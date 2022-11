Twitter上でなりすましアカウントが大量発生したことにより大手広告代理店も「Twitterへの広告出稿の停止」を顧客に推奨している

・関連記事

Twitterが認証済みバッジを購入可能にしたことで公式になりすました偽アカウントが大量発生中 - GIGAZINE



月額1200円で認証済みバッジが買える「新生Twitter Blue」をイーロン・マスクが正式公開、灰色の公式チェックマークは即廃止に - GIGAZINE



Twitterの社員半数解雇の中に必要な人材や対象外の人が含まれていたとして会社に戻るよう声かけ - GIGAZINE



各メディアに報道された「Twitterを解雇されて追い出された2人のエンジニア」がいたずらだったと判明 - GIGAZINE



2022年11月13日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.