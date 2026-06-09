2026年06月09日 18時25分 ヘッドライン

2026年6月9日のヘッドラインニュース



任天堂が2026年6月9日(火)23時より「Nintendo Direct 2026.6.9」を配信します。今回の番組では、2026年後半に発売予定のタイトルを中心に、Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch向けソフトの情報が紹介される予定です。



Nintendo Direct 2026.6.9 | 任天堂

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260609/index.html



配信時間は約50分で、映像は事前収録されたものとなります。番組は任天堂公式サイトのほか、YouTubeでも視聴可能です。



Nintendo Direct 2026.6.9 - YouTube





Nintendo Direct 2026.6.9の様子はGIGAZINEでも記事化予定です。記事の更新情報はXのGIGAZINEアカウントで発信中なのでフォローしてお待ちください！



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





既存のスパイウェアを緻密に計画されたフィッシングやソーシャルエンジニアリングと組み合わせると政権崩壊まで引き起こせることが明らかに - GIGAZINE



スマートフォンは人間にとっての「寄生虫」なのか？ - GIGAZINE



ガンダムの開発秘話と一年戦争に至るまでを描くハイクオリティなフルCGムービーをファンが自主製作して公開中 - GIGAZINE



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男性の自慰行為は生殖管から病原体を洗い流すために4000万年前から進化してきたのではないかと研究で明らかに - GIGAZINE



SNSの台頭を1977年にSF作家が予言していた - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



歩行中の交通違反wwwwwwwww pic.twitter.com/CvVXVp6tAw — minos (@minosJP) 2026年6月8日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

スーパーエルニーニョ、今夏に発生か 「過去ないくらい海水温高い」：朝日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「性のはけ口ではない」内田梨瑚被告に懲役27年を求刑 検察が考慮した不同意わいせつ致死罪の事件背景 被害者両親は「同じ目に遭わせてやりたい」と極刑望む | 北海道のニュース｜HBC北海道放送 (1ページ)



内田被告に懲役２７年求刑 女子高生殺害、「尊厳踏みにじり残虐」―弁護側は実行行為を否定・旭川地裁：時事ドットコム



旭川17歳女子高生殺害 主導役の23歳被告に懲役27年求刑 | 毎日新聞



沿線人口増続く「ドル箱」東西線 1日26万人利用でトップ 南北線と差拡大：北海道新聞デジタル



阪神電鉄が「新型車両」3000系のシート初公開 有料座席に取り入れた「ある工夫」とは？｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



KADOKAWA、公取委の調査「事実」と認める フリーランス法違反に関する報道受け - ITmedia NEWS



KADOKAWAにフリーランス法違反疑いで勧告の方針 公取委 | NHKニュース | 企業・経営、公正取引委員会、仕事・働き方



【自民党総裁選動画問題】小泉氏批評動画を投稿 「高市首相秘書から相談」IT会社代表が証言｜【西日本新聞me】



ネガティブ動画を総裁選1500本、衆院選1万本 福岡拠点に作成、IT会社代表【一問一答】｜【西日本新聞me】



【速報】木原官房長官「コメント控える」 高市陣営による誹謗中傷動画の作成疑惑 | TBS NEWS DIG



《高市首相は“謝ったら死ぬ病”なのか？》弱みを見せない姿勢が政権の強さにつながるとの評価がある一方で、イラン攻撃でドロ沼に陥ったトランプ大統領と同様、国家に危機をもたらす懸念｜NEWSポストセブン



「ナフサ危機」や「中傷動画疑惑」を頑として認めない高市首相のスタンス「一度でも非を認めて弱みを見せたら政治生命が断たれると考えている」とベテラン議員指摘｜NEWSポストセブン



激動期の安保：非核三原則の堅持求める意見書 地方から相次ぐ 自民会派主導も | 毎日新聞



TOTO、ユニットバス受注を全面再開 納期も平常通りに - 日本経済新聞



有線ドローンにイスラエル苦戦 ウクライナ戦線で発達、ヒズボラ導入 - 日本経済新聞



中国海警局の船 与那国島沖の日本のEEZ内を航行し管轄権主張 | NHKニュース | 海上保安庁、防衛、日中関係



韓国大統領、日本の自衛隊との食料や燃料融通に慎重な姿勢 | 毎日新聞



ネタニヤフ氏もイラン攻撃停止表明 トランプ氏｢1人で戦え｣と圧力 - 日本経済新聞



空飛ぶクルマ「ヘリコプターの半額めざす」 スカイドライブ、28年にも商用化 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

