2026年06月03日 18時33分 ヘッドライン

2026年6月3日のヘッドラインニュース



バンダイナムコエンターテインメントのドラマティックフライトシューティング最新作「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」の発売日告知トレーラーが公開されました。本作はPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam向けに2026年10月2日(金)発売予定で、各プラットフォームでは予約受付も開始されています。



ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE｜バンダイナムコエンターテインメント

https://enso-order.acecombat.jp/



ACE COMBAT 8 発売日告知トレーラー - YouTube





「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」では、ソトア共和国の侵攻により主要戦力を失った中央ユージア連合を舞台に、プレイヤーが旧式空母「エンデュランス」から再び空へ向かう物語が描かれます。公式サイトでは、アーリーアクセスが2026年9月29日(火)から開始されることも告知されています。





また、パッケージ版早期購入特典およびダウンロード版プレオーダー特典として「ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR(移植版)」とプレイアブル機体「F-14A」が用意されることも発表されました。大阪・福岡・東京の3都市では先行体験会の開催も予定されているとのことです。





◤￣￣￣￣￣￣￣￣#ACE8 早期購入＆プレオーダー特典

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✦「ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR(移植版)」​

✦プレイアブル機体：F-14A



早期購入＆デジタル版のご予約で

現行機版であの #ACEZERO がお楽しみいただけます！



是非予約してゲットしてください！ pic.twitter.com/CZJzYQ7xC8 — エースコンバット公式 (@PROJECT_ACES) 2026年6月3日



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

暴力応援団の倫理観・人間観をわかりやすく説明します反社会学講座ブログ



昔、童貞卒業モノ同人ビデオを知人がやるからお前来いと誘われたものの、「童貞は本当に好きな人との時に捨てたい」とお断り→数年後、恐ろしいことが発覚した話 - Togetter



「ものづくりをして売っている人に響く内容だった」渋谷スクランブルスクエアの1階で商品が売れないという悩みに現場経験者が感じたこと - Togetter



フードコートで鞄を置き引きされて、人混みのおかげで追いついて鞄を掴んだ後に警備の人が来た…鞄の中身を確認されたが、証拠がなくカオスな状況に→警察が呼ばれることに - Togetter



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キーボード「FILCO」のダイヤテック、忸怩たる破産 ～ 為替デリバティブと需要減、綱渡りの資金繰り ～ | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ



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「この感じで本当なケースあるんだ」 日産「リーフ」の後部ランプがエヴァのパチンコを参考したという話に疑念が→日産販売店が調べたら、ちゃんとガチだった - Togetter





むにむに pic.twitter.com/LejhTA2RtG — ななし (@fv5b9x) 2026年6月2日

















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照れ照れホタル pic.twitter.com/vBBuGW1hnP — らあーぬ (@ranran__3939) 2026年6月2日









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授業中 pic.twitter.com/41pshiKm0X — 伊瀬まるの (@Isemoaru) 2026年6月1日





かなり一方的だなと pic.twitter.com/tTdo79xFXY — スタネ粉 (@stttane_cK0) 2026年6月2日





烈海王を描かせて頂きましたッッ‼ pic.twitter.com/b8avgdJFDP — 中村佑介 Yusuke Nakamura (@kazekissa) 2026年6月2日





























Hiro pic.twitter.com/QQZbcACAbB — BECOCOBALL5 (@005be_) 2026年6月2日





























境界ちゃんについて pic.twitter.com/BT6WKMJi8N — bee (@tannsumi) 2026年6月3日



























◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



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⠀ ⠀映画『#氷血』

⠀ ⠀本 予 告 解 禁

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瞬き厳禁、鮮烈カット連発、

緊迫の本予告を公開🎬



呼吸が凍りつく速度で迫りくる―

“白の恐怖”にあなたは耐えられますか...？#北山宏光 と #加藤千尋 が

“怪演”で恐怖を煽る―#佐野史郎… pic.twitter.com/FW2mHndEBK — 映画『氷血』公式 (@hyoketsu_jp) 2026年6月2日



◆新商品（衣・食・住）

＼チーズ好きの皆さま、とろけるチーズの魅惑が再び登場です！／ ホワイト&チェダーの“主役級”の2種類のチーズが4枚も入った「チーチーダブチ」が全国の店舗に再登場！6月3日(水)から2週間限定で販売！ | マクドナルド公式

