2026年6月30日のヘッドラインニュース
大阪・心斎橋にある焼きたてチーズタルト専門店・PABLOで、大阪名物・ミックスジュースをイメージした期間限定商品「パブロとろけるミックスジュース」が2026年7月1日(水)が新登場します。生のハイランドバナナを使用したバナナクリームに、パインやみかん、赤チェリーを彩りよくトッピングした、この夏だけの特別な一品だとのこと。価格は税込1480円です。
大阪名物ミックスジュースがチーズタルトに！夏限定「パブロとろけるミックスジュース」新発売 | 株式会社ドロキア・オラシイタのプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000012783.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
コールセンターの担当者が客から「AIじゃなくて人間を出せ」と言われる事態が多発中、一方で「AIの方がマシ」という意見も - GIGAZINE
観葉植物界隈がAI生成画像による詐欺に注意喚起 - GIGAZINE
適切なライセンスを受けた素材でのみトレーニングされた動画生成AI「Marey」とは？ - GIGAZINE
GoogleのAI「Gemini」のトレーニング業務などを担うScale AIで未審査のフリーランサーによるあまりにも粗悪な仕事が横行していたことが判明 - GIGAZINE
デンマークがディープフェイク対策で国民に自身の身体・顔・声に対する権利を与えるよう著作権法を改正すると発表 - GIGAZINE
BlueskyとMastodonを同時管理できるアプリ「ぞーぺん」レビュー、「既読位置の保存」「外観カスタム」「複数アカウント管理」などとにかく多機能で開発者はTwitPaneの作者 - GIGAZINE
ブラウザの「タブ」のように表示を切り替えられるBlueskyビューワー「ソラタマ」レビュー - GIGAZINE
飛行機の中でお酒を飲むと危険な理由とは？ - GIGAZINE
黒背景に白字の「ターミナル」が生まれた背景とは？ - GIGAZINE
学校が生徒用アカウントのパスワードをすべて「Ch@ngeme!(変更して！)」に変更してしまう事態が発生、全校生徒が好きな相手のアカウントにログインし放題に - GIGAZINE
AIが自動生成した画像かどうか見破って判別できると自称する複数のツールをテストした結果とは？ - GIGAZINE
人間が耐えられる限界の暑さは湿球温度「31度」だということが判明 - GIGAZINE
カメの多くは「ほとんど老化せず年をとっても死亡率が上がらない」ことが判明 - GIGAZINE
Wikipediaに「架空のロシアの歴史」を10年にわたり1人の女性が書き込み続けていたことが判明、「小説家になるべき」との声も - GIGAZINE
なぜ警察は同僚の不正行為を容認する傾向にあるのか？ - GIGAZINE
人間は105歳を超えると「死ににくくなる」という傾向が判明、人類はまだ寿命の上限に達していない可能性も - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
プロモデラーの手にかかればこんなもんよ pic.twitter.com/80L4C9FYRY— TEIJI🌹 (@TEIJI747) 2026年6月28日
俺のイノシン酸と味の素のグルタミン酸の相乗効果で最高のスープがとれそう https://t.co/vugHHptbfd— リュウジ@料理のおじさんバズレシピ (@ore825) 2026年6月29日
#山小屋の雰囲気 pic.twitter.com/LhlWuWjjhS— climber (@mt_climber) 2026年6月27日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
人にブタ臓器移植、明治大学発スタートアップが28年に国内初治験 ドナー不足補う - 日本経済新聞
〔2026年6月26日リリース〕死体と交尾し、腐敗を見届けたイノシシ ～同種の死体に対する有蹄類の貴重な反応を記録～ | 2026年度 プレスリリース一覧 | プレスリリース | 広報・社会連携 | 大学案内 | 国立大学法人 東京農工大学
「赤と緑はなぜ見分けられるのか」霊長類色覚の分子構造を解明―赤・緑錐体視物質の構造を原子レベルで決定、30ナノメートルの謎に迫る― | 東京大学 先端科学技術研究センター
石油代わりに二酸化炭素 実用化へ向け10年以上、東大ラボの成果：朝日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