胃カメラで早期のがんが見つかったが民間療法に手を出して手術を拒否...やっぱり手術を受けたいと病院にやってきた時には既に転移していて「あの時言うことを聞いていれば...」 - Togetter



「何で私が合わせないといけないんだよ」一度告白を断った相手が勝手な目標を作って再アタックしてきた←それが通用するのは脈アリの子だけなんだよ… - Togetter



ディズニーが騒がれている件で外国人よりもオリエンタルランドが叩かれているのはかなり日本人らしいと思う→「日本人は”我慢”の基準を変えてくるやつを鬼ほど嫌う」 - Togetter



うちの猫は「うち来る？」と持っていた布袋を広げたら入ってきたので保護したのだが、それってすごいことだったんだな - Togetter



「なんで雨なのに学校に行かなくてはならないんだい？」とブツブツ言っていた長男、母からの答えに「一理あるね」と言いながら登校していった「良い子育てされてんなぁ…」 - Togetter



嫁が天下一品に一緒に行きたがらない理由は残ったスープにご飯をどぼんして食べるから…スープどぼんは一般的な食べ方だが嫌な人は生理的に無理なのも事実 - Togetter



「もう2度と…やるなよ…」絡まりあったネックレス約10本をほぐす苦行を深夜2時までかけてやりきってくれた夫は血走った目で言った話…解し方のアドバイス続々 - Togetter



【※解決済み】コンビニの柵に繋がれて放置されている柴犬が保護されるも...「見た目からして可愛がられているように見える...飼い主が近所で亡くなっていないか心配」 - Togetter



「これを開発してくれたワークマンさんは天才」顔まで隠れる黒のパーカーを着てランニングする様子をアナウンサーが投稿し物議「恐いよ」「ケムール人かと」防犯上の懸念も - Togetter



彼氏に「なんか頭おじさん臭する」と言われてしまった女性の投稿に、オススメのヘアケアアイテムが続々と集まる「頭皮の匂いまで愛せない男など別れてしまえ」 - Togetter



中国人の薄っぺらさ（前）：ストレス解消トイの流行｜上海在住のえいちゃん



30代の独身女性って、いったいどれくらい貯金があるのが、普通なんだろうか。わたしは5万とかしかないけど、100万とか？⇒5万10万は貯金じゃなくて残高だよ😅ってコメント見つけてハッとした。 - posfie



東大理Ⅲ在学中に雑誌の文通コーナーで知り合った女の子に恋をした叔父…中退してその子が進学する地方国立大の医学部を受験し直し、その子と結婚した話→愛の力だ… - Togetter



銀座の珈琲店でオススメ聞いて『世界で取れる貴重な豆で』と説明を受け、それで！と頼んだら…値段見るの忘れてて引くに引けず「高すぎて味がわかんない自信ある」 - Togetter





ANAの件、「変更不可」への認識の齟齬を感じていて、客は「変更が必要にならないように予定組んだ！変更不可！」と思ってるのに対して、おそらく航空会社は「どうしても飛びたい人は変更可で予約取るはず。変更不可で取るのは飛べなくてもいい人」と思ってるんじゃないかと思うんですよね — 東風谷さずりん (@Xatz) 2026年6月9日









ドライヤーで傘の撥水効果が回復すると知り試してみました。傘を広げ１０ｃｍほどの位置から３０秒程温めます。熱を加えるとフッ素樹脂が規則正しく直立し、水弾きが回復します。非フッ素加工や古い傘は効果が期待できません。梅雨時期に雨水を弾いている傘は、気分も上がりますよね。 — 警視庁警備部災害対策課 (@MPD_bousai) 2026年6月8日





こちらが多くの旅行客を惑わせる

「新大阪3番線発の大阪行」

です。

15分に1回しかない、うめきた地下ホーム到着というトラップだらけな電車ですが、電車にハッキリ「大阪」と書いている電車はこれだけなので、安心して利用できるんでしょうね....特にインバン客は多いです。 pic.twitter.com/EChlQAw8T1 — ぷにぷに (@punitter39) 2026年6月9日











「日本でも人気のガパオライスだけど日本人が作るガパオライスは大体ガパオが入ってない」とタイ人に言ったらブチギレた話…ガパオってなんなんだ？ - Togetter



「一番の償いは私たちの死のみ」旭川の女子高校生殺人事件、内田被告に懲役27年を求刑、共犯者が物凄い後悔を述べる一方で、求刑については様々な理由があった - Togetter



