、子ども用アカウントではない通常のアカウントから誰でも設定できます。



なお、海外メディアは「ショート動画タブも非表示になる」と報告していますが、編集部の環境ではタブは消えませんでした。





ちなみに、YouTubeショートのフィードでは、最大10枚の画像や文章を投稿できるようにするテストが始まっています。



YouTube test features and experiments - YouTube Community

https://support.google.com/youtube/thread/18138167?hl=en&msgid=425138368

