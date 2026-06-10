2026年06月10日 18時37分 ヘッドライン

2026年6月10日のヘッドラインニュース



六志麻あさ原作・業務用餅作画の同名漫画を原作とするテレビアニメ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～？」が2026年10月から放送されることが発表され、ティザービジュアルとPVが公開されました。



アニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』

https://sh-anime.shochiku.co.jp/chiifuyo-anime/



TVアニメ『チー付与』ティザーPV - YouTube





ティザービジュアルはこんな感じ。





キャストは以下の通り。漫画版のオリジナルキャラクターでありながらあまりにも強烈な存在感を放つ暗殺の母役を、女優・タレントの柴田理恵さんが務めます。





また、監督は『パリピ孔明』『真夜中ぱんチ』で注目を集めた本間修監督、シリーズ構成は『パリピ孔明』『スキップとローファー』の米内山陽子氏が担当することも併せて発表されました。



©六志麻あさ・業務用餅・kisui・講談社／「チー付与」製作委員会



ちなみに過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

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【共同発表】昆虫の嗅覚を利用し、尿の“におい成分”を細胞で読み取る～がん関連揮発性物質候補を検出するバイオハイブリッド型匂いセンサを開発～（発表主体：神奈川県立産業技術総合研究所） - 東京大学生産技術研究所



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

スーダン出身の難民による刺傷事件きっかけに反移民デモ、一部暴徒化 英領北アイルランド 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



QR乗車券、JR東日本が27年春に導入 「通す」から「かざす」に：朝日新聞



ウクライナ優勢は続くか、小泉悠氏に聞く 「軍事屋」がみるシナリオ：朝日新聞



爆死はロシア国防省の幹部か 独立系メディアが報道|47NEWS（よんななニュース）



日銀利上げ1.0%へ 6月決定会合、物価高を抑制 国債購入、減額停止で調整 - 日本経済新聞



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夜の遊園地で大規模合コン 男女4000人が参加、アトラクションは「異性と一緒に」 - 産経ニュース



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「よっぽど逃げたかったんだろ」高市首相 ネットで広がった“エア腕時計”説…有名映画評論家も指摘 | 女性自身



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主「予算1万円で新千歳空港を楽しむ方法を模索、オススメ情報教えて」→1年ぶりに新千歳空港1万円企画開始… 今回もみなさんから情報が続々 #1万円を握りしめて新千歳空港へ行く - Togetter



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構造の問題に加えて、優秀な人材が流出した結果、家電メーカーの酷い話がこちら「『俺を誰だと思ってるんだ！』と言ってクリーンルームにスーツ姿のまま凸」 - Togetter



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隣に民泊があって、覚えのない荷物がバンバン届いて非常に迷惑…どうしてこんなことになるのか、宿泊者だけでなく住所のからくりもあった - Togetter



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「ボディバッグおじさん」が盛り上がっているが、結局男が身に着けて似合うバッグを発明できなかったファッション業界全体の敗北だと思う→本当におじさんに合うバッグはないのか？で議論 - Togetter



イオンモールおじさんが話題になっているが、2013年の『ブルーシャツにベージュのチノパン合わせる大学生』がおじさんになっただけ説 - Togetter



もしバイト先の店長から頼まれて口座を作ったが、「その銀行だと手数料がかかるため、作り直して欲しい。今回作った口座は買い取って処分するから」と言われたらどうする？ - Togetter



農家だが、下の田んぼに水が来ない理由がこれ→「世が世なら血を見る抗争に」「これが本当の『我田引水』」 - Togetter



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「人生何周目なんだろう」 助産師さんに子どもが「お腹が空くと手挙げて教えてくれる」と言われて見に行ったら、ホントに1人で挙手してた - Togetter



知らなかったでは許されないぞ… 隣の家から除草剤が流れ出して、田んぼの稲が枯れ始めた話「これはさすがにひどすぎて草も生えない…」「普通に損害賠償請求案件」 - Togetter