プーチン氏、ガソリン不足に危機感か 各地に車列、在宅勤務の推奨も：朝日新聞
東京都杉並区長選、現職の岸本聡子氏が再選 自民推薦の前区議ら破る [東京都]：朝日新聞
人海戦術に依存するロシア軍、ウクライナ無人機攻撃の格好の標的に…司令官「補充上回る損耗与えている」 : 読売新聞
ベスパ誕生80周年、世界中から2万5000台が大集結 ローマ 写真14枚 国際ニュース：AFPBB News
欧州熱波 仏で「超過死亡」約1000人 多くは高齢者 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
家宅捜索時に170人のベトナム人…違法薬物関与疑いで大阪・ミナミのビル捜索 逮捕者も - 産経ニュース
ヒズボラ、和平合意は無効と主張 イスラエル軍は「長期駐留」に備え 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
愛子さま皇位継承「あり得ない」発言 自民・中曽根氏の釈明全文 [皇室典範の改正]：朝日新聞
【速報】国民民主、参政が国旗損壊法案採決に欠席へ|47NEWS（よんななニュース）
LGBT基本計画「女性や保護者の声も反映を」女性団体代表ら 「国民の安全ないがしろ」 - 産経ニュース
ロシアで「一定の燃料不足」 プーチン大統領認める 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
追跡公安捜査：「裁判官に絶望、まるで悪魔」 大川原冤罪、遺族が意見陳述 | 毎日新聞
近鉄脱線事故、脱線したのは2両目と3両目か 原因を調査中、運転再開には長時間かかる見通し｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
沖縄県警本部長「基地反対抗議活動者のうちに『極左暴力集団』を確認」と答弁 - 産経ニュース
京都駅構内の近鉄脱線事故、運転再開のめど立たず…運輸安全委が事故調査官２人を派遣 : 読売新聞
「無能な指揮官」 韓国W杯敗退で李大統領が痛烈批判 | 毎日新聞
【独自】生態系対策、イエネコ追加へ 環境省、希少種の捕食などで | NEWSjp
【速報】国旗損壊罪法成立で愛国心醸成と維新議員|47NEWS（よんななニュース）
国旗損壊罪法案を可決、衆院委 「表現の自由」制約懸念 | NEWSjp
ブレグジットから10年、代償を払い続ける英国(1/2) - CNN.co.jp
「焼肉きんぐ」の物語コーポ、女性バイトの低用量ピル全額補助 - 日本経済新聞
大阪メトロが使用断念した中国製ＥＶバス１００台以上、産廃処理場へ「出発」 : 読売新聞
時速100キロでポルシェで暴走、車2台に衝突容疑 運転の中国籍男逮捕 - 産経ニュース
【全文】衆議院 内閣委員会 討論／幹事長・高山聡史（2026年6月26日）｜チームみらい 国会記録【公式】
【速報】日本国旗損壊罪法案、衆院内閣委で可決|47NEWS（よんななニュース）
ナフサ価格がアジアで下落、衝突前下回る 代替調達で供給懸念が後退 - 日本経済新聞
「福岡県」を「福岡府」に変更？ 副首都構想めぐり県議会が国に要望 [福岡県]：朝日新聞
高市首相の沖縄「慰霊の日」追悼スピーチは99％安倍元首相のコピペ…唯一の違いは旧日本軍の神聖化｜日刊ゲンダイDIGITAL
「名古屋ほど適した場所ない」 広沢市長、副首都法案提出めぐり - 日本経済新聞
【ノーカット】愛子さま皇位継承あり得ず 自民 中曽根氏 結婚する人ない - YouTube
【ノーカット】愛子さまの皇位継承めぐる発言で自民・中曽根弘文氏が釈明 - YouTube
【“皇位継承”めぐる発言】「言葉が適切ではなかった」中曽根弘文氏が釈明【ノーカット】（2026年6月29日）｜TBS NEWS DIG - YouTube
「国旗損壊罪法案」―提案者である国民民主と参政が衆院本会議での採決に欠席すると発表（園田寿） - エキスパート - Yahoo!ニュース
国会６０日延長論が浮上 官邸検討、自維に温度差：時事ドットコム
ベネズエラ地震、死者1719人に 当局が建物被害評価に着手 - CNN.co.jp
ヴェネズエラ地震、被災地の住民が当局に怒り がれきを素手で - BBCニュース
ヴェネズエラ地震 北部ラ・グアイラの空撮映像が示す甚大な被害 - BBCニュース
エンジンオイル不足、スズキ4割値上げ 調達も拡大し長期化に備え - 日本経済新聞
「不適切な盛り土」２７道府県３５８か所、法改正で規制強化後も不法投棄など続く…読売調査 : 読売新聞