キラキラネームが話題ですが、長いことカルテを見てきた病棟看護師の『子供の名付けに悩んだら対策』がこちら「これ私もやった」「時代によって流行も変わるから…」 - Togetter



ヨガの退会手続きで『来年の3月までの退会は違約金24,000円が発生します』と言われ支払う事に了承したが、その後のスタッフの発言に混乱してしまった - Togetter



アメリカのド田舎で仕方なくインチキ臭い日本食レストランに入ったら、なぜかカツ丼だけはものすごく美味しい→その理由をオーナーに聞いたらちょっとした浪漫があった - Togetter



徳川家康って、昔は「俺様の天下だヒャッハー！」な人だと思ってたけど、今は「何から片付けりゃ良いんだコレ！」だったんだろうなと察してる - Togetter



私が外で飼っているヤモリの様子がおかしくてなんか心配「これはどういう状態ですか？食べられてる？」 - Togetter



ところでヨーロッパの人ってなんで盛大に食べ物残すの？→食事と「もったいない感覚」と文化の違いの話 - Togetter



「オシャレを楽しみたいなら仕事じゃない場所で勝手にやってください」マナー講師が福祉職の人へ放った発言に賛否両論、様々な意見 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

韓国人ってなんであんなにタイピングが早いの？→韓国の教育事情と本当に鍛えられた場について「こいつらいつも親を失ってるな」 - Togetter



UQモバイルで娘のスマホを契約したら、電話番号の前の持ち主が相当やばかったらしく、カード会社や金融系の怖い人からめっちゃ電話かかってくる - Togetter



これまでの歩みと今後のサービス展開を公表｜お知らせ｜東京都公式アプリ（東京アプリ）



RTX SparkからAIエージェントデバイスまで マイクロソフトのAI・ハードウェア戦略【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



いいね率はジャンルで決まる？ ～ボイロ動画の生態系分析～【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画







アマプラの消せない「導入をスキップする」によってこんなことに。これ、絶対ダメでしょう。全てのクリエイターはブチ切れていい。 pic.twitter.com/rChcrIdwn0 — Hiroshi Saito (@spiral_world) 2026年6月7日



WordPress Studio にブループリントギャラリーが追加されました。ブログや EC サイト、開発環境など、用途別に用意された WordPress 環境をアプリ内で直接探し、プレビューしてすぐに立ち上げられます。



手荷物検査場で保安検査員にバッテリーとSSD等が入った袋を落とされてしまい、その時にSSDが破損…それなのに「事実確認が困難」と言われ、防犯カメラでの確認を要請した話 - Togetter



【特集】眠っているPC、まだ捨てないで！最軽量級OS「Lubuntu」で古いPCを完全再生 - PC Watch



非エンジニアが本番にPRを出し、ハーネスが品質を担保する ── 改修フェーズの民主化（連載Part 5）



オープンAI 新規株式公開を申請 評価額は3月末時点で約136兆円 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、アメリカ



【やじうまミニレビュー】待ってたよ100W！サンワのUSBポート付き充電タップを試した - PC Watch



キングジムのデジタルメモ『ポメラ』でX68000のエミュレータが動くらしいが夢の頂点に到達したって感じがしてとてもかっこいい - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

『FINAL FANTASY VII REVELATION』紹介映像 - YouTube





『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』アナウンストレーラー - YouTube





『Trine 6: Together in Time』 - アナウンストレーラー - YouTube





『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』デベロッパーメッセージ - YouTube





Creator Interview｜Composer: Yuka Kitamura - アノマリス／ANOMALITH - YouTube





Ver.3.0 PV「ある夢に遊ぶ者の告白」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『Duskfade』 - 8月13日発売。 | PS5® - YouTube





『Cairn』 - On the Trail: Deep Water 発売日トレーラー - YouTube





『Chronoscript: The Endless End』 - プロローグトレーラー - YouTube





『ゼンレスゾーンゼロ』Steam版 リリース日決定PV - YouTube





アニモ | Future Games Showスペシャルトレーラー - YouTube





Developer Interview｜Lead Programmer: Alexsandro Aparecido Nakashima - アノマリス／ANOMALITH - YouTube





「Forever Fast - 35th Anniversary of Sonic The Hedgehog」ソニック35周年記念コンピレーションアルバム発売決定！ - YouTube





『Wo Long 2: Wings of Ember』アナウンストレーラー - YouTube





『クレイジータクシー：ワールドツアー』 アナウンストレーラー - YouTube





Castlevania: Belmont‘s Curse（ キャッスルヴァニア ベルモンドカース）Release Date Trailer (CERO) | KONAMI - YouTube





