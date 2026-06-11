2026年06月11日 14時19分 ゲーム

ゲームファンが『GTA 6』予告映像の近日公開を「開発スタジオ本社の酸素濃度や音響ノイズやタバコの吸い殻を徹底監視」して予想



ゲームスタジオ・Rockstar Northが開発するオープンワールド型の人気アクションゲーム『グランド・セフト・オートVI(GTA6)』は2026年11月9日に発売される予定で、記事作成時点でトレーラームービーが2本公開されています。そして、「第3弾トレーラー公開は近い」と主張する人物がRockstar North本社周辺で独自の監視データを集めたとオンライン掲示板サイトのRedditに投稿し、注目を集めています。



HQ oxygen analysis. Executives working weekends. : r/GTA6unmoderated

https://www.reddit.com/r/GTA6unmoderated/comments/1tz1f1l/hq_oxygen_analysis_executives_working_weekends/



Overenthusiastic GTA 6 fan claims to be monitoring oxygen levels, acoustic noise from the bushes at Rockstar North HQ — promises trailer 3 launch is imminent based on heightened activity | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/console-gaming/overenthusiastic-gta-6-fan-claims-to-be-monitoring-oxygen-levels-acoustic-noise-from-the-bushes-at-rockstar-north-hq-promises-trailer-3-launch-is-imminent-based-on-heightened-activity



投稿者は「業務時間外に本社で幹部がマーケティングやトレーラー3について話し合っているのではないか」と疑っていたと述べています。そのうえで、週末に酸素濃度が低下したことが自身の見立てを裏付けるデータだと主張しています。



以下が投稿されたグラフの画像。「O2 Concentration Monitor」というタイトルがつけられており、Rockstar North本社周辺の複数地点で酸素濃度を測定した結果がまとめられているとのこと。大気の基準値を20.91％とし、6月4日は20.28％、6月5日は20.04％、6月6日は19.98％まで低下したと投稿者は主張しています。





また、投稿者は音響およびデシベル測定機器を以前に設置したものの、誰かに持ち去られてしまったとのこと。投稿者によればこの音響測定機器は後日回収に成功したそうで、会議室があると推測する建物北西側の音量を追跡しつつ、酸素濃度も同時に確認できるようになったとしています。さらに「コーヒーの消費量よりも開発現場のストレスを推測する材料として有効だ」として、本社前に残されたたばこの吸い殻の数も数え始めたと報告しました。





投稿者によると、一般的な喫煙者の平均喫煙本数を15本とみなし、当日は19時間で71本の吸い殻が確認できたとのこと。周辺に11台の車があったことを踏まえ、喫煙者比率を高めに見積もっても通常のほぼ2倍にあたるとして、現場のストレスが高まっていると論じました。加えて、建物に出入りする靴の種類も高級なものが増えてきたため、幹部クラスの出入りが激しくなっていると指摘しました。



投稿者はこれらの調査結果から、「第3弾のトレーラー公開は近い」と結論づけています。





Redditではこの行動を面白がる反応がある一方で、根拠の弱さや行き過ぎを指摘する声も目立ちます。「屋外の酸素センサーは車両交通や周辺環境の影響を受けやすく、数カ月分の比較データや屋内での固定測定がなければ、本社内の人数変化を示す証拠にはなりにくい」という指摘もありました。



ハードウェア関連ニュースサイトのTom's HardwareはこのReddit投稿について「手の込んだいたずらである可能性もある」としつつ、仮に事実であれば「GTA6」を巡るファンの熱狂が異例の水準に達している例だと述べました。ただし、酸素濃度や音響、駐車場の車両などのデータが第3弾トレーラー公開と実際に関係するかは疑わしく、投稿者の行動には大きな飛躍があると批判しています。





Tom's Hardwareは「茂みに隠れたり、マイクを設置したり、車の出入りを監視したり、酸素濃度を測ったりといった行為は仮に厳密には合法だとしても合理的で正当なものではない」と批判しています。また、GTAコミュニティ内でも「不必要で危険なほど執着的」とする声が出ていると述べ、たとえゲームの続報を求める気持ちがあっても現実の人々の監視まではやるべきではないという見解を示しました。



なお、こうした「外部に与える影響から組織内部の動きを予想する」という方法はRockstar Northが初めてではなく、「アメリカにとって何か重大な出来事が発生すると、国防総省(ペンタゴン)の職員が近くのピザ屋に出前を注文する」というペンタゴン・ピザ理論に基づき、ピザ屋の繁忙から国家危機を推測する人も存在します。



「ペンタゴンへのピザ配達数が増えると軍事作戦が実行される前兆」という説が本当かどうか観察できる「Pentagon Pizza Index」 - GIGAZINE