「それはマスコミの情報では？」JR松山駅再開発めぐる中学生の鋭い質問に市長が“カッとなり問い詰め”か…市議会で追及 | 愛媛のニュース - Nスタえひめ｜あいテレビは6チャンネル (1ページ)
設計ミスで河川構造物を全て造り直し、設計者が全額負担 広島県の砂防工事 | 日経クロステック（xTECH）
自民・岩屋前外相が採決前に退席、棄権 国旗損壊罪法案 | 毎日新聞
“国旗損壊罪”創設法案が衆院本会議で可決 共同提出者が異例の採決欠席 与党からは“造反”も｜FNNプライムオンライン
皇室典範改正案を今夕閣議決定へ 麻生氏と藤田氏が原案どおりで合意 [皇室典範の改正][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
京都市バスの「市民優先価格」一筋縄ではいかない「カラクリ」 「調整区間」郊外の市民に恩恵は？｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
【詳しく】国旗損壊罪法案 衆院本会議で可決 全野党が欠席 | NHKニュース | 国会、衆議院、法務省
衆議院政治改革特別委員会 定数削減法案で質疑 野党は引き続き欠席 | NHKニュース | 国会、衆議院、衆議院選挙
猟友会の40代男性がクマに襲われけが 京都市の山の中で | NHKニュース | クマ被害、京都府
反乱起こすとプーチン氏を脅迫、ロシア退役軍人に別件で拘留刑 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
近鉄京都線、京都－上鳥羽口間で運転再開 脱線車両を移送 | 毎日新聞
フジモリ氏の当選、事実上確定 ペルー大統領選、開票終了：時事ドットコム
JAL、国の補助金を不正受給 空飛ぶクルマの研究、2億円を返還へ：朝日新聞
ケイコ・フジモリ氏、親子２代でペルー大統領に…勝利確実で「国は二分されており双方の声を聞く」 : 読売新聞
ベネズエラ地震、死者1700人超に 数万人が依然安否不明 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News
無実で勾留された父の絶望 大川原化工機冤罪、裁判官の責任問う訴訟：朝日新聞
中国「民族団結進歩促進法」を7月1日施行 域外適用条項に懸念も…政府は「合法」主張 - 産経ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
この世はイメージが物を言うのでセルフイメージをどこまで作り込めるかにかかっている？「人って一度レッテルを貼ったら剥がれない」「学歴のほぼ唯一最大のメリットがこれ」 - Togetter
女性同士で結婚式をしてパートナーシップ制度を利用していたが相手が勝手に解消…家に行ったらもう次の相手がいるし言い争いになって警察呼ばれて合鍵も取り上げられた話 - Togetter
ワタミがサブウェイを買収後、セルフレジを導入したら売上が7倍になった話「口頭注文は日本人に合わなかった？」「初見では注文が難しすぎた」UIは改善してほしいとの声も - Togetter
アメリカ人の夫が「ここ最近食べすぎちゃってるから、今夜は軽めにラーメンを食べたい」と言っている… ラーメンを“軽め”に分類している部分に、国際結婚の難しさが滲み出ている - Togetter
ABEMA TIMESが「理由なき不登校」を特集し様々な意見が集まるが、背景を知ると「理由なき」とは言えなかった「確かに学校に行けなくなる理由しかない」 - Togetter
昔からこのビスケットのコーヒーの方はカレーの味がするって言ってるんだけど誰もわかってくれない→わからない、という人が大半だがちらほら同意する人もいた - Togetter
「稚内はもうダメです、言葉の通じないマナーの悪い人外に侵食されてます」我が物顔で道路を渡る集団に「諦めるシカないんでしょうか」「マジで畜生だよ」と嘆く声 - Togetter
登山道を歩いていたら、前方の木々に隠れている黒い大きな影を見つけて心臓が止まりそうに… お互いの距離は5m程度、逃げたいのを必死にこらえて相手を見ると警戒しているのか、じっと動かず - Togetter
相次ぐソープランド摘発、43年続く老舗店舗も その背景と売春防止法の課題 #エキスパートトピ（前田恒彦） - エキスパート - Yahoo!ニュース
50年前、貧困母子家庭で母が洋裁の内職をしていたが、契約先で高額な洋服が大量に売れたのを機に正規雇用されて人生が変わった…その時に服を買ったのは美輪明宏だった話 - Togetter