松屋で電子決済をしたら機械がエラーを吐いたので店員に声をかけたら「隣使えるでしょ！」とキレられた…なので即座にド正論パンチをかましてしまった話 - Togetter



ペット禁止の部屋で猫を飼っていた女性から「退去するので、猫を飼っていた痕跡を一切消してほしい」と依頼されたが、痕跡を消すのは違反を隠す手伝いになるので無視した話 - Togetter



アメリカで生きていると、日本における義務教育のレベルの高さ、集団行動ができる文化、お天道様が見てるみたいな高いモラル、スンゲェ事だったなと痛感する→これで国が貧しくなるのは、世界七不思議すぎる - posfie



「大山はマジで登らない方が良い」 鳥取県の大山へ注意を呼びかける投稿が話題に、風景と温泉とラーメンとビールが充実していて、帰るに帰れなくなる「牛乳も危険」 - Togetter



岸田メル氏「台湾の人へ。明日から数日台北なんですが、ここ行くべき！みたいな場所ってありますか？台北からちょっと遠くてもOKです！」→続々と有益な情報が寄せられる - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

5台のルール無用マシンで魔改造コース最速を決める - ニコニコ動画





激安ドラッグレースラジコンは破壊される運命から逃れられなかった【VRX BLITZ RH2016】 - ニコニコ動画





チャットGPTに相談し恐喝額「15万円」決める 元交際相手の男子高校生に暴行・恐喝未遂疑いで少女ら5人逮捕 東京・八王子市｜FNNプライムオンライン



「速く作る」から「正しく作る」へ ─ AI活用レベル3段階のロードマップ｜AI Engineering Summit Tokyo 2026 登壇レポート - Findy Tech Blog



旦那と家電量販店に行ったら、突然カメラを持った人と綺麗な女性に取材で声を掛けられた…旦那は断ったのに、返事をしていないポスト主にカメラを向けられ、嫌な気分になった - Togetter



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「Claude Fable 5」 アンソロピックのミュトス級の新AI、一般提供 - 日本経済新聞



敵は、あなたに嘘を信じさせなくてもいい ——「パーセプション・ハッキング」という情報戦｜一田和樹のメモ帳



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ネットに蔓延るサポート詐欺について (その1 観察編) - コーヒーサーバは香炉である



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新名神6人死亡事故、運転の女は直前にTikTokで料理動画スクショ試みる - 産経ニュース



お知らせ | Luup（ループ） | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ



6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました。本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです。

亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

現在、警察による捜査が進められております。当社としては捜査に全面的に協力するとともに、今回の事故を重く受け止め、交通安全対策や啓発活動に、より一層注力してまいります。



メモリが潤沢ではないPCでローカルLLMにコーディング質問した結果



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）









とらのあなは「愛」を失った経営判断を下していったがゆえに今の惨状があるのではないか…10年前までのとらのあなは確かに「愛」があった - Togetter



万屋【ソフトウェアトーク】 - ニコニコ動画





万屋おまけ。 - ニコニコ動画





Nintendo Switch 2 用ソフトウェア 『The Duskbloods』のネットワークテストを2026年夏に実施いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/FxKycLgSfu — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2026年6月9日



NEWS : ネットワークテスト実施決定 - The Duskbloods OFFICIAL SITE | ダスクブラッド オフィシャルサイト











漫画家が、単行本を買って当選した人だけを対象としたサイン会の翌日に、ゲリラサイン会を行ったことに賛否両論「落選した地方民が報われなさすぎる」「せっかくの好意なのに」 - Togetter





KFCコラボ in ナタ pic.twitter.com/NVVEqJ7KYu — まぎょ (@magyogyo8931) 2026年6月9日





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アニメ化55周年記念『ルパン三世傑作選』

2026年10月期に放送決定！

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過去最大規模の

人気エピソード投票企画がスタート！



対象となるのはTVシリーズ316エピソード



本日より投票が開始され

選ばれたエピソードが放送されます！



📺2026年10月期

『ルパン三世傑作選』https://t.co/SRhSiyNRew pic.twitter.com/IZtp8uLCzk — 日テレ (@nittele_ntv) 2026年6月9日

















