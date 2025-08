Samsungの折りたたみ式スマホ「Galaxy Z Fold7」＆「Galaxy Z Flip7」の外観を撮影してみたよレビュー、横折りタイプと縦折りタイプでスペックも結構違う

・関連記事

スマホとタブレットのいいとこ取りな折りたたみスマホ「Samsung Galaxy Z Fold3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



ガラケーのように折りたためるスマホ「Samsung Galaxy Z Flip 3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



2億画素のカメラを搭載した「Galaxy S25 Ultra」でいろいろ撮影してみたよレビュー、100倍ズームや色味合わせ機能など充実のカメラ機能 - GIGAZINE



「Galaxy S25 Ultra」の処理性能やバッテリー性能を測定してみたよレビュー、1時間で96%まで充電可能&YouTubeを14時間連続再生可能 - GIGAZINE



MediaTek製SoC搭載タブレット「Galaxy Tab S10+」&「Galaxy Tab S10 Ultra」の性能をQualcomm製SoCを搭載した旧世代モデルと比べてみたよレビュー - GIGAZINE



1つのディスプレイに2つの画面を表示できる「Google Pixel Fold」実機使用レビュー、折りたたみスマホというより「2つ折りできるタブレット」な印象 - GIGAZINE



2025年08月06日 00時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article We took a look at the exterior of Samsun….