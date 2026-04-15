2026年04月15日 19時02分 レビュー

ライカ共同開発の2億画素カメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」の見た目を徹底チェック、専用グリップでデジカメ風に変身



ライカのブランドを冠する高性能カメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」が2026年3月5日に登場しました。Xiaomi 17 Ultraはカメラ性能の高さを特徴としており、別売りの専用ケースとグリップを装着することでカメラ風の見た目にカスタムすることもできます。そんなXiaomi 17 Ultraの実機を借りることができたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。



Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi 日本 | すべての仕様と機能

https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-17-ultra/



Xiaomi 17 Ultra本体と、別売りのXiaomi 17 Ultra Photography Kit Proの化粧箱が以下。Xiaomi 17 Ultraのカラーラインナップは「ブラック」「ホワイト」「スターリットグリーン」の3色で、特別モデルの「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も用意されています。今回は通常モデルのホワイトを借りました。





化粧箱に赤いライカのロゴがプリントされています。





これがXiaomi 17 Ultraです。ディスプレイの種類は「Xiaomi HyperRGB 有機EL」で、大きさは6.9インチ、解像度は2608×1200ピクセル、ピーク輝度は3500ニト。リフレッシュレートは1～120Hzの可変リフレッシュレートです。





ベゼル幅は実測で約1.5mm。





ディスプレイの上部には500万画素のインカメラを搭載しています。





背面はサラサラした質感。上部に大きな円形のカメラシステムを搭載しています。





背面カメラはメイン、望遠、超広角の3種で構成されており、3種のカメラを合わせて「VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.」という名前がついています。





カメラのスペックは以下の通り。望遠カメラは光学式ズームレンズを搭載しており、メインカメラと望遠カメラには光学式手ぶれ補正も備わっています。

メイン：センサーサイズ1インチ、5000万画素、焦点距離23mm(35mm判換算)

望遠：センサーサイズ1/1.4インチ、2億画素、焦点距離23mm(75～100mm判換算)

超広角：センサーサイズ1/2.75インチ、5000万画素、焦点距離14mm(35mm判換算)





カメラ部分の出っ張りは大きめ。





ボタンやポートをチェック。カメラの左側の面には音量調整ボタンと電源ボタンが並んでいます。





反対側には何もなし。





底面にはUSB Type-CポートとSIMカードスロットがあります。





天面には何も搭載されていません。





Xiaomi 17 Ultraの寸法は高さ162.9mm×幅77.6mm×厚さ8.29mmです。iPhone 17 Proと並べるとこんな感じ。





手で持ってみました。





カメラ部分の出っ張りが大きいので本体の下半分を重点的に持つことになり、少し不安定です。





重さは実測221gです。





Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Proも触ってみます。





箱の中にはグリップ、ケース、ストラップ、67mm径のフィルターを装着できるリング、シャッターボタンに取り付けるアクセサリー2色が入っていました。





グリップには録画ボタン、シャッターボタン、ダイヤルがついています。シャッターボタンの周囲にはレバーが付いており、レバーを回すとカメラアプリが起動する仕組みです。





グリップの内側にはUSB Type-C端子がついています。





Xiaomi 17 Ultraにケースを装着。





グリップも装着。





スマートフォンというよりデジタルカメラに近い見た目になりました。





グリップをつかんだ際に親指が当たる部分にはホルダーが設けられています。





しっかり握り込んでも親指をホルダーの上に置いておけるので、「握っているだけなのに画面をタッチしたと認識されて画面が切り替わってしまう」という問題を避けることができます。





アクセサリーボタンとストラップも装着。





Xiaomi 17 Ultraにケース、グリップ、アクセサリーボタン、ストラップを装着した状態の重さは352gでした。





カメラを構えているところを正面から撮影するとこんな感じ。まったくスマートフォンには見えず、ライカのロゴが目立つ仕上がりです。





Xiaomi 17 Ultraは公式オンラインストアやAmazon.co.jpなどで販売されています。RAM16GB・ストレージ512GBの場合、Amazon.co.jpで19万9800円で入手できます。



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Xiaomi 17 Ultraでいったいどんな写真を撮影できるのか検証するレビュー記事を後日公開予定なので乞うご期待。



＜つづく＞

