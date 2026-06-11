2026年06月11日 15時30分 レビュー

デザインが一新されたソニーのフラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」外観レビュー、黄金のOREテクスチャはどんな手触りなのか？



ソニーは2026年5月13日に「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売しました。Xperia 1 VIIIはSoCにSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用しているほか、望遠カメラのセンサーサイズが前世代モデルの約4倍になったり、新設計のスピーカーユニットを搭載していたりと中身が進化したほか、デザインも一新されてXperiaシリーズのフラッグシップモデルにふさわしいスマートフォンとなっています。ソニーからXperia 1 VIIIの実機を借りることができたので、まずはその見た目をじっくりチェックしてみました。



Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニー

https://www.sony.jp/xperia/products/xperia1m8/



今回借りたXperia 1 VIIIはストレージ256GB・RAM12GBモデルで、本体色はネイティブゴールドです。化粧箱はこんな感じで、再生紙製の質素なデザイン。





内容物はXperia 1 VIIIのみで、ケーブルや充電器は付属していません。





Xperia 1 VIIIのサイズは幅約74mm×高さ約162mm×厚さ約8.3mm。長辺152.8mmのPixel 10 Proと並べて大きさを比べたところ。





カメラバンプ部分をじっくり見てみました。超広角(16mm)・広角(24mm)・望遠(70mm)の3眼構成で、レンズの1つにカール・ツァイスのロゴがあしらわれています。また、マウント部分には「SONY」とロゴが刻まれていました。





カメラバンプ部分が背面から少し飛び出していたのでその高さを測ってみると、実測で2.5mmでした。





画面は6.5インチ有機EL Full HD+ディスプレイ。HDR対応で、リフレッシュレートは1～120Hzの可変となっています。





ディスプレイ上部にはフロントカメラと近接／照度センサー。





左側面には「XPERIA」というロゴがあしらわれています。アンテナラインは樹脂製。





右側面にはローレット加工が施された大型の物理シャッターボタン、指紋センサー内蔵の電源ボタン、音量／ズームボタンがあります。





底面にはSIMカード/microSDカードトレイ、通話用のマイク、USB Type-C端子ポート。





天面にはマイクと3.5mmオーディオ端子のヘッドセット接続ポートが配置されています。





重さは実測で200gで、一般的なスマートフォンとしてはやや重め。





Xperia 1 VIIIの本体表面には、Xperia 1 VIIIのために独自開発された「OREテクスチャ」という処理が施されています。磨いていない金属や石のようなざらざらとした触感で、持っていてつるりと滑ってしまうことはなさそう。





側面の「XPERIA」のロゴをマクロ撮影してみたところ。表面が細かい凹凸で覆われていることがわかります。





背面のパネルやカメラバンプ部分にもOREテクスチャが施されていますが、背面パネルは凹凸の細やかさが側面と少し異なる印象で、金属というよりも和紙を触っているような感触に近いかも。





カメラバンプ部分はこんな感じ。





マクロ撮影すると、背面パネルの凹凸パターンが側面のものと少し異なることがわかりました。





今回はXperia 1 VIII本体と同時に、純正の専用ケース「Style Cover with Stand for Xperia 1 VIII」も借りることができました。





装着するとこんな感じ。純正の専用ケースにもざらっとした質感が再現されていますが、樹脂素材ということもあって金属製の本体と比べてより滑りにくい持ち心地。ケース自体にも薄く色がついていますが、ネイティブゴールドとマッチしています。





ケースを装着したことでカメラバンプ部分の段差がなくなり、面一になりました。





また、背面には開閉式のスタンドが備わっており、横置きや縦置きが可能になります。





左側面はこんな感じ。





右側面。物理シャッターボタンと音量／ズームボタンはカバーで覆われており、中央にある指紋センサー内蔵の電源ボタンの部分は穴が空いていました。





カバー内側からシャッターボタン部分や音量／ズームボタンを見ると、問題なく押せるように立体的な構造となっています。





実際に指で押す分にはこんな感じ。カバーをつけた状態でもシャッターボタンや音量／ズームボタンはしっかりと押しやすく、横持ちでカメラ撮影をする前提のデザインになっていることがよくわかります。





天面はマイクとヘッドホン端子部分に穴。





底面のマイクとUSB Type-C端子ポート部分も穴が空いています。





装着するとディスプレイはこんな感じで、画面の端を覆うことはありません。ベゼル部分が約1mmほど盛り上がっているので、画面を下にして机に置いてしまっても傷がついてしまうリスクはわずかに減るかも。





ケースには指にひっかけて固定するためのスマホリングのストラップが付属しています。ケース左下のストラップホルダーに通せば、以下のように持つことができます。





なお、ケースとスマホリングストラップを装着した状態で重さを測ると、244gでした。





次はベンチマークアプリを使ってXperia 1 VIIIの性能をチェックした結果を記事にする予定なので乞うご期待。



Xperia 1 VIIIは2026年6月11日(木)発売で、Amazon.co.jpでも注文可能。価格は最低構成のストレージ256GB・RAM12GBのモデルで税込23万5400円、最高構成のストレージ1024GB・RAM16GBのモデルで税込29万9200円でした。また、純正専用ケース「Style Cover with Stand for Xperia 1 VIII」は税込5500円でソニーストアから購入できます。



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