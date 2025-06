2025年06月10日 19時00分 生き物

ロンドンのGoogle新本社ビルには「キツネ」がすみ着いており巣穴まで掘っているとの報道

Googleはイギリスのロンドンで、主要ターミナル駅であるキングス・クロス駅に隣接した新本社ビルを建設しています。今後数十年にわたって利用される予定の近代的なビルに、なんと野生のキツネがすみ着いていると報じられました。



Googleのイギリス法人は2017年、キングス・クロス駅に隣接した予定地に新しいイギリス本社ビルを建設する計画書を提出しました。新本社ビルは11階建てで最高部の高さは72m、最も長い辺は約330mで、横に長い形状をしていることから「ランドスクレイパー」とも呼ばれています。



イギリス新本社ビルの完成予想図はこんな感じ。最大7000人の従業員が勤務する予定で、プールやエクササイズルーム、バスケットボールのコートなどの設備があります。また、屋上には全長300mの屋上庭園が広がっており、250本の木々を植えるために4万トンもの土が運び込まれたと推定されています。屋上庭園はミツバチやコウモリ、鳥、チョウなどが生息できるように設計されているとのこと。





Googleのイギリス新本社ビルは記事作成時点でも建設中であり、2025年中には完成するとみられています。



ところが、ロンドンの情報について伝えているウェブマガジン・London Centricのジム・ウォーターソン記者は、2025年6月9日の記事で「建設中のGoogleのイギリス新本社ビルにキツネがすみ着いた」と報じました。



ある読者はLondon Centricに対し、「キングス・クロスにある新しいGoogleビルの最終工事を担当している請負業者が、キツネの群れに悩まされています。キツネたちはまだアクセスが簡単だった初期の段階でビルに入り込み、今では小さな公園のような最上階にすみ着いているそうです」と情報提供したとのこと。





ロンドンには約1万匹ものキツネが生息しているといわれており、2011年には当時建設中だった超高層ビル「ザ・シャード」の72階にキツネがすみ着いていたことも報じられています。



ウォーターソン氏がこの記事を公開したところ、Googleの広報担当者から連絡があり、建設中のイギリス新本社ビルがキツネの侵入被害に遭っていたことが確認されました。広報担当者は、「建設現場でのキツネの目撃情報は比較的よくあることで、当社のキングス・クロス開発プロジェクトも例外ではありません。現場ではキツネが時々目撃されていますが、その出現は短時間であり、進行中の建設作業にほとんど影響を与えていません」とコメントしました。



The Guardianもこの件を報じており、ある関係者はイギリス新本社ビルへのキツネの侵入は3年にわたって続き、手入れされた敷地内に巣穴を掘り始めたと証言しています。「キツネの1匹が住んでいる庭に小さな穴があります。建物のあちこちでそのキツネを見かけました。5階にいたと思ったら、次の瞬間には庭の地面にいたんです。誰も捕まえられませんでした」と関係者は語りました。また、敷地内でキツネのふんを見たという人物もいるとのこと。



ロンドンに拠点を置く害虫駆除会社・EcoCareの共同代表であるモッシュ・ラティフィ氏は、キツネはネズミをエサにしている可能性があると主張。「キツネはげっ歯類をエサとして非常によく繁殖します」と述べ、ロンドンにはエサとなるネズミが非常に多いと指摘しています。



また、匿名を希望した別の害虫駆除専門家によると、水道管の漏れや近所の飲食店から出たゴミも、キツネの生息を助けている可能性があるとのこと。この専門家はThe Guardianに対し、「ロンドンはキツネにとっての大きな遊び場です。どこにでも行きますよ」と語りました。