自分の喋る言葉のイントネーションが標準語と違うと夫が笑いながら指摘してきて最近は子供たちも一緒になるのでガチでキレた…娘は泣き、息子は涙目、夫は溜息で地獄 - Togetter
フランス熱波報道見てて思ったんですけどもしかしてあいつらエアコンなくても生きていける超ヌルゲーのチート環境で俺らアジア人に省エネがどうとかご高説垂れてたってコト！？ - Togetter
ベネズエラでM7.2とM7.5の地震が相次いで発生…死傷者は最大10万人と推定されている「想像していたやつより2桁くらいヤバそうなのだが」 - Togetter
実母が胃がんで30代に亡くなっていて「お前は気をつけたほうがいい」と言われていたのでピロリ菌がいないか検査した話…気になったら検査しておくのが大事 - Togetter
欧州とアジアの自然環境の違いについて『ヘンゼルとグレーテルが彷徨った森は、日本人が想像する森とまるで違う』らしいという話 - Togetter
徹夜仕事をする予定の父「おいしいとたらふく食べて寝ちゃうから家にあるもので適当になにか作って」→即興ごはんがクリティカルヒットして無事に爆睡 - Togetter
結婚式したとき、親への贈呈品に自分の出生体重の米がすごく人気があって貰ってもなぁと思って、花束だけ渡したが今ならわかる… 受け取った瞬間泣き崩れる自信あるわ - Togetter
夫の実家に宿泊、寝て食べてを繰り返し「お義母さんすみません…私の思い描いてた嫁ぐではないのですが…」と天井を眺めながら謝罪したら「時代は令和だからもっと寝ていいんだよ」と言われた話 - Togetter
＼お待たせしました／— JR九州【公式】 (@JRkyushuNews) 2026年6月29日
肥薩線・吉松駅〜隼人駅間の運行再開日が7/12(日)に決まりました。
長らくご不便・ご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
引き続き、安全な運転再開に向けて着実に作業を進めてまいります。
🚃再開：7/12(日)始発から
🚌代行バスは7/10（金）で終了… https://t.co/Lx2OKIyGD9 pic.twitter.com/nkHFrqZXxo
こちらの件。— HAL-METAL (@Haruhito_BAK) 2026年6月30日
So-netから連絡があり、最終的に
・工事日は8月
・開通までモバイルルーター無料貸出
・開通後、利用料金1ヶ月分無料
で折り合いを付けました。… https://t.co/gIJCfKCDN1
弟の卒業式と自分の卒業式がかぶった時に両親は弟の方に行った…「出生時の重さの米を親に渡す」くだりがあったが親がいないと持ち帰ることになり嫌になって途中で捨てた - Togetter
韓国人「中日韓三カ国の怪談話を色々探して読んでいたんだけど、日本の怪談が一番神秘的で奇妙で美しくて陰鬱だった。そして中国は…」 - Togetter
小6のとき、パパが美容師の女の子が毎日休み時間にクラスの女子の髪を綺麗な編み込みにしてくれて女子の間で盛り上がっていたら、次第に男子もこんな反応を「良いクラスだ」 - Togetter
流行していた「賃貸フロアタイルアレンジ」だが一年使って剥がしてみたらフローリングが傷だらけで退去費用が怖い…リカバリーや対策のアドバイスが集まる - Togetter
台北のホテルでドアをノックされたので、近づいたら半ドアになっていた。→あるXユーザーの娘さんが体験した海外旅行のヒヤリハット談が怖すぎる - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「オープンソース」以前から回路図を公開——眠らない情熱に彩られた秋月電子通商の55年 - FabScene（ファブシーン）
超便利なClaude Designの実践的な活用方法
ショートカット、もう覚えなくていい。勝手に身に付くブラウザ拡張機能を作ってみた
Open Knowledge Format のご紹介 | Google Cloud 公式ブログ
ポリタス代表・津田大介とゲンロン・東浩紀、電撃的和解の夜｜netfilms
韓国サムスン・SK、83兆円で半導体4工場建設 メモリー優位維持へ - 日本経済新聞
YMM4で簡単ちち揺れ講座 - ニコニコ動画
メルカリで「傷があるので安い」iPhoneを買ったら…盗品としてロックされ、メルカリから警察へ行くよう回答され、警察には門前払い…105,000円を失うことに - Togetter
再販がスタート!?GeForce RTX 3060は今でもゲームやAIで通用するのか、時を経て改めてテストする - AKIBA PC Hotline!
