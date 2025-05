Snapdragon 8 Eliteとライカブランドのカメラを搭載したハイスペックスマートフォン「Xiaomi 15」外観レビュー

・関連記事

Samsungの「Galaxy S25 Ultra」が届いたので一足先にフォトレビュー - GIGAZINE



Google純正スマホ「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」の外観を詳しく撮影してみたレビュー、開封した実物はこんな感じ - GIGAZINE



AIを活用して撮影や視聴体験を高めたというソニーのフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VI」と長持ちバッテリー搭載のミッドレンジ機「Xperia 10 VI」外観レビュー - GIGAZINE



ライカブランドのクアッドカメラ&専用グリップでスマホカメラの限界に挑んだ「Xiaomi 14 Ultra」の外観を徹底チェック - GIGAZINE



世界最薄の折りたたみ式スマホ「Find N5」外観レビュー、ハッセルブラッドのカメラやSnapdragon 8 Eliteも搭載したハイエンドスマホ - GIGAZINE



「iPhone 16」速攻フォトレビュー、iPhone 15やPixel 9と比べてサイズや重量はどう違うのか? - GIGAZINE



「iPhone 16 Pro」フォトレビュー、iPhone 15 ProやiPhone 16と大きさや画面サイズを比べてみた - GIGAZINE



税込10万円以下の廉価版モデル「iPhone 16e」速攻フォトレビュー、歴代iPhone SEとサイズや重さも比較してみた - GIGAZINE



2025年05月31日 19時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Appearance review of the high-spec smart….