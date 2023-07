Twitter改めXが広告費を一定以上支払わないと金色認証マークを剥奪すると警告

・関連記事

TwitterがTwitter Blueユーザーに広告収益の分配を開始、数百万円を受け取る人も - GIGAZINE



Twitterが突然のAPIレート制限について「もし事前に通知すれば悪意ある攻撃者たちが検出を回避していたはず、API制限が広告に及ぼした影響は最小限」と主張 - GIGAZINE



Twitterに「全画面表示かつ音の鳴る動画広告」を導入する案をイーロン・マスク後任のリンダ・ヤッカリーノCEOが示す - GIGAZINE



Twitter上でネオナチのプロパガンダツイートの隣に大企業の広告が表示されているとの指摘 - GIGAZINE



Microsoft広告がTwitterを今後サポートしないと発表してイーロン・マスクが「訴訟の時間だ」と怒りのツイート - GIGAZINE





2023年07月26日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.