【やじうまミニレビュー】サンワサプライの5ボタンつき「ペン型マウス」の理想と左クリックが阻む現実 - PC Watch
最近買って良かったのはイギリスのインターネットラジオ…世界中のラジオが聴けて、作業用BGMに最適「やっぱり物理的な機械」「この質感で鎮座してくれるのがいい」 - Togetter
NotebookLMで要件定義が楽になった話 ― 仕様駆動開発（SDD）の前段を整える - WHITEPLUS TechBlog
情報科学のための数学 (翻訳) - inzkyk.xyz
携帯電話に「060」追加 7月から 1人が複数使い分けることで番号不足に
WordCamp Europe 2026 初参加レポート｜AI時代も変わらないWordPressの価値
カタログ制作の3社コンペを失注したが、その理由が「社内で総務がAIやツールを使って作ることになったので…」と聞いた時、ある疑念が生まれた「ま、まさかですが…」 - Togetter
「まさかあの書き込みで捜査を受けるとは」衆院選を控えた時期、Xにとある言葉を含む短文を投稿したら、その後警察官が自宅にきて、実際に武器を作っているのか聞かれた話 - Togetter
先日葉っぱの上の水滴の動画をあげたら同じ理由でアカウントロックにあいました。全く意味がわかりませんでした。 pic.twitter.com/0akzgza0HN— sada (@sadapon_0122) 2026年6月25日
【速報】経産省が国産AI新会社に3873億円支援|47NEWS（よんななニュース）
(PDFファイル)当社システムに対する不正アクセスの発生 および情報漏えいに関するお詫びとお知らせ
アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、当社のご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット*1」などのシステムにおいて、第三者による不正アクセスを受け、お客様の個人情報を含む一部の情報が漏えいしたことが判明しましたので、お知らせいたします。なお、現時点では本件に関わる情報の不正利用等は確認されておりません。不正アクセスの拡大を防ぐため、現在、当システムをはじめ一部のシステムを停止しています*2 が、保険金・給付金のご請求をはじめとする各種お問い合わせ・お手続きは、コールセンター等で通常どおり受け付けております。
【速報】アフラック、438万人の情報流出|47NEWS（よんななニュース）
アフラック顧客情報438万人分流出 不正アクセス、23万人分は口座も - 日本経済新聞
「想像以上にエグかった」わずか6分でインプレッションが100万超え…『報道特集』スマホ農場の実態に危機感を覚えるユーザーの声 - Togetter
Sarashina3 mini / Sarashina3 nano: フルスクラッチで開発した最新の国産LLM - SB Intuitions TECH BLOG
ゲームチャットを支える技術
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
映画「ケロロ軍曹」の何がヤバいってこれだけの酷評されてたからめちゃくちゃハードル下げて怖いもの見たさで行ったのに…その想像のはるか下の下の下の下の地獄だった話 - Togetter
ご心配をおかけしております。— 清水茜|イエローフレイム (@yellow_flame_) 2026年6月27日
なぜ最近こうした投稿をしているのかというと、半年ほど前から、加害者側から作品への影響を仄めかされるような形で法的措置を示される状況が続いているためです。…
『はたらく細胞』作者が性被害を受けた件で逆に加害者側から調停を申し立てられ不利益を転嫁するような主張がされたと報告…これは加害者のやり口が邪悪すぎる - Togetter
私はパチンコはやっぱり海物語打ちます— ヨロズヤ (@WHOlyOV0Je9537) 2026年6月29日
あの日あの伝説の閃光を目撃された諸兄諸姉はこの中にもいらっしゃるだろうか pic.twitter.com/sD7vIR0hbX
菅野美穂が声優に初挑戦した！かわいいバニーガールシューティング！【慶応遊撃隊／メガドライブ メガCD】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
コイツ、コイツはじめて存在知ったんだけど可愛すぎて苦しい、助けて「O次郎はもっと評価されるべき」「F先生の描く"可愛い"の原点にして頂点」→この藤子キャラも可愛いよ - Togetter
04【 めっちゃカメレオン】お絵描きかくれんぼゲーム！巻き添えで３人捕まる！？サボテンに擬態編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ2』公式ティーザー2 - YouTube
TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』放送直前PV｜2026年7月4日（土）初回2話連続1時間スペシャル！ - YouTube
TVアニメ『姫騎士様のヒモ』ティザーPV - YouTube
TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」スペシャルアクションムービー | 2026.7.8～ON AIR!! - YouTube
『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』【エリス】振り返りPV／第3期7月4日(土)20:00 TOKYO MX, ABEMA, dアニメストア 第1・2話特別連続放送にてスタート - YouTube
https://t.co/X3w5yXQjVg pic.twitter.com/cNmq45ayyK— むん (@Suzu_Mun) 2026年6月29日