『プラネット ズー 2』ゲームプレイ トレーラー - YouTube





『フォートナイト』 チャプター7 シーズン3: ランナー | 公式ムービートレーラー - YouTube





27"ゲーミングモニター DualSense®充電フック付き デザインストーリー | PS5® - YouTube





DOOM: The Dark Ages | Revelations - 公式トレーラー（4K） | 7月8日登場 - YouTube





The Elder Scrolls Online - 盗賊ギルドの復活 - YouTube





【リトルナイトメア3】 追加チャプター 第1弾 -バックステージ 予告トレーラー - YouTube





『gen ATLAS』Reveal Trailer | Summer Game Fest 2026［日本語版］ - YouTube





ソニック35周年記念 ― Summer Game Fest トレーラー - YouTube





『スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー™』 - 公式ストーリートレーラー - YouTube





『CONTROL Resonant』 – 超常現象に侵食されたマンハッタン トレーラー | Summer Game Fest 2026 - YouTube





『Crossfire』|告知トレーラー - YouTube





Fallout 76: Infestations - ローンチトレーラー - YouTube





『Murders on the Yangtze River』ゲームPV| PlayStation®5 - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー ローエン（CV：天﨑滉平）「マスターピース」 - YouTube





『BIOHAZARD RE:Veronica』 Announcement Trailer - YouTube





[ゴエモンBGM] 夕焼け野郎 (エリア1-2 ばってん街道) - がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス | KONAMI公式 - YouTube





『The Elder Scrolls Online』 - 盗賊ギルドの復活 - YouTube





Minecraft Dungeons II （マインクラフト ダンジョンズ 2）：公式トレーラー - YouTube





『The Blood of Dawnwalker』Summer Game Festトレーラー - YouTube





「人が死んだりするアニメ見たい！」と言う5歳の従妹に「かわいい女の子が魔法少女になるアニメ」を見せたら3話で菓子を食べる手が止まった…野生のキュゥべえだ - Togetter



パッケージ初回生産分特典「STEINS;GATE 変移空間のオクテット」 - STEINS;GATE RE:BOOT



バンダイのゲーム機と同時発売された大問題作？！【ドラゴンボールZ 真サイヤ人絶滅計画 地球編／プレイディア】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





TVアニメ『あかね噺』ストーリーPV｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube





『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』スタジオ舞台裏映像 - PC Gaming Show - YouTube





Developer Interview｜Game Designer: Takara Okamoto - アノマリス／ANOMALITH - YouTube





「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：中国ユース編 - YouTube





シーズン3「いざ、ロスカリファへ！」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『The Blood of Dawnwalker』Summer Game Festトレーラー - YouTube





『盛世天下：女帝への道II』リリーストレーラー公開！ - YouTube





マイクラバーサス〜ハント・アンド・ラン ダイジェスト動画 - YouTube





外国人「アジアのゲームの女主人公が幼すぎて気持ち悪いのおおおお」 : 海外の万国反応記＠海外の反応



トランプ氏、ナルト動画投稿で物議 ネット上では「利用するな」：時事ドットコム









2080年の俺ら pic.twitter.com/j9gcm5zxyK — 隼のぶを (@HYBSNBW) 2026年6月7日



ヤング・ギター2026年７月号『北斗の弦』〜世紀末ギター伝説：音楽とギターで紐解く『北斗の拳』〜 – YOUNG GUITAR



漫画家・大石浩二先生「先ほどあげた写真に、つの丸先生が映り込んでいたのに気づかずに、許可を取らず上げてしまったので削除いたしました」→つの丸先生「今度ぶっ飛ばしまーす」 - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

巨人 阿部前監督を暴行の疑いで書類送検 起訴求めず 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、プロ野球、東京都





このたび、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもちまして退所することとなりました。



現在進行中の案件につきましては、関係者の皆様にご迷惑をおかけすることのないよう、最後まで責任を持って対応してまいります。



これまで支えてくださった皆様に心より御礼申し上げます。… pic.twitter.com/BvdMhEgIlx — Arte Refact Official (@Arte_Refact) 2026年6月9日



水泳授業「廃止」「民間委託」「プールシェア」格差はどうなる？ #エキスパートトピ（なかのかおり） - エキスパート - Yahoo!ニュース



◆新商品（衣・食・住）

「クーリッシュ」史上初のフレーバー！みずみずしい果実の味わいが楽しめる“飲むアイス”！「クーリッシュ 梨」を6月22日(月)より全国で発売いたします。｜ニュースリリース｜お口の恋人 ロッテ

