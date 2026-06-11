2026年06月11日 19時05分 ヘッドライン

2026年6月11日のヘッドラインニュース



ピザハットの年に一度の感謝キャンペーン「創業祭2026」が、2026年6月11日(木)より開幕しました。創業記念日の6月15日(月)を含む6月21日(日)までの11日間限定で、長年親しまれてきた3種の伝統ピザが特別価格で販売されます。



創業感謝祭｜ピザハット

https://www.pizzahut.jp/topic/foundation/festival



対象となるのは「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」のMサイズ3商品で、ピザハットの創業年である1958年にちなみ、持ち帰りが税込1958円で提供されるとのこと。なお、配達では税込2890円となっています。





また、期間中は対象ピザの「鉄鍋パンピザ生地」への変更料金が無料になるほか、HUT REWARDS会員向けに注文時の獲得スライスが通常の5倍になる特典も用意されています。キャンペーンは全国のピザハット店舗で実施されますが、一部店舗や商品は対象外とのことです。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

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ジョジョ立ち pic.twitter.com/MTanIGvLtP — 小野一俊 (@kazutoshi_ono_) 2026年6月10日





わかりました pic.twitter.com/lmh0kLYUFh — おいし水 (@oississui) 2026年6月10日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



去年近所の森で見つけた「小枝を携帯巣にしている謎の虫」が何者なのか気になりすぎて1年ほど飼ってました（動画は飼育中のタイムラプス）

それが先日やっと正体が判明したんですが、「甲虫」の幼虫でした！



予想していた携巣性のガの仲間でもトビケラ類でもなく甲虫…そんなのいるの!? pic.twitter.com/FiARY2w10K — 増永元 𝖦𝗅𝖺𝗌𝗌 𝖠𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍 (@masunaga_gen) 2026年6月10日



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

京都 日本三景の天橋立に出没したクマを麻酔銃で捕獲 | NHKニュース | 京都府、クマ被害



クマ各地で出没 麻酔銃の捕獲どう行う？緊迫の一部始終に迫る | NHKニュース | クマ被害、宮城県、栃木県



クマ被害拡大 今年度人身被害 9都道県で27人 生活圏でも相次ぐ | NHKニュース | クマ被害、環境、環境省



「日本三景」の京都・天橋立でクマ出没、麻酔銃撃ち捕獲 目撃の住民「恐怖感があった」｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



河野洋平 元衆議院議長が死去 89歳 | NHKニュース | 訃報



河野洋平・元衆議院議長が今月8日に死去 89歳 自民党総裁や外務大臣など歴任 93年には「河野談話」発表 | TBS NEWS DIG



【速報】高市総理の秘書「確信は持てない」もオンライン会議の参加は認める 高市総理陣営の誹謗中傷動画作成報道めぐり | TBS NEWS DIG



高市首相の秘書「自分の声に似ている」 中傷動画報道の音声を確認 [高市早苗首相]：朝日新聞



高市首相の中傷動画問題 「党則に違反」「ドーピングと同じ」「不正に政権を簒奪してないか」自民党員も消えない疑念 | 女性自身



【速報】“秘書がオンライン会議参加”認める 高市首相…“中傷動画報道”めぐり答弁（2026年6月10日掲載）｜日テレNEWS NNN



高市陣営の中傷動画問題 玉木氏、関与の会社代表と「面識ある」 | 毎日新聞



「やられ損。悔しい」 宮城知事選のデマ、村井氏は法的措置断念 | 毎日新聞



安定的な皇位継承「立法府の総意」をとりまとめ 首相に提出 | NHKニュース | 皇室、衆議院、参議院



チームみらい“安野党首の右腕”高山聡史幹事長（39）「台風でも対面要求」デジタル化の二枚舌 | 週刊文春



斎藤知事への抗議活動の参加者に暴行容疑、46歳男性を現行犯逮捕 [兵庫県]：朝日新聞



イラン、ヨルダンとバーレーンの米基地攻撃 米ヘリ撃墜で報復の応酬激化 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】イランがホルムズ海峡封鎖を宣言|47NEWS（よんななニュース）



