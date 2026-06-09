2026年後半に発売されるNintendo Switch 2向けソフトを中心に最新情報を発信しまくる「Nintendo Direct 2026.6.9」まとめ
任天堂が2026年後半に発売されるNintendo Switch 2／Nintendo Switch向けソフトに関する情報を中心に発信する「Nintendo Direct 2026.6.9」を、2026年6月9日23時から配信しました。
Nintendo Direct 2026.6.9 | 任天堂
https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260609/index.html
6月9日（火）23時より「Nintendo Direct 2026.6.9」を配信します。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 8, 2026
2026年後半に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフトの情報をお届けします。配信時間は約50分です。#NintendoDirectJP #NintendoSwitch2 #NintendoSwitchhttps://t.co/W6zXCeqZuf
配信のアーカイブは以下。
Nintendo Direct 2026.6.9 - YouTube
オール新作80種類以上のリズムゲームを収録した「リズム天国 ミラクルスターズ」は、2026年7月2日発売。予約受付中で、販売価格は税込6500円。Nintendo SwitchでもNintendo Switch 2でもプレイ可能なタイトルです。
リズム天国 ミラクルスターズ 紹介映像 - YouTube
鬼武者シリーズ最新作の「鬼武者 Way of the Sword」がNintendo Switch 2にも登場。2026年9月25日発売です。
鬼武者 Way of the Sword [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ルフィの麦わら海賊団でコックを担当するサンジの出身レストランであるバラティエの2号店を出店するというゲーム「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」は、2026年10月22日発売。Nintendo SwitchでもNintendo Switch 2でもプレイ可能です。
ONE PIECE 海のごちそうレストラン [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
信長の野望シリーズ最新作の「信長の野望･飛翔」は、今冬発売予定。
信長の野望･飛翔 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
自在にカスタマイズ可能な武器と特性の切り替えが可能な義手で戦いに挑む「Lies of P」と、前日譚のDLCを収録した「Lies of P：コンプリート エディション」は、2026年8月6日配信開始。パッケージ版は2026年10月2日発売です。
Lies of P：コンプリート エディション [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
2人プレイ専用の協力アドベンチャー「オービタルズ」は、2026年9月3日発売。
オービタルズ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
シリーズ最新作の「Star Fox」は2026年6月25日発売で、価格はパッケージ版が税込6480円、ダウンロード版が税込5480円です。体験版も配信開始です。
Star Fox [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
マーベラス×ヴァニラウェアによる和風アクションRPG「朧村正怪奇譚」は2027年初頭発売予定。
朧村正怪奇譚 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「ぽこ あ ポケモン」の世界が海にも広がる無料アップデートが発表されました。無料アップデートの配信は2026年8月を予定しています。さらに、有料追加コンテンツである「エキスパンションパス」の配信も決定。エキスパンションパスは「Nintendo Direct 2026.6.9」配信後から販売開始で、価格は税込4400円。エキスパンションパスでは、第1弾として2026年8月からブクブクうみぞこの街に行けるようになり、2026年冬に第2弾として新機能追加が行われ、2027年に第3弾として新しい街が追加されます。
ぽこ あ ポケモン 無料アップデート & エキスパンションパス [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ファイアーエムブレム 風花雪月の続編となる「ファイアーエムブレム 万紫千紅」は、2026年9月17日発売です。通常版の他に、さまざまな特典がセットになったDagdan Collectionも販売予定です。
ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ニンジャラがオープンワールドゲームに進化した「ニンジャラ２ 未知なる惑星」は、2027年春発売。
ニンジャラ２ 未知なる惑星 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ニンテンドークラシックスで遊べる歴代のドンキーコングタイトルにさまざまなお題が設定され、クリアすると特別なカードがゲットできる「Nintendo Switch Online DKチャレンジ」が、2026年6月10日10時から9月1日16時59分までの期間限定で登場します。
Nintendo Switch Online DKチャレンジ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ドンキーコング バナンザの有料追加コンテンツである「DKアイランド＆エメラルドラッシュ」に、ドンキーコングの衣装がマリオとルイージになるコラボイベントが開催されます。
ドンキーコング バナンザ DKアイランド＆エメラルドラッシュ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
Vampire Survivors制作陣による最新作「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」は、2026年配信予定。
呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
サンリオキャラクターが集まる世界でアバターをつくって遊ぶ「サンリオ パーティランド」は、2026年10月29日発売。
サンリオ パーティランド [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
2000年に発売された「テイルズ オブ エターニア」のリマスター版となる「テイルズ オブ エターニア リマスター」は、2026年10月15日発売。
テイルズ オブ エターニア リマスター [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
競走馬育成ゲームであるダービースタリオンシリーズの最新作となる「ダービースタリオン２」は、2026年9月24日発売。
ダービースタリオン２ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