食べ放題じゃないとあれほど pic.twitter.com/U8ml45KfhX— リータッタ (@RitattaY) 2026年6月27日
巨遁を扱えるくノ一は敵なしですが全く忍べてないという矛盾を抱えている😊 pic.twitter.com/yD4m16KGpc— 瀬尾 (@Seo_t) 2026年6月22日
非公開ソシャゲの絵描いてるものです。主に公開できないパターンは— icedango:) (@dpopic3) 2026年6月29日
・会社の財産にしたい場合が一番多く
ついで
・ほとんどのIPソシャゲカード分業、下請けを通ってるため関わってる人が多すぎるから描けない
・イラストレーター名を出すメリットが会社側にない場合
になるかと思います。… https://t.co/ON1WHBdSft
2026年6月30日
TVアニメ「戦奏教室」ティザーPV | 2027年放送決定 - YouTube
『STEINS;GATE RE:BOOT』キャラクタームービー 桐生萌郁（CV.後藤沙緒里） - YouTube
『STEINS;GATE RE:BOOT』キャラクタームービー 牧瀬紅莉栖（CV.今井麻美） - YouTube
『STEINS;GATE RE:BOOT』キャラクタームービー 椎名まゆり（CV.花澤香菜） - YouTube
「オーバーウォッチ」×「YOASOBI」｜ゲームプレイ・トレーラー - YouTube
『Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢』公式PV - YouTube
TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」TVスポット（15秒） - YouTube
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメ Vol.5 - YouTube
【P5X×初音ミク】「初音ミク」キャラクタームービー - YouTube
ハーシェル バックパック トライアル アドオン - YouTube
【原神】キャラクタートレーラー サンドローネ（CV：本多真梨子）「新たな自分へ」 - YouTube
『Delta Force』｜シネマティックトレーラー｜シーズン「メルトダウン」 - YouTube
『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』PS5®Proイマーシブトレーラー - YouTube
こち亀の中川がワインを色だけで当てるコマに対して元ワイン屋が無粋だと知りながら「どこが変なのか」を指摘 - Togetter
『めっちゃカメレオン』インタビュー：販売本数1000万本突破を記念し開発者に直接話を聞いてみた
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「テレビ界に大きな事件」「45歳以上に思い切って振り切る番組がもっとあっていい」マジで意味わからんカオスな演出の『テレ東音楽祭』を見た元放送作家・鈴木おさむさんによる感想が話題に - Togetter
Kリーグクラブのオーナーも務めた李在明大統領…W杯敗退の韓国代表を“異例批判”した背景 #エキスパートトピ（金明昱） - エキスパート - Yahoo!ニュース
サッカーワールドカップ：１次リーグ敗退の韓国代表、メディアは「大惨事」「史上最悪」…大統領も「再発防止」求める事態に : 読売新聞
元レイバー・北アフリカ渡航経験者が記録する映画「シラート」のログ／エンディングあと、ルイスはどうなるか｜nisai
亀梨がツアー前に結婚発表で友達が大荒れしてるが、「ライブ3日前に意味不明な理由で脱退し、その後結婚した元ジャニーズタレント」を思い出して元気になってほしい→結婚まわりで荒れたファンの苦い思い出が集まる - Togetter
ワールドカップ2026 日本がブラジルに逆転負け 決勝トーナメント1回戦で敗退 佐野海舟が先制点も【詳しく】 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー日本代表、サッカー
集中体育のアーチェリー、課せられた3つの受講条件に賛否両論、様々な意見が集まる「必修だとしたら学生課にゴー」「死亡事故とかザラにあるしなぁ」 - Togetter
韓国のサッカーファン、洪監督を大ブーイングで出迎え「出ていけ！」 強まる個人攻撃 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
◆新商品（衣・食・住）
タテ型 CoCo壱番屋監修 専門店のカレーラーメン 2026年7月20日 新発売 | エースコック株式会社
タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん 2026年7月20日 新発売 | エースコック株式会社
辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン 2026年7月13日 新発売 | エースコック株式会社
辛いもの好きにハッピーがターンしますように！ 夏限定のとまらない“辛旨”パウダーの 『ハッピーターン 辛いって幸せ』 新発売 | 亀田製菓株式会社
「マジ盛 黒マー油鶏白湯」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
「でかまる 濃厚豚しおワンタン麺」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
ペヤング ビビンバ風やきそば｜まるか食品株式会社
「日清謎うなぎ丼」(7月13日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
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