高級果物が破格の安値で 相次ぐ品種の中国流出、対策に抜け穴か | 毎日新聞



メガソーラーの反射光、最大53分間の継続確認 事業者のシミュレーションでは“5分”も…福島市 | TBS NEWS DIG



北越急行、CFの寄付金415万円届かず 「泣き寝入りしない」と運営会社に法的措置を検討 | 新潟日報







琉球大学で車上荒らし多発 未遂含め10件 三線など盗まれる



大阪 天王寺の地下街で女性刺される 襲った2人組は逃走 | NHKニュース | 事件・事故、大阪府



日銀の植田総裁が入院 15〜16日決定会合は欠席見通し、8人で投票へ - 日本経済新聞





あまりにもヤバいからって5月20日付けで退職したことにしたろ、共同通信。

5月20日付けで退職のはずなのに該当の人物は飲み歩いて5月29日に会社貸与PC、スマホ、社員証まるっと紛失とかどう考えてもおかしいだろ。



元共同記者が社貸与のPC紛失 社員証も、東京都内で(共同通信)… — 茶請け (@ttensan2nd) 2026年6月10日



医療費「生活保護受給者に自己負担を」維新・猪瀬氏 上野厚労相「必要な受診抑制」と慎重 - 産経ニュース



体調不良、子ども７割すぐ受診 「無償でも適切利用を」―健保連：時事ドットコム



エア・カナダの元機長、偽のパイロットライセンスで17年間フライト - CNN.co.jp



イスラエル兵、西岸で乳児射殺「加速する車両に発砲」 映像で主張否定 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

娘のクラスで、複数の男児が女子の着替えを覗き、下着の色を言いふらしていたことが発覚→加害児童は先生から個別に注意を受けたが、親から謝罪はなかった - Togetter



夫婦とも開業医の家系でテレビ、スマホもSNSも禁止されて育った子は…→文系で国立大学に進学「逃げましたね、うまいこと」「これは静かな反抗で、しかもめちゃ賢い手」 - Togetter



ドトールでラージサイズのアイスコーヒーを頼んだら、レギュラーサイズで出てきて、ドリンクを作り直してもらえると思ったら、ラージサイズのカップに移し替えただけだった - Togetter



本当に『平成の6月』って感じで今年は良いな「気温とか湿度とかが理想的すぎる」「このまま平成初期までの夏になってくれれば…」 - Togetter



バーニーズにサンダルを買いに行ったら「秋冬商品に切り替わってます」と言われた。ファッション業界頭おかしい→逆にユニクロは「その時着れる服がちゃんと売ってる」から強いのかも？ - Togetter



「男性医師全体の信用に関わるよ？」出産中の女性を盗撮した元研修医が書類送検→さらにその男は駅やショッピングモールで100回以上盗撮していた - Togetter



今日、大きい病院に行ったら若い男性スタッフがみんなこの髪型だった「服務規定で統一されてんちゃうかってくらい多い」「髪セットしなくていいから楽なんだよ」 - Togetter











昨日陸橋を渡ろうとしたら、足の悪いじーさんが橋の入口の坂で滑って転んでた…「滑りやすいから気をつけて」って言われたが、確かに滑る「なんでこんな作りにした？」 - Togetter



警察から不審者情報の連絡が来たが… 3回くらい読み直した「これはちょっと……目撃した方も目を疑ったでしょうね……怖」「これを書く警察さんも大変だなぁ」 - Togetter



店員は絶叫、並びは15人以上、地元客はブチギレ…半額のスムージーを求め、セブンイレブンに多数の行列ができてしまう「時間は貴重なのに数百円ケチる執着が強まってきた」 - Togetter



311の津波で攫われた仙台営業所を本社の偉い人が視察に来たが、開口一番「てめぇら汚ねえ制服着てんじゃねえ」と言ったところ、タコ殴りにされていた - Togetter







スギの過剰な植林とか機能してない漁獲枠とか氷河期世代の使いつぶしとか、たぶん根っこでは全部共通してて「日本人はリソース管理ができない」っていうだけなんだろうな - posfie



今まで何十年とシフト制で仕事をしてきたけど、この四月からカレンダー通りの勤務に転職した感想「こんなしんどい思い皆ずっとしてたの？」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

今話題のAbleton Live用ツール、Extensions SDK。実際どんなものなのか、素人でも使えるのか試してみた！ | DTMステーション



Claude Fable 5 のプロンプティング - Claude API Docs







コンビニ袋詰めロボを公開、29年までに実用化 テレイグジスタンス - 日本経済新聞



VPNなしで社外から社内へ：Cloudflare Zero Trust（無料枠）ZTNA構築手順 #Security - Qiita



第914回 IPv6オンリー環境でも家庭内にVPNを繋ぎたい。Pangolinのプライベートリソースを試す | gihyo.jp



Firefoxアドオン「DownThemAll!」実践的な使い方｜PDFを一括ダウンロードする方法 | パールのポータル



スマホのインカメで左右見たりする本人確認、あれって人間が実際に見てるらしく、中の人によると男女ともに結構な人数が裸でやってるらしいので皆さん気をつけて - Togetter