アトリエシリーズ最新作となる「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」は、2027年初頭発売予定。
カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「ゼノブレイド」シリーズ3タイトルすべてにNintendo Switch 2 Editionが登場。
「ゼノブレイド」シリーズ Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
ゼノブレイドシリーズ最新作となる「ゼノブレイド ジェネシス」は、2027年発売です。
ゼノブレイド ジェネシス [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「Nintendo Switch Sports Resort」がNintendo Switch 2に登場します。ボクシング・ピンポン・アーチェリー・テニス・バレーボール・ボウリング・バスケットボール・ゴルフ・ゆび相撲・スケートボード・マリンバイク・プロペラ飛行機・なわとびという全12種類のスポーツが楽しめます。2026年10月22日発売。
Nintendo Switch Sports Resort [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen」は2026年10月9日発売予定。
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「Stellar Blade」は2026年発売。
Stellar Blade™ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2」は2026年10月8日発売。
地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
東方紅魔郷のリメイク版となる「東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.」は、2026年9月10日発売。
東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil. [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
HD2Dで描かれるFINAL FANTASYシリーズ最新作「FINAL FANTASY RESONANCE」は、2026年10月22日発売。
FINAL FANTASY RESONANCE [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「冒険家エリオットの千年物語」は2026年6月18日発売。「Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition」は2026年6月23日発売。「GRANBLUE FANTASY: Relik - Endless Ragnarok」は2026年7月9日発売。「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は2026年7月9日発売。「カルドセプト ビギンズ」は2026年7月1日発売。「亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition」は2026年7月16日発売。「Fit Boxing 3-Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition」は2026年7月16日発売。「Ratatan」は2026年7月16日発売。「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」はダイレクト終了後配信開始。
もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
モンスターを仲間にするドラゴンクエストモンスターズシリーズの最新作「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」は、2026年12月3日発売。
ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
フロム・ソフトウェアの最新作となる「The Duskbloods」のクローズドネットワークテストが2026年夏実施予定です。
The Duskbloods [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
スプラトゥーンシリーズ初のスピンオフアクションゲーム「スプラトゥーン レイダース」は、2026年7月23日発売。パッケージ版が税込7480円、ダウンロード版は税込6480円です。
スプラトゥーン レイダース [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
UNDERTALEのパラレルストーリー「DELTARUNE」のチャプター5が6月25日に配信開始。
DELTARUNE [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
アトラスの「メタファー：リファンタジオ」がNintendo Switch 2にも登場。2026年11月12日発売です。
メタファー：リファンタジオ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
マインクラフトがNintendo Switch 2にも登場。2026年発売。
Minecraft [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「Denshattack!」は2026年7月16日発売。「テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...」は2026年7月30日発売。「テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game Nintendo Switch 2 Edition」は2026年7月30日発売。「ほの暮しの庭」は2026年7月30日発売。「STEINS;GATE RE:BOOT」は2026年8月20日発売。「ブリガンダイン アビス」は2026年8月27日発売。「METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2」は2026年8月27日発売。「ファイナルファンタジーXIV」は2026年8月中に先行プレイ開始。「アナザーエデン ビギンズ Nintendo Switch 2 Edition」は2026年9月17日発売。「空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition」は2026年9月17日発売。
もうすぐ発売! ソフトラインナップ その2 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
キングダムハーツシリーズをまとめて楽しめる「KINGDOM HEARTS Collection [I~III]」は、2026年10月8日発売。
KINGDOM HEARTS Collection [I~III] [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
「KINGDOM HEARTS IV」のNintendo Switch 2でのリリースも決定。
KINGDOM HEARTS IV [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube
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