チュートリアル読まない人が割と嫌われてるのってまぁ配信者だと思うけど、それを見る視聴者側が



｢自分の好きなゲームプレイしてるけど自分でチュートリアル読み飛ばしてミス連発してイライラして、ゲーム側に落ち度があるみたいに文句ばかり言ってる｣



という様を何度も見てるからだと思うんよね… — B (@Black_Blatt) 2026年6月8日



TVアニメ「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」PV第3弾 | ClevatessⅡ - YouTube





TVアニメ「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」ダイジェスト映像｜第2期は7月8日（水）より放送＆配信開始！ClevatessⅡ - YouTube





TVアニメ『勇者刑に処す』×SPYAIR「Kill the Noise」スペシャルコラボレーションMV - YouTube





第10話 憑依鎮魂歌「」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）＆宮田零歌（CV：佐藤利奈）|TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』 - YouTube





ROCKETクライマックスPV｜アニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズン第3クール毎週木曜日22時よりTOKYO MXほかにて放送中！ - YouTube





TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』本予告／オープニングテーマ：milet「Sunny」／7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送開始 - YouTube













『スプラトゥーン レイダース』の最新映像を公開。『スプラトゥーン3』ではさまざまなイベントも開催。 | トピックス | Nintendo







スプラトゥーン3 更新データ｜Nintendo Switch サポート情報｜任天堂サポート





























Nintendo Switch 2 本体とダウンロード版のソフトが一緒になった「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット」は、ソフトと同日、2026年7月23日（木）発売。#スプラトゥーンレイダース #NintendoDirectJP pic.twitter.com/43ijEYm1OE — 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2026年6月9日



【💐7月7日放送開始💐】TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』第2弾PV - YouTube





『ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター』 発売日発表トレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 - YouTube





『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』プロモーション映像 - YouTube





『鬼武者 Way of the Sword』 Nintendo Switch 2 紹介トレーラー - YouTube





『朧村正怪奇譚』発表トレーラー - YouTube





ONE PIECE 海のごちそうレストラン｜アナウンスメントトレーラー - YouTube





『Dragon's Dogma 2: Dark Arisen』 Announcement Trailer - YouTube





『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』発売日発表トレーラー - YouTube





『ファイナルファンタジー レゾナンス』アナウンストレーラー - YouTube





『ファイナルファンタジー レゾナンス』プロデューサーメッセージ - YouTube





KINGDOM HEARTS Collection [I～III] Announce Trailer - YouTube





KINGDOM HEARTS IV – Teaser Trailer | June 2026 - YouTube





ドンキーコング バナンザ DKアイランド＆エメラルドラッシュ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





Nintendo Switch Online DKチャレンジ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





ニンジャラ２ 未知なる惑星 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





ファイアーエムブレム 万紫千紅 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





ぽこ あ ポケモン 無料アップデート & エキスパンションパス [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





Star Fox [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





オービタルズ [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





Lies of P：コンプリート エディション [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





信長の野望･飛翔 [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





リズム天国 ミラクルスターズ 紹介映像 - YouTube





Minecraft [Nintendo Direct 2026.6.9] - YouTube





『メタファー：リファンタジオ』Nintendo Switch 2 版「ファーストトレーラー」 - YouTube





『信長の野望･飛翔』ティザー映像 オリジナルVer. - YouTube





【たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！】祝！ほよーじょ お披露目ビデオ - YouTube





『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』デビュートレーラー - YouTube





『ユミアのアトリエ』Nintendo Switch 2 Edition PV - YouTube





『オーバーウォッチ』 | 終着駅 | シオン・ヒーロー・トレーラー - YouTube





フォートナイト Days of Play PlayStation カップ Finals ASIA バトルロイヤル - YouTube





Nintendo Switch™ 2 版『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』アナウンストレーラー - YouTube