なぜBraveは拡張機能なしで広告を消せるのか？仕組みを5分でゆるく整理する #ブラウザ - Qiita



ollama + qwenで、PDFを読み取る環境を構築





これ言いたいことの気持ちわかるから本当に申し訳なく思うんだけども



日本サーバーに入れないのが腹が立つから排除を悪として変更を強要する動きが出るんだけど



・「日本人の集まり」だから「価値がある」

・「価値がある」から「入れないのが腹が立つ」



ここで… https://t.co/yEZlb50fL5 — BlendieStick (@BlendieStick) 2026年6月11日



LUUP、都内で初の死亡事故発生で“不要論”が再燃「もう廃止にしろ」警視庁データが明かす“東京が7割”の過酷な現実 | 週刊女性PRIME



縦横どちらでも差し込めるサンワの電源タップ、使って分かった真の利点とは - ケータイ Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

プレイする子供に新興宗教を布教する狂気のカルトRPG【TAO 道／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





ネット上にほぼ情報が無い！ヨーロッパの超傑作アクションゲーム【Borobodur／Amiga】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





「絵が下手」と言われることもある『寄生獣』だが、原画展で生原稿を見たら上手いどころかキレキレ、普通に読み入ってしまうくらい漫画としても上手い - Togetter



長期入院することになった際、困ったのは「病院に停めてある車をどうやって自宅に戻すか」でした…「さよならマイカーライフ」聖悠紀先生の愛車をめぐる奥様の回想が胸に迫る - Togetter



セブンで「たまごっちガチャ13時から売り出します」と書いてあったので、店内で待ちすぎるのも迷惑かなと思い10分前に行ったら「もう売っちゃいました！」と言われた→販売開始時間を守らないコンビニがけっこうあるの困る - Togetter





脱カフェイン中毒日記

おすすめデカフェ教えてください pic.twitter.com/E6REHVpAdh — のべ子とシャム猫あずきさん (@yamanobejin) 2026年6月5日









メスガキ pic.twitter.com/b3KhgKiEGW — tenten (@tentenchan2525) 2026年6月11日











TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」デジール・アルマン 【キャタクターフィーチャーPV】 - YouTube





TVアニメ『手札が多めのビクトリア』番宣SPOT｜7月7日（火）24時からテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube





TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」PV第3弾 / 2026年7月6日放送スタート - YouTube





TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」番宣CM 30秒 | 2026.7.8～ON AIR!! - YouTube





TVアニメ「ぐらんぶる」Season 3 本PV - YouTube





『Stupid Never Dies（ステューピッド・ネバー・ダイズ）』 | Second Trailer - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】How to Playトレーラー - YouTube









「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 激闘スペシャルトレーラー - 熱狂の舞台へ - - YouTube





Star Fox CM アクション篇 - YouTube





Star Fox CM キャラクター篇 - YouTube





『グランツーリスモ７』2026年6月アップデートトレーラー - YouTube





『テイルズ オブ エターニア リマスター』アナウンスメントトレーラー - YouTube





『呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON』アナウンストレーラー - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#4 お家をカスタマイズしよう - YouTube





『KINGDOM HEARTS IV』 – Teaser Trailer | June 2026 - YouTube





『盛世天下：女帝への道II』好評発売中！WEB CM（30秒ver.） - YouTube





【百鬼千奈 (セナ)】キャラクタームービー #亰都ザナドゥ - YouTube





『CleanSheet サッカー 2』 - ローンチトレーラー | PS VR2 - YouTube





『エイリアン : 最後の生存者』初報映像 | 「ラストチャンス」 - YouTube





マンガでポール・マッカートニーへの愛がヤバい母を描き続けていたら、ある日ポール・マッカートニー宣伝担当からメール→「え…公式!?怒られる!?」と思っていたら、まさかの出来事が - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～｜アトラクション｜ハウステンボス｜公式WEBサイト



◆新商品（衣・食・住）

「Afternoon Tea」監修、過去最多の全28種類を同時展開！ 紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアを 6月16日（火）から開催 ～累計販売数4億本突破の飲料シリーズから初のお酒が新登場～｜ニュースリリース｜ファミリーマート

