2026年06月03日 17時00分 試食

後がけスパイスで焼きそばに本格的なカレーのうまみとスパイシーさが広がる「日清焼そばU.F.O.スパイスキーマカレー焼そば」試食レビュー



カップ焼きそばの「日清焼そばU.F.O.」から、本格的なスパイスカレー味の「日清焼そばU.F.O.スパイスキーマカレー焼そば」が2026年5月25日に登場しました。2019年に販売した際に大好評だった味わいをスパイシーな料理が食べたくなる夏に向けて再登場させた商品とのことなので、実際に暑くなってきた時節に食べてみました。



日清焼そばU.F.O. スパイスキーマカレー焼そば | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/product/items/13708/



日清焼そばU.F.O.スパイスキーマカレー焼そばのパッケージ。





原材料名は以下の通りで、ソースに香辛料やカレー粉が含まれているほか、かやくとして「味付き肉そぼろ」が入っています。内容量はめん85gの103g。





カロリーは1食当たり490kcal。





パッケージを剥がしたら中からフタを開け、中から小袋を2つ取り出します。





お湯を内側の線まで注ぎます。





フタをして3分待ちます。この際に、液体ソースをフタの上に置いて温めておく必要があります。





3分たったら湯切り。





フタを剥がし、温めた後によくもみほぐした液体ソースをかけます。





ソースを麺に絡めるためによく混ぜると、カレーソースのスパイシーな香りが強く感じられました。





最後に、あとがけスパイスをふりかけたら完成。





日清焼そばU.F.O.スパイスキーマカレー焼そばの辛さはパッケージの表記で5段階中の2段階目で、辛さにあまり強くない編集部員が食べた場合でもあまり辛さを感じませんでした。一方でスパイシーな風味はしっかりとあり、口の中でカレーのうまみと一緒に広がって体が熱くなってきます。かやくの味付き肉そぼろも口の中で崩れると濃い味が広がるため、食欲が減退しがちな暑い季節でもがつがつ食べ進めたくなる味わいになっていました。





日清焼そばU.F.O.スパイスキーマカレー焼そばは2026年5月25日から全国で販売しており、メーカーの希望小売価格は価格は税別で248円。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、12個セットが2909円です。



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