2026年06月10日 14時00分 ネットサービス

匿名性重視メッセージアプリのSignalが「イギリス政府が全スマホのスキャンを要求している」と非難



オンライン上で子どもを保護するため、イギリス政府はサービス事業者にユーザーの年齢確認を義務づける「オンライン安全法」を導入しています。そんな中、エンドツーエンド暗号化による匿名性に定評のあるメッセージアプリのSignalが、「イギリス政府はすべてのデバイス上のコンテンツについて年齢確認とスキャンを要求している」として非難する声明を発表しました。



Surveillance Is Not Safety: A statement on the UK's latest threat to privacy - 2026-06-08-uk-surveillance-is-not-safety.pdf

(PDFファイル)https://signal.org/blog/pdfs/2026-06-08-uk-surveillance-is-not-safety.pdf





Our statement on the UK government’s demand that all content on all devices sold or used in the country be scanned, on the presumption of nudity, using a dystopian combination of age verification and content scanning. This proposal will not safeguard children. It endangers us… — Signal (@signalapp) June 8, 2026



Signalは2026年6月8日に発表した声明で、「子どもたちは安全に守られ、大切に育てられる権利を持っています」「子どもたちはすべての人と同様に、プライバシーという人権を享受する権利を持っています。イギリス政府は、イギリスで販売または使用されるすべてのデバイス上のコンテンツを、年齢確認とコンテンツのスキャンというディストピア的な組み合わせを用い、『ヌードが含まれている』という前提でスキャンすることを要求しています。これは子どもたちを守ることにはなりません」と主張しています。



イギリスではすでに、未成年にとって不適切な可能性があるサービス事業者に対し、顔認識や銀行情報の確認といった方法によるユーザーの年齢確認が義務づけられています。イギリス政府はこれに加え、スマートフォンやPC上で裸体の画像を自動的に検知し、ブロックするソフトウェアの導入をテクノロジー企業に強く推奨する方針です。



イギリス政府はAppleやGoogleに対し、「ユーザーが成人と確認されない限り、裸体を含む画像が画面に表示されるのをデフォルトで防ぐ」機能の導入を求めていると報じられています。



イギリス政府がAppleやGoogleに「性的画像をOSレベルで検知する」機能をスマートフォンに実装するよう求める方針 - GIGAZINE





Signalは、コミュニケーションは人間にとっての基本的権利であり、コミュニケーションを行使するために年齢確認やスキャンを求めるイギリス政府の提案は危険だと主張。大量監視や検閲といった能力がひとたび構築されれば、最初の約束にかかわらずその適用範囲は拡大され、政府が「脅威」あるいは「有害なコンテンツ」と見なすものを、イギリス国内か国外かを問わず監視するためのツールになるだろうと非難しています。



Signalは「歴史が示す通り、これらの技術がいったん導入されれば、監視対象となるコンテンツや人々の範囲が必然的に権威主義的な拡大を遂げることは明白です。また、こうしたツールが人々を自動で政府当局に通報するために悪用されることもわかっています」「この提案は子どもたちを安全に守るものではありません。子どもの安全とは十分な資金を投じた教育、充実した社会福祉サービス、そして現政権が熱心に取り入れているAIテクノロジーおよびプラットフォームに対する、実効性のある規制といったものです」と述べました。