『Call of Duty: Modern Warfare 4』 | DMZ公開トレーラー - YouTube





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「力技で５億点出してくるとか思わねぇじゃん」 アニメ版「チー付与」の暗殺の母役が柴田理恵さんに決定、舞台や声優の経験も豊富で、もはや期待しかできない - Togetter



陽キャっぽいヒトに好きなアニメを聞かれて「進撃の巨人」と答えたら「無難な答えしたやろ」と返された、だから「ぱにぽにだっしゅ！」と答えたら大事故発生 - Togetter



「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア！」の両番組Pが語るコラボの裏話、そこで明かされたコナンチームにとっては超高難易度ミッションだった事実に驚き - Togetter



『ONE PIECE』公式店が入店受付対応時のシステム及び確認手順の不備により、正規の入店資格を持つ客の入店を断り、その後の応対において「ご不快な思いをさせてしまった」として謝罪 - Togetter



総務省の技適マーク注意喚起のキャラクターのユイちゃんが「技適ないスマホ使う層が好きそうなキャラデザ」と言われてるの高火力テクニカル悪口過ぎて泣いた - Togetter



東方紅魔郷：New Classic | 公式サイト



トランプ氏の日本アニメ映像使用に抗議、日本でオンライン署名活動 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



任天堂の株価、一時8%安 「新作ソフトが期待下回る」との見方 - 日本経済新聞





クリームがついていますよ pic.twitter.com/zWrxvBoBX7 — うつせみ (@Utsusemi_1024) 2026年6月9日

























草薙素子 / GHOST IN THE SHELL pic.twitter.com/9oTeTD7Ud1 — まのでまりな❤初画集発売 (@MRN0093) 2026年6月8日

























最近やっているアタリの付け方を共有します。

箱で捉えるよりは、円柱を基本にして

肩と腰の可動域について考えながら

描くと自由が増す気がします。 pic.twitter.com/CjM1LcFhdL — 初康一郎 (@hatsudayoooo) 2026年6月9日





SECRET pic.twitter.com/ZkgZz88eC6 — Muo🐱C108 1日目 東1ホール イ17ab (@Muojjang_0929) 2026年6月9日













りなぽよ時代の莉波が描きたかっただけのヘアアレンジ集 pic.twitter.com/uEXcP91ZI9 — ぱぺる (@papelnln) 2026年6月9日









カツカレーラーメンケーキ唐揚げハンバーグ定食の絵です pic.twitter.com/8cZ39Aq3qb — さばみぞれ (@sabaaa_m) 2026年6月9日









これはロフトがある家に住んでた時よくやってたナウシカのメーヴェ pic.twitter.com/ObWMhjk1qH — わｧきた (@ekawata_kiw) 2026年6月9日















◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「サブスクで3億回再生されたって、収益なんてほぼないようなもの」サカナクション山口一郎氏の発言に「レーベル内の収益分配を確認すべき」との意見も - Togetter



「国立競技場を設計した人達は絶対スポーツ観戦をしたことないだろ」という不満に賛同の声→実は途中でデザインが変わり、建設計画を変更するなどの背景があった - Togetter



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佐野74億円、久保37億円…選手の「価値」決めるサイト、根拠は [サッカーワールドカップ（W杯）]：朝日新聞



黒人俳優が演じるジェームズ・ボンド、「観客が受け入れない」 イドリス・エルバが見解 - CNN.co.jp



◆新商品（衣・食・住）

【ビッグボーイ】今年の夏は、肉メニューをパンチのある爽やかなソースで楽しむ！ビッグボーイにチミチュリソース付きのグリルメニューが登場！ | 株式会社ゼンショーホールディングスのプレスリリース



「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ! ガーリックマヨネーズ20％増量」 (6月中旬より数量限定で順次出荷) | ニュースリリース | 日清食品グループ

